GST कटौती के बाद Maruti Dzire की बस इतनी रह गई कीमत, ये राइवल कारें भी मिल रही सस्ती

भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली सेडान Maruti Suzuki Dzire अब और किफायती हो गई है. GST 2.0 लागू होने के बाद डिजायर पर 28% GST और 1% सेस की जगह अब सिर्फ 18% GST लगेगा. इस टैक्स कटौती से ग्राहकों को 87,000 रुपये तक की बचत होगी. नई कीमतें 22 सितंबर 2025 से लागू हो गई हैं. इससे डिजायर एक बार फिर से सब-कॉम्पैक्ट सेडान सेगमेंट में और मजबूत दावेदार बन गई है. आइए इसके फीचर् और रायवल गाड़ियों के बारे में जानते हैं.

डिजाइन और एक्सटीरियर

मारुति डिजायर के एक्सटीरियर को प्रीमियम टच दिया गया है. इसमें बड़ा फ्रंट ग्रिल, स्लिक LED DRLs, LED टेल लैंप और नए 15-इंच डुअल-टोन अलॉय व्हील्स मिलते हैं. इसका डिजाइन इसे और भी मॉडर्न और स्टाइलिश बनाता है, जिससे यह सेगमेंट की अन्य कारों से अलग दिखती है.

फीचर्स और आराम

डिजायर फीचर्स के मामले में भी आगे है. इसमें 9-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस फोन चार्जर और क्रूज कंट्रोल जैसे प्रीमियम फीचर्स दिए गए हैं. खास बात यह है कि यह भारत की पहली सब-कॉम्पैक्ट सेडान है जिसमें सिंगल-पैन सनरूफ मिलता है. यह फीचर इसे Tata Tigor और Honda Amaze से ज्यादा एडवांस बनाता है.

सेफ्टी में 5-स्टार रेटिंग

सुरक्षा के मामले में Maruti Dzire ग्राहकों को भरोसा देती है. इसे ग्लोबल NCAP से 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है. इसमें 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC) और अन्य सेफ्टी फीचर्स शामिल हैं. यह इसे सेगमेंट की सबसे सुरक्षित कारों में से एक बनाता है.

माइलेज और पावरट्रेन

Maruti Dzire अपनी बेहतरीन माइलेज के लिए मशहूर है. इसका मैनुअल वर्जन 24.79 kmpl का माइलेज देता है, जबकि ऑटोमैटिक वर्जन 25.71 kmpl तक का माइलेज देता है. वहीं, CNG वर्जन 30 km/kg से ज्यादा का माइलेज ऑफर करता है. इस कार में 1.2-लीटर का 3-सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 81.58bhp की पावर और 111.7Nm का टॉर्क जनरेट करता है. इसके साथ CNG वेरिएंट का विकल्प भी उपलब्ध है, जिससे यह कार और भी ज्यादा किफायती हो जाती है.

मुकाबला किससे है?

Maruti Dzire का सीधा मुकाबला Honda Amaze और Tata Tigor जैसी कारों से है. Tata Tigor की कीमत 6 लाख से 9.9 लाख तक है और यह पेट्रोल व CNG दोनों इंजन विकल्पों में आती है. यह 19.6 kmpl तक माइलेज देती है और इसे 4-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है. टाटा मोटर्स की टिगोर अब 75 हजार रुपये सस्ती हो गई है. टाटा टिगोर खरीदने पर 80 हजार रुपये तक की छूट मिल रही है. टाटा अल्ट्रोज की कीमत में भी 1.10 लाख रुपये की कमी आई है.

Honda Amaze भी डिजाइन, कम्फर्ट और माइलेज में अच्छे विकल्प हैं, लेकिन Dzire का 30 km CNG माइलेज और 5-स्टार सेफ्टी इसे सबसे अलग बनाते हैं. होंडा अमेज सेडान सेगमेंट की एक बेहतरीन कार मानी जाती है और इसे फैमिली कार के रूप में भी पसंद किया जाता है. इसमें 1.2-लीटर का i-VTEC पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 5-स्पीड मैनुअल और CVT ऑटोमैटिक दोनों गियरबॉक्स ऑप्शन में उपलब्ध है. इसकी परफॉर्मेंस और माइलेज दोनों ही अच्छे हैं. इस कार की एक्स-शोरूम कीमत पहले 8.14 लाख से शुरू होकर 11.24 लाख तक थी, लेकिन GST में हुए बदलाव की वजह से अब इसकी कीमतें और कम हो जाएंगी.

बता दें कि GST 2.0 के बाद Maruti Suzuki Dzire 87,000 तक सस्ती हो गई है, जिससे यह भारतीय ग्राहकों के लिए और भी आकर्षक विकल्प बन गई है. शानदार डिजाइन, प्रीमियम फीचर्स, 5-स्टार सेफ्टी और 30 km माइलेज के साथ यह कार अपने सेगमेंट में Honda Amaze और Tata Tigor जैसी कारों को कड़ी टक्कर देती है.

