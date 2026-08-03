मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटो1 लाख की डाउन पेमेंट पर Innova Hycross खरीदें तो कितनी बनेगी EMI?

1 लाख की डाउन पेमेंट पर Innova Hycross खरीदें तो कितनी बनेगी EMI?

Innova Hycross on EMI: अगर आप Toyota Innova Hycross G Fleet 7-Seater वेरिएंट खरीदते हैं तो इसकी नोएडा में ऑन-रोड कीमत लगभग 21.75 लाख रुपये है. आइए गाड़ी का EMI प्लान जानते हैं.

Written By : क़मरजहां |  Updated at : 03 Aug 2026 01:06 PM (IST)
Preferred Sources

अगर आप एक ऐसी 7-सीटर कार खरीदना चाहते हैं, जिसमें शानदार स्पेस, प्रीमियम फीचर्स, दमदार परफॉर्मेंस और बेहतरीन आराम मिले तो Toyota Innova Hycross आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकती है. 

यह MPV भारतीय बाजार में अपनी हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, शानदार माइलेज और आरामदायक केबिन की वजह से काफी पॉपुलर है. हालांकि इसकी कीमत थोड़ी ज्यादा है, लेकिन अगर आपके पास फुल पेमेंट नहीं है तो आप इसे आसान फाइनेंस प्लान के जरिए भी खरीद सकते हैं. आइए जानते हैं कि 1 लाख रुपये की डाउन पेमेंट करने पर आपको कितना लोन मिलेगा और हर महीने कितनी EMI देनी होगी?

कितनी है गाड़ी की ऑन-रोड कीमत?

  • अगर आप Toyota Innova Hycross G Fleet 7-Seater वेरिएंट खरीदते हैं तो इसकी नोएडा में ऑन-रोड कीमत लगभग 21.75 लाख रुपये है. अगर आप शुरुआत में 1 लाख रुपये डाउन पेमेंट करते हैं तो बाकी रकम के लिए आपको करीब 20.75 लाख रुपये का कार लोन लेना होगा. बैंक आपकी आय, क्रेडिट स्कोर और डॉक्यूमेंट के आधार पर लोन मंजूर करता है. बेहतर क्रेडिट स्कोर होने पर कम ब्याज दर मिलने की उम्मीद रहती है. 

1 लाख की डाउन पेमेंट पर Innova Hycross खरीदें तो कितनी बनेगी EMI?

हर महीने कितनी EMI देनी होगी?

  • अगर बैंक आपको 9 फीसदी सालाना ब्याज दर पर 4 साल के लिए लोन देता है तो आपकी मंथली EMI करीब 51,636 रुपये बनेगी. इस ऑप्शन में हर महीने किस्त ज्यादा होगी, लेकिन लोन जल्दी खत्म हो जाएगा और कुल ब्याज भी कम देना पड़ेगा.
  • अगर आप EMI का बोझ थोड़ा कम रखना चाहते हैं, तो 5 साल का लोन चुन सकते हैं. इस स्थिति में आपकी EMI करीब 43,074 रुपये प्रति महीना होगी. यह ऑप्शन उन लोगों के लिए बेहतर माना जाता है, जो हर महीने थोड़ी कम EMI देना चाहते हैं.
  • अगर आपका बजट सीमित है और आप हर महीने कम EMI देना चाहते हैं तो लोन का टाइम बढ़ाया जा सकता है.
  • 6 साल के लोन पर EMI लगभग 35,145 रुपये प्रति महीना बनेगी.
  • 7 साल के लोन पर EMI करीब 31,370 रुपये प्रति महीना देनी होगी.

इन बातों का भी रखें ध्यान 

  • लंबे टाइम का लोन लेने से महीने की किस्त कम हो जाती है, लेकिन कुल ब्याज का भुगतान बढ़ जाता है. इसलिए लोन टाइम चुनने से पहले अपने बजट और जरूरत को ध्यान में रखना जरूरी है.
  • कार लोन लेने से पहले अलग-अलग बैंकों की ब्याज दर, प्रोसेसिंग फीस और दूसरे चार्ज की तुलना जरूर करें. कई बैंक त्योहारों या विशेष ऑफर के दौरान कम ब्याज दर पर लोन भी देते हैं.
  • अगर आपके पास ज्यादा डाउन पेमेंट करने का ऑप्शन है तो लोन की राशि कम होगी और EMI भी घट जाएगी. इससे कुल ब्याज का खर्च भी कम हो जाएगा.


