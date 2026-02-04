एक्सप्लोरर
Mahindra Scorpio N Facelift की टेस्टिंग जारी, नहीं मिलेगा ये खास फीचर, जानें कब तक हो सकती है लॉन्च
Mahindra Scorpio N Facelift को लेकर नई जानकारी सामने आई है। जानिए इसमें कौन सा बेहतरीन फीचर नहीं मिलेगा, क्या होंगे बदलाव, इंजन डिटेल और भारत में लॉन्च टाइमलाइन।
Mahindra भारत की सबसे भरोसेमंद SUV कंपनियों में से एक है और Scorpio N इसकी सबसे पॉपुलर गाड़ियों में शामिल है. अब कंपनी इस SUV के फेसलिफ्ट वर्जन पर काम कर रही है. हाल ही में Mahindra Scorpio N Facelift को टेस्टिंग के दौरान फिर से देखा गया है, जिसके बाद इसके फीचर्स और लॉन्च को लेकर कई नई डिटेल्स सामने आई हैं. आइए विस्तार से जानते हैं.
Mahindra Scorpio N Facelift की टेस्टिंग जारी
- मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार Mahindra Scorpio N Facelift की भारत में लगातार टेस्टिंग की जा रही है. टेस्टिंग मॉडल को भारी कवर के साथ देखा गया है, जिससे साफ पता चलता है कि कंपनी इसके डिजाइन और फीचर्स में कुछ जरूरी बदलाव करने वाली है. हालांकि इसका ओवरऑल बॉक्सी और मजबूत लुक पहले जैसा ही रखा जा सकता है.
डिजाइन में होंगे हल्के बदलाव
- Scorpio N Facelift में बहुत बड़े डिजाइन बदलाव की उम्मीद नहीं है, लेकिन फ्रंट और रियर प्रोफाइल में हल्के कॉस्मेटिक अपडेट किए जा सकते हैं. नई ग्रिल, अपडेटेड एलईडी लाइटिंग और कुछ नए अलॉय व्हील्स देखने को मिल सकते हैं, जिससे SUV ज्यादा फ्रेश और मॉडर्न लगेगी.
ये बेहतरीन फीचर नहीं मिलेगा
- रिपोर्ट्स के मुताबिक Mahindra Scorpio N Facelift में ट्रिपल स्क्रीन सेटअप नहीं दिया जाएगा, जिसकी उम्मीद कई लोग कर रहे थे. इसकी जगह कंपनी फ्री-स्टैंडिंग टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दे सकती है. हालांकि Mahindra की ओर से इस बारे में अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है.
मिल सकते हैं ये नए फीचर्स
- Scorpio N Facelift में कई प्रीमियम और सेफ्टी फीचर्स जोड़े जा सकते हैं. इसमें पैनोरमिक सनरूफ, 360 डिग्री कैमरा, Level-2 ADAS, हाई बीम असिस्ट, स्पीड लिमिट असिस्ट और कई एडवांस सेफ्टी फीचर्स मिलने की उम्मीद है. इन अपडेट्स के बाद SUV और ज्यादा टेक-लोडेड हो जाएगी. इंजन ऑप्शन में किसी बदलाव की संभावना नहीं है. Scorpio N Facelift में मौजूदा 2.0 लीटर टर्बो पेट्रोल और 2.2 लीटर टर्बो डीजल इंजन ही दिए जाएंगे. इसके साथ 6-स्पीड मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का विकल्प मिलेगा और SUV की ऑफ-रोडिंग क्षमता भी बरकरार रहेगी.
लॉन्च टाइमलाइन और कीमत
- Mahindra ने अभी लॉन्च को लेकर आधिकारिक जानकारी नहीं दी है, लेकिन उम्मीद है कि Scorpio N Facelift को भारत में 2026 के मध्य तक लॉन्च किया जा सकता है. कीमत की बात करें तो मौजूदा मॉडल के मुकाबले इसमें 20,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक की बढ़ोतरी हो सकती है. Mahindra Scorpio N Facelift भले ही ट्रिपल स्क्रीन फीचर के बिना आए, लेकिन नए फीचर्स, दमदार इंजन और भरोसेमंद परफॉर्मेंस के साथ यह SUV सेगमेंट में अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखेगी.
