पुरानी बाइक लाने पर मिलेगी नई इलेक्ट्रिक बाइक, ये कंपनी दे रही बड़ा कैशबैक, जानिए डिटेल्स

भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की पॉपुलेरिटी तेजी से बढ़ रही है. पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों के साथ-साथ पर्यावरण को लेकर बढ़ती जागरूकता भी लोगों को इलेक्ट्रिक गाड़ियों की ओर आकर्षित कर रही है. अभी भी कई लोग अपनी पुरानी पेट्रोल बाइक छोड़कर इलेक्ट्रिक बाइक खरीदने का फैसला नहीं कर पाते. ऐसे ग्राहकों को प्रोत्साहित करने के लिए इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर निर्माता कंपनी अल्ट्रावायलेट ने एक खास ऑफर पेश किया है. इस ऑफर के तहत ग्राहक अपनी पुरानी पेट्रोल बाइक के बदले कंपनी की इलेक्ट्रिक बाइक खरीद सकते हैं और इसके बदले उन्हें ज्यादा कैशबैक का फायदा भी मिलेगा.

कंपनी ने यह पहल उन लोगों के लिए शुरू की है जो पेट्रोल बाइक से इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की ओर कदम बढ़ाना चाहते हैं. इस योजना के तहत ग्राहक अपनी पुरानी पेट्रोल बाइक को एक्सचेंज कर सकते हैं और बदले में अल्ट्रावायलेट की हाई-परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक बाइक खरीदने पर खास ऑफर हासिल कर सकते हैं. कंपनी का मानना है कि इससे न केवल इलेक्ट्रिक बाइक को अपनाने की रफ्तार बढ़ेगी, बल्कि लोगों को फ्यूल खर्च से भी राहत मिलेगी.

किन बाइक्स के लिए है ये ऑफर?

यह ऑफर कंपनी की पॉपुलर इलेक्ट्रिक बाइक्स F77 और X47 के लिए उपलब्ध कराया गया है. इन बाइक्स को उनकी दमदार परफॉर्मेंस, लंबी रेंज और मॉडर्न तकनीक के लिए जाना जाता है. कंपनी का कहना है कि जो ग्राहक अपनी पुरानी पेट्रोल बाइक छोड़कर इन इलेक्ट्रिक मॉडलों को खरीदेंगे, उन्हें एक्सचेंज वैल्यू के अलावा अतिरिक्त कैशबैक का लाभ भी मिलेगा. इससे नई इलेक्ट्रिक बाइक की प्रभावी कीमत कम हो जाएगी और खरीदना पहले की तुलना में ज्यादा आसान हो जाएगा.

अल्ट्रावायलेट की F77 भारतीय बाजार में एक प्रीमियम इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स बाइक के रूप में पहचान बना चुकी है. इसमें एडवांस बैटरी तकनीक, स्मार्ट कनेक्टेड फीचर्स और लंबी रेंज जैसी खूबियां मिलती हैं. वहीं X47 को भी कंपनी भविष्य की आधुनिक इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल के रूप में पेश कर रही है. इन दोनों मॉडलों में तकनीक और प्रदर्शन का ऐसा मिश्रण देखने को मिलता है जो युवा ग्राहकों और बाइक प्रेमियों को आकर्षित कर सकता है.

इलेक्ट्रिक बाइक्स की रनिंग कॉस्ट काफी कम

कंपनी का उद्देश्य केवल बाइक बेचना नहीं, बल्कि लोगों को स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन की ओर प्रेरित करना भी है. पेट्रोल बाइकों की तुलना में इलेक्ट्रिक बाइकों की रनिंग कॉस्ट काफी कम होती है. चार्जिंग पर होने वाला खर्च पेट्रोल की तुलना में बहुत कम पड़ता है, जिससे लंबे समय में गाड़ी मालिकों की अच्छी-खासी बचत हो सकती है. इसके अलावा इलेक्ट्रिक वाहन प्रदूषण भी कम फैलाते हैं, जिससे पर्यावरण को फायदा पहुंचता है.

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