1 लाख की डाउन पेमेंट पर Innova Hycross खरीदें तो कितनी बनेगी EMI?

Toyota Innova Hycross में फीचर्स

  • Toyota Innova Hycross अपने बड़े और प्रीमियम केबिन के लिए जानी जाती है. इसमें 7 और 8-सीटर सीटिंग ऑप्शन, बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay, पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, 360-डिग्री कैमरा, ADAS सेफ्टी फीचर्स, मल्टीपल एयरबैग और कई मॉडर्न सुविधाएं मिलती हैं. हाइब्रिड वेरिएंट बेहतर माइलेज के साथ शांत और स्मूद ड्राइविंग अनुभव भी देता है.

किन गाड़ियों से है मुकाबला?

  • भारतीय बाजार में Toyota Innova Hycross का मुकाबला Mahindra XUV700, Tata Safari, Toyota Innova Crysta, Maruti Suzuki Invicto और Kia Carens जैसी 7-सीटर गाड़ियों से होता है. हालांकि स्पेस, आराम, हाइब्रिड टेक्नोलॉजी और भरोसेमंद ब्रांड वैल्यू की वजह से Hycross अपनी अलग पहचान बनाए हुए है.

क्या इसे खरीदना सही?

  • अगर आपका बजट 20 लाख रुपये से ऊपर है और आप एक ऐसी फैमिली कार चाहते हैं जो लंबी यात्राओं में आरामदायक हो, फीचर्स से भरपूर हो और भविष्य में अच्छी रीसेल वैल्यू भी दे, तो Toyota Innova Hycross एक मजबूत विकल्प साबित हो सकती है. फाइनेंस प्लान की मदद से इसे खरीदना और भी आसान हो जाता है, क्योंकि आप अपनी जरूरत के हिसाब से डाउन पेमेंट और EMI का ऑप्शन चुन सकते हैं.

यह भी पढ़ें:-

इंडोनेशिया के बाद अब भारत में लॉन्च होगी नई XL6, जानें खासियत 

About the author क़मरजहां

क़मरजहां एबीपी न्यूज़ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. इन्हें पत्रकारिता जगत में 5 साल का अनुभव है और पिछले 4 सालों से ABP Live.com का हिस्सा हैं. क़मरजहां नेशनल, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, राजनीति, चुनाव और अलग-अलग राज्यों से जुड़े सेक्शन में काम कर चुकी हैं. कौन-सी स्टोरीज ऑडियंस को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, इस हुनर से बखूबी वाकिफ हैं. ट्रेंड्स के साथ ही इन्हें SEO की जानकारी भी है. क़मरजहां ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Jamia Millia Islamia से पूरी की है. 
Read More
Published at : 03 Aug 2026 01:06 PM (IST)
Tags :
Auto News Toyota Innova Hycross Innova Hycross On EMI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
1 लाख की डाउन पेमेंट पर Innova Hycross खरीदें तो कितनी बनेगी EMI?
1 लाख की डाउन पेमेंट पर Innova Hycross खरीदें तो कितनी बनेगी EMI?
ऑटो
Auto Awards में छाईं ये 3 धांसू कारें, जानें किसने जीता खिताब?
Auto Awards में छाईं ये 3 धांसू कारें, जानें किसने जीता खिताब?
ऑटो
इंडोनेशिया के बाद अब भारत में लॉन्च होगी नई XL6, जानें खासियत
इंडोनेशिया के बाद अब भारत में लॉन्च होगी नई XL6, जानें खासियत
ऑटो
Clutch Usage Mistakes: बार-बार क्लच दबाकर चलाते हैं गाड़ी, इससे कितना नुकसान?
बार-बार क्लच दबाकर चलाते हैं गाड़ी, इससे कितना नुकसान?
Advertisement

