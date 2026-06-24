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हिंदी न्यूज़ऑटोक्या बंद होने जा रही पॉपुलर Toyota Innova Crysta? कंपनी ने कर दिया क्लियर, यहां जानें

क्या बंद होने जा रही पॉपुलर Toyota Innova Crysta? कंपनी ने कर दिया क्लियर, यहां जानें

Toyota Innova Crysta: इनोवा क्रिस्टा की सबसे बड़ी पावर इसका 2.4-लीटर डीजल इंजन, मजबूत बॉडी, ऑन-फ्रेम प्लेटफॉर्म और शानदार स्टेबलिटी है. आइए इस गाड़ी की डिटेल्स जानते हैं.

Written By : क़मरजहां |  Updated at : 24 Jun 2026 12:05 PM (IST)
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भारतीय बाजार में टोयोटा इनोवा क्रिस्टा को सबसे भरोसेमंद और पॉपुलर MPV में गिना जाता है. पिछले कुछ समय से ऐसी खबरें सामने आ रही थीं कि कंपनी जल्द ही इस डीजल MPV को बंद करने वाली है. इन रिपोर्ट्स के बाद इनोवा क्रिस्टा के ग्राहकों के बीच चिंता बढ़ गई थी. हालांकि अब टोयोटा ने इन अफवाहों पर विराम लगा दिया है और साफ कर दिया है कि फिलहाल इनोवा क्रिस्टा को बंद करने का कोई प्लान नहीं है.

कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि CAFE-3 उत्सर्जन नियमों के चलते टोयोटा साल 2027 तक इनोवा क्रिस्टा का प्रोडक्शन बंद कर सकती है. यह चर्चा तेज हो गई थी कि कंपनी पूरी तरह से नई इनोवा हाईक्रॉस पर फोकस करेगी और क्रिस्टा को बाजार से हटा दिया जाएगा. लेकिन टोयोटा का कहना है कि इनोवा क्रिस्टा अभी भी ग्राहकों के बीच काफी पॉपुलर है और कंपनी इसे लेकर अभी कोई फैसला नहीं लेने जा रही है.

क्या है कंपनी का कहना?

कंपनी के मुताबिक, इनोवा क्रिस्टा कंपनी की लाइनअप का एक जरूरी हिस्सा बनी हुई है. खासकर ऐसे ग्राहक जो मजबूत डीजल इंजन, लंबी दूरी वाली बेहतरीन गाड़ी चाहते हैं, उनके बीच यह MPV आज भी बेहद पसंद की जाती है. यही कारण है कि टोयोटा लगातार इस मॉडल को अपडेट भी कर रही है. हाल ही में कंपनी ने 2026 इनोवा क्रिस्टा को नए फीचर्स और कॉस्मेटिक बदलावों के साथ लॉन्च किया है, जिससे यह साफ संकेत मिलता है कि कंपनी अभी इस मॉडल को बाजार में बनाए रखना चाहती है.

गाड़ी की पावर और पॉपुलेरिटी

इनोवा क्रिस्टा की सबसे बड़ी पावर इसका 2.4-लीटर डीजल इंजन, मजबूत बॉडी, ऑन-फ्रेम प्लेटफॉर्म और शानदार स्टेबलिटी है. यही वजह है कि यह कार फैमिली के साथ-साथ टैक्सी और कमर्शियल सेगमेंट में भी बेहद पॉपुलर रही है. कई ग्राहक आज भी हाईक्रॉस की तुलना में क्रिस्टा को इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि यह खराब सड़कों और लंबी यात्राओं के लिए ज्यादा मजबूत मानी जाती है.

हालांकि भविष्य को लेकर स्थिति पूरी तरह साफ नहीं है. कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि 2027 के बाद लागू होने वाले नए फ्यूल एफिशिएंसी और उत्सर्जन नियमों का असर इनोवा क्रिस्टा जैसे डीजल मॉडल पर पड़ सकता है. लेकिन फिलहाल टोयोटा ने यह स्पष्ट कर दिया है कि इनोवा क्रिस्टा को लेकर फैल रही बंद होने की खबरें सही नहीं हैं और ग्राहकों को चिंता करने की जरूरत नहीं है.

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About the author क़मरजहां

क़मरजहां एबीपी न्यूज़ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. इन्हें पत्रकारिता जगत में 5 साल का अनुभव है और पिछले 4 सालों से ABP Live.com का हिस्सा हैं. क़मरजहां नेशनल, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, राजनीति, चुनाव और अलग-अलग राज्यों से जुड़े सेक्शन में काम कर चुकी हैं. कौन-सी स्टोरीज ऑडियंस को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, इस हुनर से बखूबी वाकिफ हैं. ट्रेंड्स के साथ ही इन्हें SEO की जानकारी भी है. क़मरजहां ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Jamia Millia Islamia से पूरी की है. 
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Published at : 24 Jun 2026 12:05 PM (IST)
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