हिंदी न्यूज़ऑटोये हैं भारत के 5 सबसे सस्ते और बेस्ट Car Air Purifier, कीमत 2,500 से शुरु, देखें लिस्ट

ये हैं भारत के 5 सबसे सस्ते और बेस्ट Car Air Purifier, कीमत 2,500 से शुरु, देखें लिस्ट

अगर आप दिल्ली या किसी भी प्रदूषित शहर में रहते हैं, तो Car Air Purifier अब जरूरत बन चुका है. 2,500 से शुरू होने वाले ये डिवाइस आपकी सेहत, आराम और ड्राइविंग तीनों का ध्यान रखते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 07 Nov 2025 10:45 AM (IST)
दिल्ली-एनसीआर समेत देश के कई बड़े शहरों में वायु प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है. हवा में मौजूद धूल, धुआं और हानिकारक कण हमारे फेफड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं. खास बात यह है कि कार के बंद केबिन में यह प्रदूषण और भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है. ऐसे में कार एयर प्यूरीफायर एक बेहद उपयोगी डिवाइस है, जो आपकी कार के अंदर की हवा को शुद्ध रखता है. आइए आपको ARAI सर्टिफिकेशन और यूजर रिव्यू के आधार पर भारत के 5 सबसे सस्ते और भरोसेमंद कार एयर प्यूरीफायर के बारे में बताते हैं.जो असरदार भी हैं और बजट-फ्रेंडली भी.

Philips GoPure Compact 110

  • Philips GoPure Compact 110 कार एयर प्यूरीफायर सेगमेंट में सबसे भरोसेमंद मॉडल्स में से एक है. इसमें H13 HEPA फिल्टर और एक्टिवेटेड कार्बन का इस्तेमाल किया गया है, जो हवा में मौजूद 99.9% PM2.5 कणों को हटाने में सक्षम है. इसका CADR 50 m³/h है, जो छोटी और मिड-साइज कारों के लिए पर्याप्त है. यह अपने स्मार्ट ऑटो मोड से हवा की क्वालिटी के हिसाब से फैन स्पीड को खुद एडजस्ट करता है. यह हल्का, साइलेंट और USB से चलने वाला डिवाइस है. लगभग 4,000 से 5,000 रुपये की कीमत में यह एक बेहतर विकल्प बनता है.

Honeywell Move Pure 

  • अगर आप Mahindra XUV700 जैसी बड़ी SUV चलाते हैं, तो Honeywell Move Pure आपके लिए सही चुनाव है. यह मॉडल 360° एयर इंटेक और H13 HEPA फिल्टर के साथ आता है, जो धूल, धुआं और परागकणों को 99.97% तक फिल्टर करता है. इसका CADR 70 m³/h है, जो बड़े केबिन वाली कारों के लिए उपयुक्त है. इसमें मोबाइल ऐप कनेक्टिविटी दी गई है जिससे आप रियल-टाइम AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स देख सकते हैं. इसके साथ मौजूद प्लाज्मा आयनाइजर हवा में मौजूद वायरस और बैक्टीरिया को निष्क्रिय कर देता है. इसकी कीमत करीब 6,000 से 7,500 रुपये के बीच है और यह बड़ी कारों के लिए परफेक्ट माना जाता है.

Qubo Smart Car Air Purifier 

  • Qubo Smart Car Air Purifier उन लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प है जो कम बजट में स्मार्ट फीचर्स चाहते हैं. यह HEPA और कार्बन फिल्टर के साथ आता है जो हवा के 99% कणों को हटाता है. इसकी खासियत यह है कि इसे Alexa या Google Assistant से कंट्रोल किया जा सकता है. इसका ऑटो मोड हवा की क्वालिटी के अनुसार अपने आप काम करता है. इसे यूजर्स इसकी आसान इंस्टॉलेशन और कम मेंटेनेंस के कारण पसंद करते हैं. करीब 2,500 से 3,500 रुपये की कीमत में यह एक स्मार्ट और सस्ता विकल्प है.

Reffair AX30 Max 3rd Gen 

  • Reffair AX30 Max 3rd Gen एक भारतीय ब्रांड का मॉडल है जो खासतौर पर भारत की प्रदूषित हवा को ध्यान में रखकर बनाया गया है. इसमें H13 HEPA फिल्टर और स्मार्ट प्लाज्मा आयन सिस्टम दिया गया है, जो 99.99% बैक्टीरिया और प्रदूषक कणों को खत्म करता है. इसका CADR 16 m³/h है, लेकिन इसका डिजाइन इसे ज्यादा असरदार बनाता है. यह सीधे कार के AC वेंट पर क्लिप हो जाता है, इसलिए किसी वायरिंग की जरूरत नहीं पड़ती. लगभग 3,000 से 4,000 रुपये में यह एक भारतीय और भरोसेमंद विकल्प है.

Xiaomi Mi Car Air Purifier

  • Xiaomi Mi Car Air Purifier उन लोगों के लिए सही है जो टेक्नोलॉजी और डिजाइन दोनों को पसंद करते हैं. इसमें OLED डिस्प्ले दिया गया है जो रियल-टाइम एयर क्वालिटी दिखाता है. HEPA और फोटोकैटेलिटिक फिल्टर से यह 99.97% हानिकारक कणों को साफ करता है. इसका फिल्टर लगभग 12 महीने तक चलता है, जिससे मेंटेनेंस बहुत कम होता है. करीब 4,500 से 5,500 रुपये की कीमत में यह एक प्रीमियम लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस देने वाला प्रोडक्ट है.

Published at : 07 Nov 2025 10:45 AM (IST)
Tags :
Air Purifier Car Air Purifier INDIA Best Car Air Purifier 2025 Pollution Free Car
