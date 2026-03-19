अगर ब्रेक फेल हो जाएं तो कैसे रोकें चलती हुई कार? इन तरीकों के बारे में जानना जरूरी

भारतीय बाजार में मौजूद गाड़ियां आजकल एडवांस सेफ्टी फीचर्स के साथ आती हैं. फिर भी कभी-कभी खराब मेंटेनेंस या दूसरे कारणों के चलते अचानक ब्रेक फेल होने जैसी खतरनाक स्थिति पैदा हो सकती है. ऐसी हालत में घबराने की बजाय समझदारी भरा फैसला लेना ज्यादा जरूरी है. वरना बड़ा हादसा हो सकता है. आइए जानते हैं कि ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए ताकि दुर्घटना से बचा जा सके.

इन स्मार्ट टिप्स के बारे में जानना जरूरी

सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि ब्रेक फेल अचानक नहीं होते. इससे पहले कुछ संकेत मिलते हैं. जैसे ब्रेक पेडल का ढीला लगना, गाड़ी रोकने में ज्यादा दूरी लगना, ब्रेक लगाते समय अजीब आवाज आना या गाड़ी में कुछ महसूस होना. अगर आपको ऐसे संकेत दिखते हैं तो तुरंत गाड़ी की जांच करा लेनी चाहिए, वरना आगे चलकर यह समस्या गंभीर हो सकती है.

अगर चलते समय ब्रेक फेल हो जाएं तो सबसे जरूरी है कि आप शांत रहें और घबराएं नहीं. स्टीयरिंग पर पकड़ मजबूत रखें और गाड़ी को कंट्रोल में रखते हुए किसी सेफ जगह ले जाने की कोशिश करें. कई बार ब्रेक पेडल को बार-बार दबाने से ब्रेक में थोड़ा प्रेशर बन जाता है और वह थोड़ा-सा काम करने लगते हैं.

गाड़ी की स्पीड कम करने के लिए गियर का सही इस्तेमाल करना बेहद मददगार है. मैनुअल कार में धीरे-धीरे लोअर गियर में जाएं और ऑटोमैटिक कार में लो गियर मोड चुनें. इससे इंजन खुद गाड़ी की स्पीड कम करने लगता है, जिसे इंजन ब्रेकिंग कहते हैं. ॉ

इसके साथ ही हैंडब्रेक का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, लेकिन इसे धीरे-धीरे लगाना चाहिए, क्योंकि अचानक खींचने पर गाड़ी फिसल सकती है.

इसके अलावा आप सड़क की मदद भी ले सकते हैं, जैसे किसी ऐसी जगह जहां ढलान कम हो, घास वगैरह. ऐसी जगह पर गाड़ी ले जाकर स्पीड कम कर दें.

इसके साथ ही तुरंत हेजर्ड लाइट ऑन करें और जरूरत पड़ने पर हॉर्न बजाएं ताकि आसपास के लोग सतर्क हो जाएं.

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