2026 बनेगा इलेक्ट्रिक SUVs का साल, एक साथ लॉन्च होंगी 4 नई दमदार गाड़ियां! देखें लिस्ट

भारत में इलेक्ट्रिक SUV की पॉपुलैरिटी लगातार बढ़ रही है और 2026 इस सेगमेंट के लिए एक बड़ा साल साबित होने वाला है. 2025 में कई नई इलेक्ट्रिक SUVs लॉन्च हुईं, लेकिन असली हलचल अगले साल दिखाई देगी, जब कई बड़े ब्रांड अपनी नई EV SUVs भारतीय बाजार में पेश करेंगे. अगर आप 2026 में नई इलेक्ट्रिक SUV खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो ये खबर आपके काम की हैं. आइए जानें कौन-कौन से मॉडल लॉन्च होने वाले हैं और इनमें क्या खास मिलेगा.

Toyota Urban Cruiser BEV

टोयोटा 2026 में अपने इलेक्ट्रिक पोर्टफोलियो को बढ़ाते हुए Urban Cruiser BEV लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. रिपोर्ट्स के अनुसार, यह कंपनी की बिल्कुल नई इलेक्ट्रिक SUV होगी, जिसे खास तौर पर बजट-फ्रेंडली EV मार्केट को ध्यान में रखकर लाया जा रहा है.

इस मॉडल के प्लेटफॉर्म और बैटरी क्षमता की जानकारी अभी सामने नहीं आई है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि यह टोयोटा की लो-कॉस्ट EV स्ट्रैटेजी का हिस्सा होगी. इसे लॉन्च होने पर Hyundai Venue EV और Tata Nexon EV जैसे पॉपुलर मॉडल्स से सीधी टक्कर मिलेगी.

Tata Sierra EV

Tata Motors अपनी आइकॉनिक Sierra को इलेक्ट्रिक रूप में वापस लाने की तैयारी में है. ICE वर्जन के बाद इसका ऑल-इलेक्ट्रिक मॉडल 2026 की शुरुआत में भारत में पेश किया जा सकता है. Sierra EV अपनी स्टाइलिश डिजाइन और प्रीमियम फीचर्स की वजह से पहले ही काफी चर्चा में है.

Sierra EV में मिलने वाले संभावित फीचर्स

Sierra EV में Curvv EV और Harrier EV की तरह बड़ा बैटरी सेटअप और नया इलेक्ट्रिक आर्किटेक्चर मिल सकता है. इसके साथ लंबी रेंज देने वाले बैटरी ऑप्शन और एक बिल्कुल नया केबिन लेआउट मिलने की उम्मीद है, जो इसे भारत की सबसे आकर्षक इलेक्ट्रिक SUVs में शामिल कर सकता है.

Mahindra XUV 3XO EV

महिंद्रा 2026 में XUV 3XO EV पेश कर सकती है, जिसे कंपनी की सबसे किफायती इलेक्ट्रिक SUV माना जा रहा है. यह मॉडल खास तौर पर उन लोगों के लिए होगा जो कम बजट में एक फीचर-पैक इलेक्ट्रिक SUV खरीदना चाहते हैं. इस SUV में दो अलग-अलग बैटरी ऑप्शन मिलने की उम्मीद है, जिनमें से बड़ा बैटरी सेटअप 450+ km की रेंज दे सकता है. नया केबिन, मॉडर्न फीचर्स और आकर्षक डिजाइन इसे Tata Punch EV के लिए एक बड़ा मुकाबला बना देंगे.

Mahindra BE Rall-E