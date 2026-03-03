क्या 1 लाख की डाउन पेमेंट पर मिल जाएगी Mahindra Scorpio N? जानिए EMI का हिसाब

महिंद्रा स्कॉर्पियो N देश की सबसे शानदार एसयूवी में से एक मानी जाती है, जिसका क्रेज हर वर्ग के लोगों में देखने को मिलता है. कंपनी की ये कार 6-सीटर और 7-सीटर कॉन्फिगरेशन के साथ आती है. इस कार को पेट्रोल और डीजल दोनों पावरट्रेन के साथ भारतीय बाजार में शामिल किया गया है. महिंद्रा स्कॉर्पियो एन की एक्स-शोरूम कीमत 13.99 लाख रुपये से शुरू होकर 25.15 लाख रुपये तक जाती है.

Mahindra Scorpio N की EMI का क्या है हिसाब?

महिंद्रा स्कॉर्पियो N खरीदने से पहले यह तय करना जरूरी है कि आप इस गाड़ी के किस मॉडल को खरीदना चाहते हैं. अगर आप महिंद्रा की इस कार के Z2 पेट्रोल वेरिएंट को खरीदते हैं, जिसकी कीमत 16.61 लाख रुपये है. इस गाड़ी को खरीदने के लिए आपको 14,95,777 लाख रुपये का लोन मिल जाएगा. इस कार लोन पर लगने वाली ब्याज इस बात पर निर्भर करती है कि आप कितने समय के लिए ये लोन ले रहे हैं. कार लोन की समय सीमा के मुताबिक ही आपको हर महीने EMI जमा करनी होगी.

कितने साल के लिए मिल जाएगा लोन?

अगर आप इस गाड़ी को खरीदने के लिए एक लाख रुपये डाउन पेमेंट के रूप में जमा करते हैं तो चार साल के लिए 9.8 फीसदी की ब्याज से हर महीने करीब 39,461 रुपये जमा करने होंगे. आप दो लाख रुपये की डाउन पेमेंट करते हैं तो पांच साल के कार लोन पर 9.8 फीसदी की ब्याज लगने पर हर महीने 30,915 रुपये आपको बैंक में जमा करने होंगे.

अगर आप ये लोन 6 साल के लिए लेते हैं तो हर महीने 26,933 रुपये भरने होंगे. महिंद्रा स्कॉर्पियो खरीदने के लिए अगर आप शुरुआत में ही तीन लाख रुपये डाउन पेमेंट जमा कर देते हैं तो पांच साल के लोन पर 9.8 फीसदी की ब्याज से हर महीने 25,091 रुपये के करीब जमा करने होंगे.

