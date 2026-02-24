हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
ऑफ रोडिंग का असली मजा! नई पिकअप SUV लॉन्च, हर मॉडल में दमदार 4×4 सिस्टम

2026 Isuzu V-Cross भारत में लॉन्च हो चुकी है. अब हर वेरिएंट में स्टैंडर्ड 4x4 सिस्टम, नया डिजाइन, 10.3 इंच टचस्क्रीन और दमदार डीजल इंजन मिलता है. आइए विस्तार से जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 24 Feb 2026 10:43 AM (IST)
Preferred Sources

जापानी कार निर्माता कंपनी Isuzu ने भारत में अपनी मशहूर पिकअप SUV 2026 Isuzu V-Cross को लॉन्च कर दिया है. इस नई V-Cross की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 25.50 लाख रखी गई है. इस बार कंपनी ने बड़ा बदलाव करते हुए 4×2 वेरिएंट को पूरी तरह बंद कर दिया है. अब 2026 Isuzu V-Cross के सभी मॉडल में स्टैंडर्ड 4×4 सिस्टम दिया गया है, जिससे यह गाड़ी ऑफ रोडिंग के शौकीनों के लिए और भी खास बन गई है. भारतीय बाजार में इसका सीधा मुकाबला Toyota Hilux से होगा.

नया एक्सटीरियर डिजाइन 

नई Isuzu V-Cross के बाहरी डिजाइन में कुछ जरूरी बदलाव किए गए हैं. इसमें नया फ्रंट बंपर डिजाइन दिया गया है, जो पहले से ज्यादा मॉडर्न और मजबूत दिखता है. इस बार गाड़ी में कम क्लैडिंग का इस्तेमाल किया गया है और फ्रंट बंपर पर ब्लैक लिप दी गई है, जिससे इसका लुक और अट्रैक्ट हो गया है. LED प्रोजेक्टर हेडलैंप और नीचे लगे फॉग लैंप पहले जैसे ही रखे गए हैं, लेकिन स्किड प्लेट को हटा दिया गया है. इसके अलावा अब इसमें 18 इंच के नए अलॉय व्हील मिलते हैं. गाड़ी के बॉडी डिजाइन को पहले से ज्यादा साफ और सिंपल बनाया गया है. पहले जो ब्लैक व्हील आर्च और साइड क्लैडिंग थी, उसे हटा दिया गया है, जिससे इसका लुक ज्यादा प्रीमियम और स्टाइलिश नजर आता है.

इंटीरियर में मिले मॉडर्न फीचर्स

2026 Isuzu V-Cross के अंदर सबसे ज्यादा बदलाव देखने को मिलते हैं. अब इसमें 10.3 इंच की बड़ी फ्लोटिंग टचस्क्रीन दी गई है, जो पहले वाली 9 इंच स्क्रीन की जगह आई है. इसमें Apple CarPlay और Android Auto के लिए वायरलेस कनेक्टिविटी भी दी गई है, जिससे स्मार्टफोन कनेक्ट करना आसान हो जाता है. गाड़ी में 360 डिग्री कैमरा, 8 स्पीकर ऑडियो सिस्टम और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं. सुरक्षा के लिहाज से इसमें 6 एयरबैग, स्टेबिलिटी कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल और हिल डिसेंट असिस्ट जैसे फीचर मिलते हैं, जो इसे सुरक्षित बनाते हैं.

दमदार इंजन और वेरिएंट विकल्प

इस पिकअप SUV में 1.9 लीटर का 4 सिलेंडर टर्बो डीजल इंजन दिया गया है, जो 161 bhp की पावर और 360 Nm का टॉर्क देता है. इसमें 6 स्पीड मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का विकल्प मिलता है. साथ ही शिफ्ट-ऑन-द-फ्लाई 4WD सिस्टम दिया गया है, जिससे चलते-चलते भी ड्राइव मोड बदला जा सकता है. यह गाड़ी तीन वेरिएंट 4WD MT Z, 4WD MT Z Prestige और 4WD AT Z Prestige में उपलब्ध है. इसे सात रंगों में खरीदा जा सकता है, जिनमें Silky White Pearl, Black Mica, Red Spinel Mica, Nautilus Blue, Splash White, Galena Grey और Silver Metallic शामिल हैं.

Published at : 24 Feb 2026 10:43 AM (IST)
Tags :
2026 Isuzu V-Cross Isuzu V-Cross 4x4 New Pickup SUV Off Roading SUV
