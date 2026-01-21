6 एयरबैग, सनरूफ और ADAS फीचर, मार्केट में Mahindra Scorpio को टक्कर देती हैं ये कारें

Mahindra Scorpio N भारतीय बाजार में अपनी दमदार रोड प्रेजेंस, मजबूत बिल्ड और ऑफ-रोड क्षमता के लिए जानी जाती है. यही वजह है कि यह SUV ग्राहकों की पहली पसंद बनी हुई है, लेकिन इस सेगमेंट में कुछ ऐसी 7-सीटर SUVs भी मौजूद हैं, जो फीचर्स, कम्फर्ट और टेक्नोलॉजी के मामले में Scorpio N को कड़ी टक्कर देती हैं. इनमें Tata Safari, Mahindra XUV700 और Hyundai Alcazar शामिल हैं, जिनकी शुरुआती कीमत करीब 13.29 लाख से शुरू होती है.

Tata Safari

Tata Safari को Scorpio N की सबसे बड़ी राइवल माना जाता है. इसकी एक्स-शोरूम कीमत 13.29 लाख से शुरू होकर 25.96 लाख तक जाती है. Safari में 2.0 लीटर डीजल और 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन का विकल्प मिलता है. यह SUV दमदार पावर के साथ अच्छा माइलेज भी देती है. इसमें पैनोरमिक सनरूफ, ADAS, 360-डिग्री कैमरा और प्रीमियम लेदर सीट्स जैसे फीचर्स मिलते हैं. 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग और 7-सीटर लेआउट इसे फैमिली SUV के तौर पर मजबूत बनाते हैं.

Mahindra XUV700

Mahindra XUV700, Scorpio N के बाद कंपनी की सबसे पॉपुलर SUV है. इसकी कीमत 13.66 लाख से शुरू होकर 23.71 लाख तक जाती है. इसमें 2.0 लीटर पेट्रोल और 2.2 लीटर डीजल इंजन मिलता है. XUV700 में ट्रिपल स्क्रीन सेटअप, पैनोरमिक सनरूफ, 7 एयरबैग्स, AWD ऑप्शन और Sony 3D साउंड सिस्टम जैसे हाईटेक फीचर्स दिए गए हैं. इसकी 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग और स्मूद राइड क्वालिटी इसे टेक-लवर्स के लिए बेहतर ऑप्शन बनाती है.

Hyundai Alcazar

Hyundai Alcazar उन लोगों के लिए है जो स्टाइल और कम्फर्ट को प्राथमिकता देते हैं. इसकी कीमत 14.50 लाख से शुरू होती है. इसमें पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन विकल्प मिलते हैं. Alcazar में पैनोरमिक सनरूफ, बोस साउंड सिस्टम, डिजिटल डिस्प्ले, 6 एयरबैग और एडवांस सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं. इसका माइलेज और ड्राइविंग एक्सपीरियंस इसे एक प्रीमियम 7-सीटर SUV बनाता है. Mahindra Scorpio N जहां रफ-टफ SUV चाहने वालों के लिए बेस्ट है, वहीं Tata Safari, Mahindra XUV700 और Hyundai Alcazar फीचर्स, सेफ्टी और कम्फर्ट के मामले में इसे कड़ी टक्कर देती हैं. नई SUV खरीदने से पहले इन सभी विकल्पों को जरूर तुलना करें.

