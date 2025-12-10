2026 भारतीय SUV मार्केट के लिए काफी रोमांचक होने जा रहा है. अभी तक Hyundai Creta इस सेगमेंट में सबसे ज्यादा बिकने वाली SUV रही है, लेकिन अगले साल उसे दो बड़ी नई SUVs से कड़ी चुनौती मिलने वाली है-फेसलिफ्ट होकर आने वाली Mahindra XUV 7XO और बिल्कुल नई Renault Duster 2026. रेनॉल्ट डस्टर, जो पहले भारत में बहुत पॉपुलर थी, अब दोबारा एक नए और मॉडर्न रूप में वापसी कर रही है और माना जा रहा है कि यह क्रेटा को बड़ी टक्कर दे सकती है.

लॉन्च से पहले ही चर्चा में आई नई Duster

Renault ने नई डस्टर को इंटरनेशनल मार्केट में पहले ही पेश कर दिया है और भारत में भी कई बार इसे टेस्टिंग के दौरान देखा गया है. इसका डिजाइन ग्लोबल मॉडल जैसा ही है, जिसमें V-शेप टेल लैंप, मस्कुलर व्हील आर्च क्लैडिंग, शार्क-फिन एंटीना और रियर वॉशर-वाइपर जैसे फीचर्स दिए गए हैं. पीछे की तरफ झुकी हुई विंडशील्ड इसे और भी मॉडर्न और स्पोर्टी लुक देती है. इन बदलावों से साफ है कि कंपनी नई डस्टर को पहले से ज्यादा स्टाइलिश बनाकर पेश कर रही है.

बोल्ड डिजाइन के साथ तैयार नई Duster 2026

नई डस्टर का डिजाइन पहले से ज्यादा बोल्ड और रग्ड है. SUV का स्टांस ऊंचा और चौड़ा रखा गया है, जिससे यह सड़क पर ज्यादा पावरफुल दिखाई देती है. इसमें Y-शेप LED लाइटें, बुल-बार जैसी ग्रिल और उभरा हुआ बोनट दिया गया है. इसके व्हील आर्च, साइड मिरर और ब्लैक बी-पिलर इसके रफ-एंड-टफ लुक को और मजबूत बनाते हैं. टेस्टिंग के दौरान नई Duster का इंटीरियर भी देखा गया है और इसमें काफी प्रीमियम अपडेट दिखे हैं. कंपनी इस बार तीन स्क्रीन -10.1-इंच टचस्क्रीन, 7-इंच को-पैसेंजर डिस्प्ले और फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का सेटअप दे रही है.

फीचर्स और इंजन विकल्प

नई डस्टर में डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस चार्जिंग और पैनोरमिक सनरूफ जैसे फीचर्स मिलने की उम्मीद है. ग्लोबल मार्केट के आधार पर भारत में भी डस्टर के कई इंजन विकल्प आने की संभावना है. इसमें 1.2-लीटर टर्बो पेट्रोल माइल्ड-हाइब्रिड, 1.6-लीटर स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड और 1.0-लीटर LPG-पेट्रोल इंजन शामिल हो सकते हैं. इन इंजनों की खासियत -बेहतर माइलेज, कम मेंटेनेंस और मजबूत परफॉर्मेंस है.

