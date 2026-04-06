पेट्रोल vs CNG: डेली ऑफिस आने-जाने के लिए कौन-सी कार आपकी कराएगी ज्यादा बचत?

भारतीय बाजार में अब लोगों को पहले की तुलना में ऐसी कारें पसंद आती हैं, जो कम मेंटेनेंस कॉस्ट के साथ आती हो. आजकल जब लोग नई कार खरीदने के बारे में सोचते हैं, तो उनके मन में सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि पेट्रोल कार लें या सीएनजी कार खरीदना सही रहेगा? खासकर रोजाना ऑफिस या काम के लिए आने-जाने वाले लोगों के लिए यह फैसला और भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि इसमें सीधे तौर पर फ्यूल खर्च और बचत का सवाल जुड़ा होता है. ऐसे में यह समझना जरूरी है कि दोनों ऑप्शन्स में से कौन-सी ज्यादा किफायती है?ॉ

दोनों गाड़ियों का फ्यूल खर्च

सबसे पहले दोनों गाड़ियों के फ्यूल खर्च की बात करते हैं, दरअसल सीएनजी पेट्रोल के मुकाबले सस्ती होती है. दिल्ली जैसे शहरों में आपको जगह-जगह पर सीएनजी स्टेशन मिल जाएंगे. दिल्ली में आज यानी 6 अप्रैल 2026 को 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 94.77 रुपये है. वहीं अगर सीएनजी की बात की जाए तो यह 77.09 प्रति किलोग्राम है.

यहां आपके लिए एक चीज यह जानना जरूरी है कि बचत सिर्फ कीमत से नहीं बल्कि माइलेज से भी आती है. यही कारण है कि रोजाना लंबी दूरी तय करने वाले लोगों के लिए सीएनजी कार ज्यादा बचत कराने वाली साबित होती है. अलग-अलग शहरों में कीमतें थोड़ी बदल सकती हैं, लेकिन कुल मिलाकर सीएनजी पर गाड़ी चलाना पेट्रोल से सस्ता पड़ता है.

किस गाड़ी का माइलेज होगा ज्यादा?

अब माइलेज की बात की जाए तो सीएनजी कारें इस मामले में भी आगे रहती हैं. पेट्रोल कार जहां आमतौर पर 15 से 22 किलोमीटर प्रति लीटर चलती है, वहीं सीएनजी कार 22 से 35 किलोमीटर प्रति किलोग्राम तक चल सकती है. यानी कम खर्च में ज्यादा दूरी तय की जा सकती है, जो रोजाना इस्तेमाल करने वालों के लिए बड़ा फायदा है.

आपके लिए ये जानना भी जरूरी

परफॉर्मेंस में पावर और पिकअप की बात करें तो यहां पेट्रोल कार बेहतर होती है. पेट्रोल इंजन तेज चलता है, स्मूद ड्राइव देता है और हाईवे पर ज्यादा आरामदायक रहता है. वहीं सीएनजी कारों में कभी-कभी पावर की कमी महसूस हो सकती है, खासकर ओवरटेक करते समय ऐसा हो सकता है.

ऐसे में इन दोनों में से सही ऑप्शन चुनना आपकी जरूरत पर निर्भर करता है. अगर आप रोजाना शहर में लंबी दूरी तय करते हैं और खर्च बचाना चाहते हैं, तो सीएनजी कार ज्यादा सही रहेगी. लेकिन अगर आपको बेहतर स्पीड, पावर और हाईवे ड्राइविंग चाहिए, तो पेट्रोल कार बेहतर ऑप्शन है.

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