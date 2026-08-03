1 लाख की डाउन पेमेंट पर Innova Hycross खरीदें तो कितनी बनेगी EMI?

अगर आप एक ऐसी 7-सीटर कार खरीदना चाहते हैं, जिसमें शानदार स्पेस, प्रीमियम फीचर्स, दमदार परफॉर्मेंस और बेहतरीन आराम मिले तो Toyota Innova Hycross आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकती है.

यह MPV भारतीय बाजार में अपनी हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, शानदार माइलेज और आरामदायक केबिन की वजह से काफी पॉपुलर है. हालांकि इसकी कीमत थोड़ी ज्यादा है, लेकिन अगर आपके पास फुल पेमेंट नहीं है तो आप इसे आसान फाइनेंस प्लान के जरिए भी खरीद सकते हैं. आइए जानते हैं कि 1 लाख रुपये की डाउन पेमेंट करने पर आपको कितना लोन मिलेगा और हर महीने कितनी EMI देनी होगी?

कितनी है गाड़ी की ऑन-रोड कीमत?

अगर आप Toyota Innova Hycross G Fleet 7-Seater वेरिएंट खरीदते हैं तो इसकी नोएडा में ऑन-रोड कीमत लगभग 21.75 लाख रुपये है. अगर आप शुरुआत में 1 लाख रुपये डाउन पेमेंट करते हैं तो बाकी रकम के लिए आपको करीब 20.75 लाख रुपये का कार लोन लेना होगा. बैंक आपकी आय, क्रेडिट स्कोर और डॉक्यूमेंट के आधार पर लोन मंजूर करता है. बेहतर क्रेडिट स्कोर होने पर कम ब्याज दर मिलने की उम्मीद रहती है.

हर महीने कितनी EMI देनी होगी?

अगर बैंक आपको 9 फीसदी सालाना ब्याज दर पर 4 साल के लिए लोन देता है तो आपकी मंथली EMI करीब 51,636 रुपये बनेगी. इस ऑप्शन में हर महीने किस्त ज्यादा होगी, लेकिन लोन जल्दी खत्म हो जाएगा और कुल ब्याज भी कम देना पड़ेगा.

अगर आप EMI का बोझ थोड़ा कम रखना चाहते हैं, तो 5 साल का लोन चुन सकते हैं. इस स्थिति में आपकी EMI करीब 43,074 रुपये प्रति महीना होगी. यह ऑप्शन उन लोगों के लिए बेहतर माना जाता है, जो हर महीने थोड़ी कम EMI देना चाहते हैं.

अगर आपका बजट सीमित है और आप हर महीने कम EMI देना चाहते हैं तो लोन का टाइम बढ़ाया जा सकता है.

6 साल के लोन पर EMI लगभग 35,145 रुपये प्रति महीना बनेगी.

7 साल के लोन पर EMI करीब 31,370 रुपये प्रति महीना देनी होगी.

इन बातों का भी रखें ध्यान

लंबे टाइम का लोन लेने से महीने की किस्त कम हो जाती है, लेकिन कुल ब्याज का भुगतान बढ़ जाता है. इसलिए लोन टाइम चुनने से पहले अपने बजट और जरूरत को ध्यान में रखना जरूरी है.

कार लोन लेने से पहले अलग-अलग बैंकों की ब्याज दर, प्रोसेसिंग फीस और दूसरे चार्ज की तुलना जरूर करें. कई बैंक त्योहारों या विशेष ऑफर के दौरान कम ब्याज दर पर लोन भी देते हैं.

अगर आपके पास ज्यादा डाउन पेमेंट करने का ऑप्शन है तो लोन की राशि कम होगी और EMI भी घट जाएगी. इससे कुल ब्याज का खर्च भी कम हो जाएगा.





Toyota Innova Hycross में फीचर्स

Toyota Innova Hycross अपने बड़े और प्रीमियम केबिन के लिए जानी जाती है. इसमें 7 और 8-सीटर सीटिंग ऑप्शन, बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay, पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, 360-डिग्री कैमरा, ADAS सेफ्टी फीचर्स, मल्टीपल एयरबैग और कई मॉडर्न सुविधाएं मिलती हैं. हाइब्रिड वेरिएंट बेहतर माइलेज के साथ शांत और स्मूद ड्राइविंग अनुभव भी देता है.

किन गाड़ियों से है मुकाबला?

भारतीय बाजार में Toyota Innova Hycross का मुकाबला Mahindra XUV700, Tata Safari, Toyota Innova Crysta, Maruti Suzuki Invicto और Kia Carens जैसी 7-सीटर गाड़ियों से होता है. हालांकि स्पेस, आराम, हाइब्रिड टेक्नोलॉजी और भरोसेमंद ब्रांड वैल्यू की वजह से Hycross अपनी अलग पहचान बनाए हुए है.

क्या इसे खरीदना सही?

अगर आपका बजट 20 लाख रुपये से ऊपर है और आप एक ऐसी फैमिली कार चाहते हैं जो लंबी यात्राओं में आरामदायक हो, फीचर्स से भरपूर हो और भविष्य में अच्छी रीसेल वैल्यू भी दे, तो Toyota Innova Hycross एक मजबूत विकल्प साबित हो सकती है. फाइनेंस प्लान की मदद से इसे खरीदना और भी आसान हो जाता है, क्योंकि आप अपनी जरूरत के हिसाब से डाउन पेमेंट और EMI का ऑप्शन चुन सकते हैं.

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