Toyota Innova Crysta खरीदने के लिए पांच साल का लोन लेने पर, हर महीने कितनी EMI भरनी होगी?

Toyota Innova Crysta Car Loan: टोयोटा इनोवा क्रिस्टा एक शानदार गाड़ी है. ये कार 7-सीटर और 8-सीटर कॉन्फिगरेशन में आती है. टोयोटा की इस कार में केवल डीजल पावरट्रेन ही लगा है. ये कार पेट्रोल इंजन के साथ नहीं आती. टोयोटा इनोवा क्रिस्टा के सबसे सस्ते 7-सीटर मॉडल की कीमत 18.66 लाख रुपये है. इस गाड़ी को खरीदने के लिए एक बार में पूरा पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, कार लोन पर भी ये गाड़ी खरीदी जा सकती है. लोन पर टोयोटा की ये कार खरीदने पर एक तय अमाउंट EMI के तौर पर लोन लेने की समय सीमा तक जमा करनी होगी.

पांच साल के लोन पर भरनी होगी कितनी EMI?

टोयोटा इनोवा क्रिस्टा के अगर आप सबसे सस्ते मॉडल को खरीदते हैं, जिसकी कीमत 18.66 लाख रुपये है, तब इस गाड़ी के लिए आपको करीब 16.80 लाख रुपये का लोन मिल सकता है. टोयोटा की ये कार खरीदने के लिए आपको 1.87 लाख रुपये की डाउन पेमेंट करनी होगी. अगर आप इससे ज्यादा की डाउन पेमेंट करते हैं, तब और भी कम अमाउंट की EMI बन सकती हैं.

टोयोटा इनोवा क्रिस्टा खरीदने के लिए अगर पांच साल के लिए लोन लेते हैं और इस कार लोन पर 9 फीसदी की ब्याज लगती है, तब हर महीने 34,850 रुपये की किस्त जमा करनी होगी.

अगर आप और भी कम रुपये की EMI बनवाना चाहते हैं, तब छह साल के लोन पर भी ये गाड़ी खरीद सकते हैं. इनोवा क्रिस्टा के लिए छह साल के लिए लोन लेने पर 9 फीसदी की ब्याज से 30,259 रुपये की किस्त जमा करनी होगी.

टोयोटा की ये कार खरीदने के लिए सात साल के लिए लोन लेन पर 9 फीसदी की ब्याज से हर महीने 27,000 रुपये किस्त के रूप में जमा करने होंगे.

टोयोटा इनोवा क्रिस्टा के लिए लोन लेने से पहले सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ना जरूरी है. कार कंपनी और बैंकों की अलग-अलग पॉलिसी होने की वजह से इन आंकड़ों में अंतर देखने को मिल सकता है.

