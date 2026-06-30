हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोभारत आ रहा पॉपुलर Toyota Hilux का नया मॉडल, जानिए खासियत और कब की जाएगी लॉन्च?

भारत आ रहा पॉपुलर Toyota Hilux का नया मॉडल, जानिए खासियत और कब की जाएगी लॉन्च?

Toyota Hilux: इसमें 2.8 लीटर डीजल इंजन ही मिल सकता है, लेकिन इस बार इसमें 48V माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी जोड़ी जा सकती है. इसका फायदा यह होगा कि गाड़ी की परफॉर्मेंस पहले से स्मूद हो जाएगी

Written By : क़मरजहां |  Updated at : 30 Jun 2026 04:09 PM (IST)
Preferred Sources

टोयोटा अपने मशहूर पिकअप ट्रक Hilux का नया मॉडल जल्द ही लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. यह गाड़ी अपनी मजबूती और ऑफ-रोडिंग कैपेसिटी के लिए दुनियाभर में जानी जाती है. इसका नया मॉडल पहले से ज्यादा मॉडर्न डिजाइन और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ आने वाला है. जानकारी के मुताबिक, इसे अगले महीने भारत में लॉन्च किया जा सकता है. 

नई टोयोटा Hilux का डिजाइन पहले से ज्यादा दमदार और आकर्षक होगा. इसमें नया फ्रंट ग्रिल दिया जाएगा, जो इसे मजबूत और मस्कुलर लुक देगा. इसके साथ नई LED हेडलाइट्स मिलेंगी जो इसे मॉडर्न लुक देंगी. गाड़ी की बॉडी को भी पहले से ज्यादा मजबूत और स्टाइलिश बनाया गया है ताकि यह सड़क पर एक प्रीमियम और पावरफुल पिकअप ट्रक की तरह नजर आए. पीछे की तरफ भी नए डिजाइन की टेललाइट्स और अपडेटेड टेलगेट देखने को मिल सकता है, जिससे इसका लुक और बेहतर हो जाएगा.

Toyota Hilux का इंटीरियर

गाड़ी के केबिन में भी बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा. नई Hilux का इंटीरियर पहले से ज्यादा आरामदायक और फीचर-लोडेड होगा. इसमें बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और नया डैशबोर्ड डिजाइन दिया जा सकता है. इसके अलावा इसमें वायरलेस चार्जिंग, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वेंटिलेटेड सीटें और 360 डिग्री कैमरा जैसे कई फीचर्स मिलने की उम्मीद है. इनकी वजह से यह गाड़ी अब सिर्फ काम करने वाली पिकअप नहीं रहेगी, बल्कि लंबे सफर के लिए भी आरामदायक बन जाएगी.

गाड़ी का पावरट्रेन

इंजन की बात करें तो इसमें 2.8 लीटर डीजल इंजन ही मिल सकता है, लेकिन इस बार इसमें 48V माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी जोड़ी जा सकती है. इसका फायदा यह होगा कि गाड़ी की परफॉर्मेंस पहले से स्मूद हो जाएगी और माइलेज में भी थोड़ा सुधार देखने को मिल सकता है. इसमें मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों गियरबॉक्स का विकल्प मिल सकता है और इसका 4WD (फोर व्हील ड्राइव) सिस्टम भी पहले की तरह जारी रहेगा, जिससे यह खराब रास्तों, पहाड़ों और ऑफ-रोडिंग के लिए बहुत अच्छी गाड़ी बन जाती है.

सेफ्टी और कीमत

सेफ्टी के मामले में भी नई Hilux को पहले से ज्यादा सेफ बनाया जाएगा. इसमें कई एयरबैग, ABS, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), हिल असिस्ट और ADAS जैसे एडवांस सेफ्टी फीचर्स मिलने की संभावना है. इसके साथ 360 डिग्री कैमरा और ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग जैसे फीचर्स भी ड्राइविंग को और सुरक्षित बनाएंगे. इन सभी फीचर्स से लंबी दूरी की यात्रा और मुश्किल रास्तों पर ड्राइविंग आसान और सुरक्षित हो जाएगी.