वीडियोज

Baba Bageshwar: जमीन की 'लूट'...क्या बाबा बागेश्वर ने दी छूट ? | Dhirendra Shashtri
Mahadev & Sons: Narmada ने दी बड़ी खुशखबरी, किन्नर के भेष में Mogra का बाप देगा झटका!
Bollywood News: सालों बाद आमने-सामने कंगना-ऋतिक, वायरल मीम्स पर ऋतिक के रिएक्शन से भड़कीं कंगना (02.08.26)
Ranbir Kapoor के Lord Ram रोल के सपोर्ट में Dipika Chikhlia, बोलीं- एक्टर हर किरदार निभा सकता है
Pakistan में छाया Ramayana Trailer, Ranbir Kapoor, Yash और Sai Pallavi की हो रही तारीफ
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
गडकरी के दावे पर कांग्रेस का पलटवार, कहा- 'ई20 पेट्रोल से इंजन खराब होने का खतरा'
गडकरी के दावे पर कांग्रेस का पलटवार, कहा- 'ई20 पेट्रोल से इंजन खराब होने का खतरा'
मध्य प्रदेश
Datia By-election Result 2026 Live: दतिया उपचुनाव में BJP पर नरोत्तम इफेक्ट? घनश्याम सिंह लगातार आगे, आशुतोष तिवारी पीछे
Live: दतिया उपचुनाव में BJP पर नरोत्तम इफेक्ट? घनश्याम सिंह लगातार आगे, आशुतोष तिवारी पीछे
इंडिया
अभिजीत दीपके को इस छात्रा ने याद दिलाई उनकी बात, बोली- 'आपने कहा था कि...'
अभिजीत दीपके को इस छात्रा ने याद दिलाई उनकी बात, बोली- 'आपने कहा था कि...'
स्पोर्ट्स
दुनिया का इकलौता खिलाड़ी कौन जिसनें 50 गेंदों से कम में ठोके तीन शतक
दुनिया का इकलौता खिलाड़ी कौन जिसनें 50 गेंदों से कम में ठोके तीन शतक
ओटीटी
'मैं राक्षस बन गया था, सेट पर शराब पीता था', राम कपूर ने बताया क्यों बंद हुआ था 'बड़े अच्छे लगते हैं' शो
राम कपूर ने बताया क्यों बंद हुआ था 'बड़े अच्छे लगते हैं'? बोले- 'मैं सेट पर शराब पीता था'
न्यूज़
अनुराग ठाकुर-प्रवेश वर्मा को सुप्रीम कोर्ट से राहत, SC बोला- 'ऐसी बात कहने से...'
अनुराग ठाकुर-प्रवेश वर्मा को सुप्रीम कोर्ट से राहत, SC बोला- 'ऐसी बात कहने से...'
बिहार
बांकीपुर: प्रशांत किशोर तबाही बनकर आए! 5 राउंड के बाद कौन आगे कौन पीछे?
बांकीपुर: प्रशांत किशोर तबाही बनकर आए! 5 राउंड के बाद कौन आगे कौन पीछे?
इंडिया
Xप्लेन: Google और OpenAI जैसी कंपनियों पर भारत की निर्भरता कितनी खतरनाक?
Google और OpenAI जैसी कंपनियों पर भारत की निर्भरता कितनी खतरनाक?
ENT LIVE
Ranbir Kapoor की Ramayana कास्टिंग पर Dipika Chikhlia का समर्थन, बोलीं- एक्टर कुछ भी कर सकता है
Ranbir Kapoor की Ramayana कास्टिंग पर Dipika Chikhlia का समर्थन, बोलीं- एक्टर कुछ भी कर सकता है
ENT LIVE
Pakistan में Ramayana Trailer की तारीफ, Yash के Ravana लुक और VFX ने जीता फैंस का दिल
Pakistan में Ramayana Trailer की तारीफ, Yash के Ravana लुक और VFX ने जीता फैंस का दिल
ENT LIVE
Toxic विवाद पर Kiara Advani का जवाब, Yash की फिल्म और फीमेल किरदारों का किया बचाव
Toxic विवाद पर Kiara Advani का जवाब, Yash की फिल्म और फीमेल किरदारों का किया बचाव
ENT LIVE
Ramayana Trailer में Lord Vishnu कौन? Ranbir Kapoor, Mahesh Babu या Saurabh Raj Jain पर चर्चा
Ramayana Trailer में Lord Vishnu कौन? Ranbir Kapoor, Mahesh Babu या Saurabh Raj Jain पर चर्चा
ENT LIVE
Kangana Ranaut का बचपन वाला Sita लुक वायरल, Ramayana Trailer के बीच पोस्ट बनी चर्चा
Kangana Ranaut का बचपन वाला Sita लुक वायरल, Ramayana Trailer के बीच पोस्ट बनी चर्चा
Embed widget