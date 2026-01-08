हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोToyota की पहली Electric Car जल्द होगी लॉन्च, टीजर जारी, इन EVs को देगी सीधी टक्कर

Toyota की पहली Electric Car जल्द होगी लॉन्च, टीजर जारी, इन EVs को देगी सीधी टक्कर

Toyota ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार Urban Cruiser EV का टीजर जारी किया है. आइए इसके डिजाइन, फीचर्स, बैटरी और राइवल्स के बारे में विस्तार से जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 08 Jan 2026 09:31 AM (IST)
Preferred Sources

लंबे इंतजार के बाद आखिरकार Toyota भारतीय बाजार में अपनी पहली ऑल-इलेक्ट्रिक कार लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. कंपनी ने अपनी आने वाली इलेक्ट्रिक SUV Toyota Urban Cruiser EV का पहला टीजर जारी कर दिया है. इसके साथ ही Toyota इलेक्ट्रिक कार सेगमेंट में कदम रखने जा रही है. यह मॉडल Maruti Suzuki e-Vitara का री-बैज्ड वर्जन होगा, जिसे Toyota की अलग पहचान और स्टाइल के साथ पेश किया जाएगा. इससे पहले भी दोनों कंपनियों की साझेदारी के तहत Glanza, Rumion और Taisor जैसे मॉडल लॉन्च किए जा चुके हैं.

टीजर से सामने आया दमदार लुक

टीजर के आधार पर Toyota Urban Cruiser EV का डिजाइन पिछले साल ऑटो एक्सपो में दिखाए गए कॉन्सेप्ट मॉडल से प्रेरित लगता है. इसमें Maruti e-Vitara की पहचान को Toyota की स्टाइलिंग के साथ जोड़ा गया है. SUV में ‘आइब्रो’ स्टाइल वाली LED हेडलाइट्स दी गई हैं, जो इसे फ्यूचरिस्टिक लुक देती हैं. आगे की तरफ पियानो ब्लैक ग्रिल और मजबूत बोनट इसकी रोड प्रेजेंस को और बेहतर बनाते हैं. कुल मिलाकर यह इलेक्ट्रिक SUV काफी प्रीमियम और दमदार नजर आती है.

इंटीरियर में मिल सकते हैं ये फीचर्स

Toyota Urban Cruiser EV के इंटीरियर की पूरी जानकारी अभी सामने नहीं आई है, लेकिन उम्मीद है कि इसका केबिन काफी हद तक Maruti e-Vitara जैसा होगा. इसमें दो-स्पोक स्टीयरिंग व्हील, 10.25 इंच का बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और 10.1 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल सकता है. फीचर्स की बात करें तो इसमें मल्टीपल एयरबैग, पैनोरमिक सनरूफ, लेवल-2 ADAS, 360 डिग्री कैमरा, TPMS और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल जैसे सेफ्टी और कंफर्ट फीचर्स मिलने की उम्मीद है.

बैटरी और रेंज

  • Toyota Urban Cruiser EV में भी वही बैटरी विकल्प दिए जा सकते हैं, जो e-Vitara में मिलते हैं. इसमें 49 kWh और 61 kWh बैटरी पैक का ऑप्शन हो सकता है. बड़ी बैटरी एक बार चार्ज करने पर करीब 543 किलोमीटर तक की रेंज दे सकती है. मोटर की पावर लगभग 144 hp और 174 hp तक होने की उम्मीद है. लॉन्च के बाद Toyota Urban Cruiser EV सीधे तौर पर Hyundai Creta Electric, MG ZS EV और Tata Curvv EV को टक्कर देगी.

ये भी पढ़ें: नए अवतार में आ रही है 2026 Renault Duster, Creta को देगी सीधी टक्कर, जानें कब तक होगी लॉन्‍च