कीमत की बात करें तो नई जनरेशन होने की वजह से इसकी कीमत मौजूदा मॉडल से थोड़ी ज्यादा हो सकती है. अभी भारत में टोयोटा Hilux की शुरुआती कीमत करीब 28 लाख रुपये के आसपास है, इसलिए नए मॉडल की कीमत इससे ऊपर जा सकती है.

यह भी पढ़ें:-

Delhi EV Policy 2026: नई ईवी पॉलिसी में हाइब्रिड कारों के लिए क्या? जानिए अब सस्ती मिलेंगी या नहीं 

About the author क़मरजहां

क़मरजहां एबीपी न्यूज़ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. इन्हें पत्रकारिता जगत में 5 साल का अनुभव है और पिछले 4 सालों से ABP Live.com का हिस्सा हैं. क़मरजहां नेशनल, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, राजनीति, चुनाव और अलग-अलग राज्यों से जुड़े सेक्शन में काम कर चुकी हैं. कौन-सी स्टोरीज ऑडियंस को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, इस हुनर से बखूबी वाकिफ हैं. ट्रेंड्स के साथ ही इन्हें SEO की जानकारी भी है. क़मरजहां ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Jamia Millia Islamia से पूरी की है. 
Read More
Published at : 30 Jun 2026 03:58 PM (IST)
Tags :
Auto News Car News Toyota Motors Toyota Hilux
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
भारत आ रहा पॉपुलर Toyota Hilux का नया मॉडल, जानिए खासियत और कब की जाएगी लॉन्च?
भारत आ रहा पॉपुलर Toyota Hilux का नया मॉडल, जानिए खासियत और कब की जाएगी लॉन्च?
ऑटो
क्या सड़कें रॉयल एनफील्ड की बुलेट से महरूम हो जाएंगी? जानिए EV पॉलिसी की जरूरी बातें
क्या सड़कें रॉयल एनफील्ड की बुलेट से महरूम हो जाएंगी? जानिए EV पॉलिसी की जरूरी बातें
ऑटो
किन-किन देशों में एथेनॉल से चल रहीं गाड़ियां, वहां कितना कामयाब रहा यह सिस्टम?
किन-किन देशों में एथेनॉल से चल रहीं गाड़ियां, वहां कितना कामयाब रहा यह सिस्टम?
ऑटो
अब कार में UV लाइट से खत्म हो जाएंगे कीटाणु, इन कार कंपनियों ने बनाई नई तकनीक
अब कार में UV लाइट से खत्म हो जाएंगे कीटाणु, इन कार कंपनियों ने बनाई नई तकनीक
Advertisement

