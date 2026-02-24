कितनी सैलरी होने पर आप खरीद सकते हैं Toyota Innova Crysta? जानिए EMI कैलकुलेशन

भारतीय बाजार में ऐसी कारों को खूब पसंद किया जाता है, जिनका माइलेज अच्छा होने के साथ ही कीमत भी किफायती हो. ऐसे ही मार्केट में मौजूद टोयोटा इनोवा क्रिस्टा भी है. अगर आप भी टोयोटा इनोवा क्रिस्टा खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो यहां हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप कैसे इस गाड़ी को फाइनेंस करा सकते हैं और कितनी सैलरी पर टोयोटा इनोवा क्रिस्टा को खरीदा जा सकता है?

Toyota Innova Crysta की ऑन-रोड कीमत

अगर आप इस कार को खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो हम यहां आपके लिए लोन प्लान और ईएमआई की पूरी जानकारी लेकर आए हैं. इसके साथ ही आपको इस बात की जानकारी भी हो जाएगी कि आपको कितनी सैलरी पर इस कार को खरीदना चाहिए? टोयोटा इनोवा क्रिस्टा की दिल्ली में एक्स-शोरूम कीमत 18.85 लाख रुपये से शुरू होती है. इसके 2.4 GX 7Str (Diesel) वेरिएंट की नई दिल्ली में ऑन-रोड कीमत 21.92 लाख रुपये के करीब है.

क्या रहेगा EMI का हिसाब?

दिल्ली में अगर आप टोयोटा इनोवा क्रिस्टा के बेस वेरिएंट को 4 लाख रुपये की डाउन पेमेंट पर खरीदते हैं तो इसके लिए आपको बैंक से करीब 17 लाख 92 हजार रुपये का लोन मिलेगा. अगर आप यह लोन 5 सालों के लिए ले रहे हैं तो आपको 5 सालों के लिए 9.8 फीसदी ब्याज दर से इसे चुकाना होगा. इस तरह आपको हर महीने 37,903 हजार रुपये की ईएमआई चुकानी होगी.

एक बात ध्यान देने वाली यह है कि ब्याज दर पूरी तरह आपके क्रेडिट स्कोर पर तय की जाती है. अगर आप टोयोटा इनोवा क्रिस्टा खरीदने पर विचार कर रहे हैं तो सलाह यही है कि 1 लाख रुपये से ज्यादा सैलरी होने पर ही इस कार को खरीदें.

Toyota Innova Crysta के कैसे हैं फीचर्स?

टोयोटा इनोवा क्रिस्टा के फीचर्स की बात की जाए तो इस कार में लगे एलईडी हेडलैम्प्स गाड़ी को शानदार लुक देते हैं. इनोवा क्रिस्टा में 20.32 सेंटीमीटर डिस्प्ले लगा है, जिसमें एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले की कनेक्टिविटी का फीचर दिया गया है. इससे आप अपने मोबाइल फोन को कार के साथ आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं.

