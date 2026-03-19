फुल टैंक में चलती हैं 900 KM तक, 1 लाख से कम में आती हैं ये सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली बाइक्स

आज के समय में बढ़ती पेट्रोल कीमतों के चलते लोग ऐसी बाइक की तलाश में रहते हैं, जो सस्ती होने के साथ ही माइलेज भी ज्यादा दे. ये बाइक्स डेली अप-डाउन के लिए यानी ऑफिस या काम पर आने-जाने वालों के लिए होती हैं. लोगों की इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए भारत में 1 लाख से कम कीमत में कई ऐसी बाइक्स मौजूद हैं, जो कम खर्च में लंबा सफर तय करने में मदद करती हैं.

यहां हम आपको ऐसी ही 5 किफायती और ज्यादा माइलेज देने वाली बाइक्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जो आम लोगों के बजट में फिट बैठती हैं. इन बाइक्स में आमतौर पर 100cc से 125cc तक के इंजन दिए गए हैं, जोकि कम फ्यूल में बेहतर परफॉर्मेंस देते हैं.

TVS Raider 125

इन बाइक्स की लिस्ट में पहला नाम TVS Raider 125 है. यह बाइक उन राइडर्स के लिए शानदार विकल्प है, जो माइलेज के साथ अच्छी परफॉर्मेंस भी चाहते हैं. इसका 124.8 cc इंजन काफी पावरफुल है, जिससे शहर के ट्रैफिक के लिए आसानी होती है. यह बाइक शहर में 65 Kmpl और हाईवे पर 71kmpl तक माइलेज देती है. इस बाइक की शुरुआकी एक्स-शोरूम कीमत 82 हजार रुपये है.

Hero Xtreme 125R

आपके लिए दूसरी बाइक Hero Xtreme 125R है, जो कम्यूटर बाइक में स्पोर्टी लुक देती है. इसका डिजाइन काफी मॉडर्न है. यह गाड़ी शहर में 81.5kmpl और हाईवे पर 61kmpl माइलेज देती है.इस बाइक की एक्स-शोरूम कीमत 89 हजार 300 रुपये है.

TVS Star City Plusच

लिस्ट में तीसरा नाम TVS Star City Plus का है. माइलेज के साथ ही ये बाइक मेंटेनेंस भी कम देती है और ये लंबे समय तक टिकाऊ रहती हैं. इसका माइलेज शहर में 83 kmpl और हाईवे पर 66.3kmpl होता है. इस बाइक की कीमत 72,500 रुपये एक्स-शोरूम से शुरू होती है.

Hero Splendor Plus Xtec

अगला नाम Hero Splendor Plus Xtec का है, जो कि सालों से भारतीय बाजार में अपने माइलेज के लिए जानी जाती है. इस बाइक का औसत माइलेज ही 89.5 किलोमीटर प्रति लीटर है. 9.8 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी के साथ आने वाली यह बाइक फुल टैंक में 900 किलोमीटर तक चल सकती है. इस बाइक की कीमत 74 हजार 902 रुपये एक्स-शोरूम से शुरू होती है.

TVS Radeon

इसके अलावा टीवीएस रेडियन भी आपके लिए अच्छा ऑप्शन है. यह बाइक 70.5kmpl औसत माइलेज देती है और कम खर्च में ज्यादा चलती हैं. इस बाइक की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 55 हजार 400 रुपये है.

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