हिंदी न्यूज़ऑटो2026 बनेगा इलेक्ट्रिक SUVs का साल, एक साथ लॉन्च होंगी 4 नई दमदार गाड़ियां! देखें लिस्ट

2026 बनेगा इलेक्ट्रिक SUVs का साल, एक साथ लॉन्च होंगी 4 नई दमदार गाड़ियां! देखें लिस्ट

भारत में साल 2026 में 4 बड़ी इलेक्ट्रिक SUV लॉन्च होने जा रही है. इस लिस्ट में Toyota Urban Cruiser BEV, Tata Sierra EV, Mahindra XUV 3XO EV और Mahindra BE Rall-E शामिल हैं. आइए विस्तार से जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 10 Dec 2025 04:39 PM (IST)
भारत में इलेक्ट्रिक SUV की पॉपुलैरिटी लगातार बढ़ रही है और 2026 इस सेगमेंट के लिए एक बड़ा साल साबित होने वाला है. 2025 में कई नई इलेक्ट्रिक SUVs लॉन्च हुईं, लेकिन असली हलचल अगले साल दिखाई देगी, जब कई बड़े ब्रांड अपनी नई EV SUVs भारतीय बाजार में पेश करेंगे. अगर आप 2026 में नई इलेक्ट्रिक SUV खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो ये खबर आपके काम की हैं. आइए जानें कौन-कौन से मॉडल लॉन्च होने वाले हैं और इनमें क्या खास मिलेगा.

Toyota Urban Cruiser BEV

  • टोयोटा 2026 में अपने इलेक्ट्रिक पोर्टफोलियो को बढ़ाते हुए Urban Cruiser BEV लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. रिपोर्ट्स के अनुसार, यह कंपनी की बिल्कुल नई इलेक्ट्रिक SUV होगी, जिसे खास तौर पर बजट-फ्रेंडली EV मार्केट को ध्यान में रखकर लाया जा रहा है.

Urban Cruiser BEV 

  • इस मॉडल के प्लेटफॉर्म और बैटरी क्षमता की जानकारी अभी सामने नहीं आई है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि यह टोयोटा की लो-कॉस्ट EV स्ट्रैटेजी का हिस्सा होगी. इसे लॉन्च होने पर Hyundai Venue EV और Tata Nexon EV जैसे पॉपुलर मॉडल्स से सीधी टक्कर मिलेगी.

Tata Sierra EV

  • Tata Motors अपनी आइकॉनिक Sierra को इलेक्ट्रिक रूप में वापस लाने की तैयारी में है. ICE वर्जन के बाद इसका ऑल-इलेक्ट्रिक मॉडल 2026 की शुरुआत में भारत में पेश किया जा सकता है. Sierra EV अपनी स्टाइलिश डिजाइन और प्रीमियम फीचर्स की वजह से पहले ही काफी चर्चा में है.

Sierra EV में मिलने वाले संभावित फीचर्स

  • Sierra EV में Curvv EV और Harrier EV की तरह बड़ा बैटरी सेटअप और नया इलेक्ट्रिक आर्किटेक्चर मिल सकता है. इसके साथ लंबी रेंज देने वाले बैटरी ऑप्शन और एक बिल्कुल नया केबिन लेआउट मिलने की उम्मीद है, जो इसे भारत की सबसे आकर्षक इलेक्ट्रिक SUVs में शामिल कर सकता है.

Mahindra XUV 3XO EV

  • महिंद्रा 2026 में XUV 3XO EV पेश कर सकती है, जिसे कंपनी की सबसे किफायती इलेक्ट्रिक SUV माना जा रहा है. यह मॉडल खास तौर पर उन लोगों के लिए होगा जो कम बजट में एक फीचर-पैक इलेक्ट्रिक SUV खरीदना चाहते हैं. इस SUV में दो अलग-अलग बैटरी ऑप्शन मिलने की उम्मीद है, जिनमें से बड़ा बैटरी सेटअप 450+ km की रेंज दे सकता है. नया केबिन, मॉडर्न फीचर्स और आकर्षक डिजाइन इसे Tata Punch EV के लिए एक बड़ा मुकाबला बना देंगे.

Mahindra BE Rall-E

  • महिंद्रा BE Rall-E एक ऐसी इलेक्ट्रिक SUV है जिसे खास तौर पर ऑफ-रोडिंग और एडवेंचर ड्राइविंग के लिए डेवलप किया जा रहा है. इसका प्रोडक्शन मॉडल 2026 में भारतीय बाजार में आ सकता है. यह SUV INGLO प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी और इसमें ऑफ-रोडिंग को ध्यान में रखकर मजबूत सस्पेंशन, स्पेशल डिजाइन एलिमेंट्स और नए मैकेनिकल अपग्रेड दिए जा सकते हैं. इसका इंटीरियर BE 6 की तरह प्रीमियम और मॉडर्न होगा, जो इसे एडवेंचर प्रेमियों के लिए खास बनाता है.

ये भी पढ़ें: दमदार और बोल्ड लुक के साथ क्रेटा को कड़ी टक्कर देने जल्द आ रही नई Duster, जानें कैसे होंगे फीचर्स

Published at : 10 Dec 2025 04:39 PM (IST)
Tata Sierra Mahindra XUV 3XO Upcoming Electric SUV Toyota Urban Cruiser BEV Mahindra BE Rall-E