Published at : 08 Jan 2026 09:31 AM (IST)
Tags :
Auto News Toyota Urban Cruiser EV Toyota Electric Car India Toyota EV Launch
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Supreme Court UPSC Judgment: आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, 'रिजर्वेशन का फायदा लेने वाला जनरल सीट का हकदार नहीं'
आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, 'रिजर्वेशन का फायदा लेने वाला जनरल सीट का हकदार नहीं'
बिहार
बांका: अवैध संबंध की खौफनाक दास्तां! महिला ने प्रेमी संग मिलकर की पति की हत्या, जंगल में फेंकी सिरकटी लाश
बांका: अवैध संबंध में मर्डर! महिला ने प्रेमी संग मिलकर काटा पति का गला, जंगल में फेंकी लाश
विश्व
Bangladesh Diesel Import: भारत के बिना बांग्लादेश का नहीं चल रहा काम, यूनुस ने पहले चावल मांगे और अब 1.8 लाख टन डीजल चाहिए
भारत के बिना बांग्लादेश का नहीं चल रहा काम, यूनुस ने पहले चावल मांगे और अब 1.8 लाख टन डीजल चाहिए
क्रिकेट
कटे सिर वाले पोस्टर से लेकर धोनी से धक्का-मुक्की तक, जब भारत-बांग्लादेश मैचों में हुए भंकर बवाल
कटे सिर वाले पोस्टर से लेकर धोनी से धक्का-मुक्की तक, जब भारत-बांग्लादेश मैचों में हुए भंकर बवाल
Advertisement

वीडियोज

Turkman Gate Row: तुर्कमान गेट में गली-गली दिखे पत्थर के निशान! । Faiz-E-Ilahi । Delhi News
रूसी टैंकर जब्त करने के मामले में Trump को Putin सरकार ने धमकाया कहा, पीछे हटो नहीं तो....
Air Fare Hike: किराए अचानक क्यों और कैसे बढ़ गए, DGCA ने एयरलाइंस से मांगा जवाब | Breaking
Janhit with Chitra Tripathi: Turkman Gate Violence में ‘अफवाह गैंग’ का पर्दाफाश, Viral Video में कैद
Turkman Gate Row: अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन के दौरान बवाल क्यों? | Delhi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Supreme Court UPSC Judgment: आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, 'रिजर्वेशन का फायदा लेने वाला जनरल सीट का हकदार नहीं'
आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, 'रिजर्वेशन का फायदा लेने वाला जनरल सीट का हकदार नहीं'
बिहार
बांका: अवैध संबंध की खौफनाक दास्तां! महिला ने प्रेमी संग मिलकर की पति की हत्या, जंगल में फेंकी सिरकटी लाश
बांका: अवैध संबंध में मर्डर! महिला ने प्रेमी संग मिलकर काटा पति का गला, जंगल में फेंकी लाश
विश्व
Bangladesh Diesel Import: भारत के बिना बांग्लादेश का नहीं चल रहा काम, यूनुस ने पहले चावल मांगे और अब 1.8 लाख टन डीजल चाहिए
भारत के बिना बांग्लादेश का नहीं चल रहा काम, यूनुस ने पहले चावल मांगे और अब 1.8 लाख टन डीजल चाहिए
क्रिकेट
कटे सिर वाले पोस्टर से लेकर धोनी से धक्का-मुक्की तक, जब भारत-बांग्लादेश मैचों में हुए भंकर बवाल
कटे सिर वाले पोस्टर से लेकर धोनी से धक्का-मुक्की तक, जब भारत-बांग्लादेश मैचों में हुए भंकर बवाल
टेलीविजन
अविका गौर और मिलिंद चंदवानी बनने वाले हैं पेरेंट्स? एक्ट्रेस के पति ने कहा,'प्लान नहीं किया था'
अविका गौर और मिलिंद चंदवानी बनने वाले हैं पेरेंट्स? खुद कही ये बात
हेल्थ
क्या शुगर फ्री बिस्किट से भी हो जाती है डायबिटीज, डॉक्टर से जानें क्या है सच?
क्या शुगर फ्री बिस्किट से भी हो जाती है डायबिटीज, डॉक्टर से जानें क्या है सच?
यूटिलिटी
बिना पिन और ओटीपी दिए भी खाली हो रहा खाता, पूरी दुनिया में फैला नया स्कैम
बिना पिन और ओटीपी दिए भी खाली हो रहा खाता, पूरी दुनिया में फैला नया स्कैम
हेल्थ
उबालने के बाद कितने दिन तक खा सकते हैं अंडा, जान कब हो जाता है खराब?
उबालने के बाद कितने दिन तक खा सकते हैं अंडा, जान कब हो जाता है खराब?
ENT LIVE
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
ENT LIVE
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Embed widget