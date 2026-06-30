भारत आ रहा पॉपुलर Toyota Hilux का नया मॉडल, जानिए खासियत और कब की जाएगी लॉन्च?

टोयोटा अपने मशहूर पिकअप ट्रक Hilux का नया मॉडल जल्द ही लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. यह गाड़ी अपनी मजबूती और ऑफ-रोडिंग कैपेसिटी के लिए दुनियाभर में जानी जाती है. इसका नया मॉडल पहले से ज्यादा मॉडर्न डिजाइन और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ आने वाला है. जानकारी के मुताबिक, इसे अगले महीने भारत में लॉन्च किया जा सकता है.

नई टोयोटा Hilux का डिजाइन पहले से ज्यादा दमदार और आकर्षक होगा. इसमें नया फ्रंट ग्रिल दिया जाएगा, जो इसे मजबूत और मस्कुलर लुक देगा. इसके साथ नई LED हेडलाइट्स मिलेंगी जो इसे मॉडर्न लुक देंगी. गाड़ी की बॉडी को भी पहले से ज्यादा मजबूत और स्टाइलिश बनाया गया है ताकि यह सड़क पर एक प्रीमियम और पावरफुल पिकअप ट्रक की तरह नजर आए. पीछे की तरफ भी नए डिजाइन की टेललाइट्स और अपडेटेड टेलगेट देखने को मिल सकता है, जिससे इसका लुक और बेहतर हो जाएगा.

Toyota Hilux का इंटीरियर

गाड़ी के केबिन में भी बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा. नई Hilux का इंटीरियर पहले से ज्यादा आरामदायक और फीचर-लोडेड होगा. इसमें बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और नया डैशबोर्ड डिजाइन दिया जा सकता है. इसके अलावा इसमें वायरलेस चार्जिंग, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वेंटिलेटेड सीटें और 360 डिग्री कैमरा जैसे कई फीचर्स मिलने की उम्मीद है. इनकी वजह से यह गाड़ी अब सिर्फ काम करने वाली पिकअप नहीं रहेगी, बल्कि लंबे सफर के लिए भी आरामदायक बन जाएगी.

गाड़ी का पावरट्रेन

इंजन की बात करें तो इसमें 2.8 लीटर डीजल इंजन ही मिल सकता है, लेकिन इस बार इसमें 48V माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी जोड़ी जा सकती है. इसका फायदा यह होगा कि गाड़ी की परफॉर्मेंस पहले से स्मूद हो जाएगी और माइलेज में भी थोड़ा सुधार देखने को मिल सकता है. इसमें मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों गियरबॉक्स का विकल्प मिल सकता है और इसका 4WD (फोर व्हील ड्राइव) सिस्टम भी पहले की तरह जारी रहेगा, जिससे यह खराब रास्तों, पहाड़ों और ऑफ-रोडिंग के लिए बहुत अच्छी गाड़ी बन जाती है.

सेफ्टी और कीमत

सेफ्टी के मामले में भी नई Hilux को पहले से ज्यादा सेफ बनाया जाएगा. इसमें कई एयरबैग, ABS, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), हिल असिस्ट और ADAS जैसे एडवांस सेफ्टी फीचर्स मिलने की संभावना है. इसके साथ 360 डिग्री कैमरा और ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग जैसे फीचर्स भी ड्राइविंग को और सुरक्षित बनाएंगे. इन सभी फीचर्स से लंबी दूरी की यात्रा और मुश्किल रास्तों पर ड्राइविंग आसान और सुरक्षित हो जाएगी.

कीमत की बात करें तो नई जनरेशन होने की वजह से इसकी कीमत मौजूदा मॉडल से थोड़ी ज्यादा हो सकती है. अभी भारत में टोयोटा Hilux की शुरुआती कीमत करीब 28 लाख रुपये के आसपास है, इसलिए नए मॉडल की कीमत इससे ऊपर जा सकती है.

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