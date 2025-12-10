एक्सप्लोरर
दमदार और बोल्ड लुक के साथ क्रेटा को कड़ी टक्कर देने जल्द आ रही नई Duster, जानें कैसे होंगे फीचर्स
2026 में भारतीय SUV मार्केट में कंपटीशन बढ़ने वाला है. नई Renault Duster, XUV 7XO और अन्य SUVs हुंडई Creta को कड़ी टक्कर देने आ रही हैं. आइए इसके डिजाइन, फीचर्स और इंजन डिटेल्स पर नज डालते हैं.
2026 भारतीय SUV मार्केट के लिए काफी रोमांचक होने जा रहा है. अभी तक Hyundai Creta इस सेगमेंट में सबसे ज्यादा बिकने वाली SUV रही है, लेकिन अगले साल उसे दो बड़ी नई SUVs से कड़ी चुनौती मिलने वाली है-फेसलिफ्ट होकर आने वाली Mahindra XUV 7XO और बिल्कुल नई Renault Duster 2026. रेनॉल्ट डस्टर, जो पहले भारत में बहुत पॉपुलर थी, अब दोबारा एक नए और मॉडर्न रूप में वापसी कर रही है और माना जा रहा है कि यह क्रेटा को बड़ी टक्कर दे सकती है.
लॉन्च से पहले ही चर्चा में आई नई Duster
- Renault ने नई डस्टर को इंटरनेशनल मार्केट में पहले ही पेश कर दिया है और भारत में भी कई बार इसे टेस्टिंग के दौरान देखा गया है. इसका डिजाइन ग्लोबल मॉडल जैसा ही है, जिसमें V-शेप टेल लैंप, मस्कुलर व्हील आर्च क्लैडिंग, शार्क-फिन एंटीना और रियर वॉशर-वाइपर जैसे फीचर्स दिए गए हैं. पीछे की तरफ झुकी हुई विंडशील्ड इसे और भी मॉडर्न और स्पोर्टी लुक देती है. इन बदलावों से साफ है कि कंपनी नई डस्टर को पहले से ज्यादा स्टाइलिश बनाकर पेश कर रही है.
बोल्ड डिजाइन के साथ तैयार नई Duster 2026
- नई डस्टर का डिजाइन पहले से ज्यादा बोल्ड और रग्ड है. SUV का स्टांस ऊंचा और चौड़ा रखा गया है, जिससे यह सड़क पर ज्यादा पावरफुल दिखाई देती है. इसमें Y-शेप LED लाइटें, बुल-बार जैसी ग्रिल और उभरा हुआ बोनट दिया गया है. इसके व्हील आर्च, साइड मिरर और ब्लैक बी-पिलर इसके रफ-एंड-टफ लुक को और मजबूत बनाते हैं. टेस्टिंग के दौरान नई Duster का इंटीरियर भी देखा गया है और इसमें काफी प्रीमियम अपडेट दिखे हैं. कंपनी इस बार तीन स्क्रीन -10.1-इंच टचस्क्रीन, 7-इंच को-पैसेंजर डिस्प्ले और फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का सेटअप दे रही है.
फीचर्स और इंजन विकल्प
- नई डस्टर में डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस चार्जिंग और पैनोरमिक सनरूफ जैसे फीचर्स मिलने की उम्मीद है. ग्लोबल मार्केट के आधार पर भारत में भी डस्टर के कई इंजन विकल्प आने की संभावना है. इसमें 1.2-लीटर टर्बो पेट्रोल माइल्ड-हाइब्रिड, 1.6-लीटर स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड और 1.0-लीटर LPG-पेट्रोल इंजन शामिल हो सकते हैं. इन इंजनों की खासियत -बेहतर माइलेज, कम मेंटेनेंस और मजबूत परफॉर्मेंस है.
ये भी पढ़ें: कम बजट में पेट्रोल SUV चाहिए? दमदार माइलेज और सनरूफ के साथ आती हैं ये तीन कारें, जानें फीचर्स और कीमत
हिंदी समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें ABP News पर। सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट एबीपी न्यूज़ लाइव पर पढ़ें बॉलीवुड, लाइफस्टाइल, ऑटो और खेल जगत, से जुड़ी ख़बरें
और पढ़ें
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
RBI के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने ट्रंप के टैरिफ के जवाब में ये क्या कहा- 'पाकिस्तान ने सही किया, भारत ने...'
बिहार
बेगूसराय में JDU नेता की हत्या, देर रात घर में घुसे 6 बदमाश, सो रहे निलेश कुमार पर बरसाईं गोलियां
विश्व
इस मुस्लिम मुल्क में कमाए 800 तो भारत में आकर हो जाएंगे लखपति, जानें कौन सा है वह देश
स्पोर्ट्स
साउथ अफ्रीका के खिलाफ शुभमन गिल हुए फ्लॉप, जल्दी आउट होने पर फैंस ने किया ट्रोल
Advertisement
Advertisement
Petrol Price Today₹ 94.72 / litre
New Delhi
Diesel Price Today₹ 87.62 / litre
New Delhi
Source: IOCL