एक्सप्लोरर
Israel में सेल्फ ड्राइविंग कार की सवारी करते नजर आए पीयूष गोयल, ऑटोनोमस टेक्नॉलजी को लेकर जानें क्या कहा
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने Mobileye की सेल्फ-ड्राइविंग कार की सवारी की और 11 कैमरा और 5 रडार तकनीक वाली ऑटोनॉमस ड्राइविंग को करीब से समझा. आइए जानें ऑटोनोमस टेक्नॉलजी को लेकर उन्होंने क्या कहा.
केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल अपनी इजरायल यात्रा के दौरान यरूशलेम की सड़कों पर Mobileye कंपनी की सेल्फ-ड्राइविंग कार में सफर किया. दुनिया भर में ऑटोनॉमस ड्राइविंग तकनीक तेजी से आगे बढ़ रही है और इजरायल उन देशों में शामिल है, जहां यह तकनीक काफी विकसित हो चुकी है. आइए जानें पीयूष गोयल ने ऑटोनोमस टेक्नॉलजी को लेकर क्या कहा.
गोयल ने सोशल मीडिया पर क्या कहा?
- केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल सेल्फ-ड्राइविंग कार में सफर करके काफी प्रभावित हुए. Mobileye की इस सेल्फ-ड्राइविंग कार में बैठकर मिले अनुभव को गोयल ने सोशल मीडिया पर शेयर किया. उन्होंने लिखा कि Mobileye का ऑटोनॉमस ड्राइव “सटीकता और इंजीनियरिंग का शानदार मेल” है और आने वाला समय मोबिलिटी टेक्नोलॉजी के लिए बहुत रोमांचक होने वाला है.
Mobileye की सेल्फ-ड्राइविंग तकनीक क्या करती है?
- Mobileye दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है जो ड्राइवरलेस कारों की तकनीक तैयार करती है. इसकी टेक्नोलॉजी कार को बिना ड्राइवर के खुद रास्ता पहचानने, स्पीड कंट्रोल करने और सुरक्षित तरीके से ड्राइव करने में सक्षम बनाती है. इजरायल में यह तकनीक इतनी एडवांस है कि टेस्टिंग के दौरान कार सड़क के सिग्नल, पैदल यात्री, दूसरी गाड़ियां और अचानक आने वाली रुकावटों को तुरंत पहचानकर उसी पल कदम उठाती है.
कैमरा, रडार और LiDAR: मिलकर बनाते हैं कार को स्मार्ट
- जिस कार में पीयूष गोयल बैठे थे, वह पोर्शा मॉडल थी जिसे Mobileye अपनी टेस्टिंग में इस्तेमाल करती है. इसमें एक बेहद सटीक मल्टी-सेंसर सिस्टम लगाया गया है, जिसमें 11 हाई-रेजॉल्यूशन कैमरे, 5 रडार सेंसर और एक LiDAR सेंसर शामिल है. कार के आगे और पीछे लगे कैमरे 360-डिग्री व्यू देते हैं, जबकि सेंटर कैमरा 400 से 600 मीटर तक आगे का रास्ता साफ दिखाता है. यह डेटा रियल-टाइम में कंप्यूटर सिस्टम को भेजा जाता है, जो तुरंत निर्णय लेता है कि कार को एक्सेलरेट करना है, ब्रेक लगाना है या मोड़ लेना है.
कैसे लेती है कार खुद फैसले?
- कार के सेंसर लगातार आस-पास की हर गतिविधि पर नजर रखते हैं. AI आधारित सॉफ्टवेयर उसी जानकारी के आधार पर तय करता है कि कब स्पीड कम करनी है, कब रुकना है और कब ओवरटेक करना सुरक्षित है. गोयल ने भी फील किया कि ट्रैफिक के बीच कार बेहद स्मूथ तरीके से चल रही थी और बिना किसी झटके के खुद निर्णय ले रही थी.
भारत और इजरायल के बीच तकनीकी साझेदारी
- दरअसल, ये अनुभव भारत और इजरायल के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर चल रही बातचीत का हिस्सा था. इसी दौरान दोनों देशों ने भविष्य में ऑटोनॉमस वाहन तकनीक को साझा रूप से विकसित करने पर भी चर्चा की. यह साफ है कि आने वाले समय में ड्राइवरलेस तकनीक भारत में भी सड़क सुरक्षा और ट्रैफिक मैनेजमेंट को काफी बेहतर बना सकती है.
ये भी पढ़ें: Mahindra से लेकर Tata तक! जल्द लॉन्च करने वाली है ये 4 नई Electric SUVs, देखें लिस्ट
हिंदी समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें ABP News पर। सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट एबीपी न्यूज़ लाइव पर पढ़ें बॉलीवुड, लाइफस्टाइल, ऑटो और खेल जगत, से जुड़ी ख़बरें
और पढ़ें
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
ट्रेन में केवल हलाल मीट परोसे जाने को लेकर एक्शन- NHRC ने रेलवे को जारी किया नोटिस, 2 सप्ताह में मांगा जवाब
शहर
'मुझे आज भी रात को...', 26/11 मुंबई आतंकी हमले के 17 साल पूरे होने पर चश्मदीद ने सुनाई आपबीती
विश्व
अमेरिकी अर्थशास्त्री ने H-1B वीजा पर धोखे की बात कहकर मचाया बवाल, बोले- 85 हजार लिमिट, भारत को मिले 2 लाख से ज्यादा
स्पोर्ट्स
T20 World Cup: 30 दिन, 55 मैच और एक नया चैंपियन, जानिए टी-20 विश्वकप शेड्यूल की 5 सबसे अहम बातें
Advertisement
Advertisement
Petrol Price Today₹ 94.72 / litre
New Delhi
Diesel Price Today₹ 87.62 / litre
New Delhi
Source: IOCL