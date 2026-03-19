इन सरदार जी का अलग ही जलवा! जिस कलर की पगड़ी उस कलर की रोल्स-रॉयस, जानें डिटेल्स

आज के समय में दुनिया भर में कई ऐसे लोग हैं जो अपनी मेहनत और अलग सोच के चलते पहचान बनाते हैं. लेकिन कुछ लोग अपने अनोखे अंदाज और आत्मसम्मान की वजह से भी चर्चा में रहते हैं. ऐसे ही एक शख्स रूबेन सिंह हैं, जो अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल और खासतौर पर अपनी अलग-अलग रंग की पगड़ी से मैच करती Rolls-Royce कारों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है.

रूबेन सिंह भारतीय मूल के बिजनेसमैन हैं. इनका जन्म ब्रिटेन में हुआ. रूबेन के पिता 1960 में भारत से यूके गए थे, जिसके बाद रूबेन सिंह ने यूके में रहकर ही बिजनेस खड़ा किया और आज एक सफल बिजनेसमैन हैं. इनके पास आलीशान घर, प्राइवेट जेट और कई महंगी गाड़ियां हैं.

जब खरीद डाली पगड़ी के कलर की रोल्स-रॉयस

एक बार जब किसी अंग्रेज ने इनकी पगड़ी को लेकर नस्लभेदी टिप्पणी की तो इस बात से आहत होकर उन्होंने इसे अपनी ताकत बना लिया और एक अनोखा फैसला किया. इन्होंने तय किया कि वे अपनी हर पगड़ी के रंग से मैच करती हुई Rolls-Royce कार खरीदेंगे. इसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर 'टर्बन चैलेंज' शुरू किया, जिसमें रूबेन हर दिन अलग रंग की पगड़ी पहनकर उसी रंग की कार के साथ फोटो शेयर करते थे. यह चैलेंज तेजी से वायरल हो गया और पूरी दुनिया में इसकी चर्चा होने लगी.

खासतौर पर किया गया कस्टमाइज

आज रूबेन सिंह के पास 15 से ज्यादा अलग-अलग कलर की Rolls-Royce हैं, जो उनकी पगड़ियों से मैच करती हैं. इनकी यह कहानी सिर्फ लग्जरी दिखाने की नहीं, बल्कि आत्मसम्मान और मेहनत की मिसाल भी है. इन रोल्स-रॉयस की कीमत 100 करोड़ से भी ज्यादा आंकी जाती है. इसमें शामिल हर कार को उनकी पगड़ी के रंग से मैच करने के लिए खासतौर पर कस्टमाइज किया गया है.

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