वीडियोज

कुदरत का डबल अटैक! Venezuela में भूकंप के बाद बाढ़ | Climate Crisis | Latest News
Farah Khan ने बताया क्यों Bigg Boss होस्ट करना था आसान, Lock Upp पर भी कही बड़ी बात
‘Ab Hoga Hisaab’ की स्टारकास्ट ने खोले कई राज, Sanjay Kapoor, Mouni Roy और Shaheer Sheikh की Interesting बातचीत
Mumbai Rains: मुंबई में आंधी-बारिश का डबल अटैक, उखड़े पेड़, रास्ते ब्लॉक, गाड़ियां तबाह | Breaking
Ketan Murder New Update: CCTV और गेट टेस्ट से खुलेगा सच? | Siya Goyal | Pune | Maharastra | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
कल से बदलने वाली हैं ये पांच चीजें, करोड़ों लोगों की जेब के ऊपर होगा सीधा असर
कल से बदलने वाली हैं ये पांच चीजें, करोड़ों लोगों की जेब के ऊपर होगा सीधा असर
महाराष्ट्र
मुंबई के चेंबूर इलाके में स्कूल वैन पर गिरा पेड़, हादसे में कई बच्चे जख्मी
मुंबई के चेंबूर इलाके में स्कूल वैन पर गिरा पेड़, हादसे में कई बच्चे जख्मी
फ़ुटबॉल
Germany vs Paraguay: फीफा विश्वकप 2026 से जर्मनी की टीम बाहर,ऑरलैंडो गिल ने पैराग्वे को दिलाई ऐतिहासिक जीत
FIFA World Cup 2026 से जर्मनी की टीम बाहर, ऑरलैंडो गिल ने पैराग्वे को दिलाई ऐतिहासिक जीत
बॉलीवुड
Monday BO Collection: मंडे टेस्ट में 'वेलकम टू द जंगल' ने किया टॉप, 'कॉकटेल 2' ने भी दिखाया जोर, जानें- बाक्स ऑफिस रिपोर्ट
मंडे टेस्ट में 'वेलकम टू द जंगल' ने किया टॉप, 'कॉकटेल 2' ने भी दिखाया जोर, जानें- बाक्स ऑफिस रिपोर्ट
इंडिया
'अगर मैं मुस्लिम होता तो...', कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दिपके के बयान ने मचाया बवाल
'अगर मैं मुस्लिम होता तो...', कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दिपके के बयान ने मचाया बवाल
इंडिया
Monsoon Update: आ गई गुड न्यूज, अगले 72 घंटे में बदल जाएगा मौसम, मॉनसून करेगा दिल्ली-यूपी समेत नॉर्थ इंडिया में बारिश
आ गई गुड न्यूज, अगले 72 घंटे में बदल जाएगा मौसम, मॉनसून करेगा दिल्ली-यूपी समेत नॉर्थ इंडिया में बारिश
इंडिया
Indian Army Chief: कौन हैं जनरल धीरज सेठ, जिनके हाथ होगी अब भारतीय सेना की कमान, उपेंद्र द्विवेदी की ली जगह, जानें
कौन हैं जनरल धीरज सेठ, जिनके हाथ होगी अब भारतीय सेना की कमान, उपेंद्र द्विवेदी की ली जगह, जानें
ट्रेंडिंग
Train Accident Viral Video: ट्रेन से टकराते ही उछल कर दूर गिरा शख्स, मौत का लाइव वीडियो वायरल
ट्रेन से टकराते ही उछल कर दूर गिरा शख्स, मौत का लाइव वीडियो वायरल
ENT LIVE
Sunny Deol और Akshaye Khanna का दमदार अंदाज, Ikka का ट्रेलर रिलीज
Sunny Deol और Akshaye Khanna का दमदार अंदाज, Ikka का ट्रेलर रिलीज
ENT LIVE
'Ab Hoga Hisaab' में इमोशन, सस्पेंस और विलेन का तड़का, स्टारकास्ट ने किया बड़ा दावा
'Ab Hoga Hisaab' में इमोशन, सस्पेंस और विलेन का तड़का, स्टारकास्ट ने किया बड़ा दावा
ABP NEWS
धेमाजी में बाढ़ से 300 मीटर लंबा पुल बह गया, लोग फंसे!
धेमाजी में बाढ़ से 300 मीटर लंबा पुल बह गया, लोग फंसे!
ABP NEWS
मंज़िल तक पहुँचने से पहले ही सफ़र अधूरा रह गया; 4 लोगों की मौत।
मंज़िल तक पहुँचने से पहले ही सफ़र अधूरा रह गया; 4 लोगों की मौत।
ABP NEWS
राम मंदिर में नौकरी मिलते ही लव-कुश मिश्रा रातों-रात अमीर बन गए।
राम मंदिर में नौकरी मिलते ही लव-कुश मिश्रा रातों-रात अमीर बन गए।
Embed widget