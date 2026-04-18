भारत में इलेक्ट्रिक कारों का बाजार तेजी से बढ़ रहा है और अब इसमें Tesla अपनी पकड़ मजबूत करने की तैयारी में है. रिपोर्ट्स के अनुसार, Tesla जल्द ही अपनी नई 6-सीटर इलेक्ट्रिक SUV Tesla Model Y L को भारतीय बाजार में पेश कर सकती है. ये Model Y का लंबा वर्जन होगा, जिसमें ज्यादा स्पेस और तीन लाइन की सीटिंग मिलेगी. खास बात ये है कि यह SUV उन लोगों के लिए बनाई गई है जो बड़ी फैमिली कार चाहते हैं और लंबी दूरी तय करना पसंद करते हैं.

6-सीटर लेआउट और लग्जरी इंटीरियर

Tesla Model Y L में 2+2+2 सीटिंग लेआउट मिलेगा, जिससे इसमें 6 लोग आराम से बैठ सकते हैं. दूसरी लाइन में कैप्टन सीट्स दी जाएंगी, जो हीटेड और वेंटिलेटेड होंगी, यानी गर्मी और सर्दी दोनों में आराम मिलेगा. तीसरी लाइन में भी हीटेड सीट्स दी जाएंगी, जो इस सेगमेंट में इसे खास बनाती हैं. ज्यादा जगह और आरामदायक सीटिंग इसे फैमिली के लिए एक अच्छा विकल्प बना सकती है. Tesla हमेशा अपने प्रीमियम इंटीरियर के लिए जानी जाती है और इस मॉडल में भी वही अनुभव मिलने की उम्मीद है.

भारत में बिक्री की नई उम्मीद

Tesla पहले से ही भारत में Model Y का स्टैंडर्ड वर्जन बेच रही है, लेकिन इसकी बिक्री उम्मीद के मुताबिक नहीं रही. साल 2025 में कंपनी सिर्फ 227 यूनिट ही बेच पाई, जबकि टारगेट 2,500 यूनिट का था. कम बिक्री के कारण कंपनी को डिस्काउंट भी देना पड़ा. अब Tesla Model Y L के जरिए कंपनी नई शुरुआत करना चाहती है और ज्यादा ग्राहकों को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है.

चीन में निर्माण और कीमत पर असर

Tesla Model Y L को फिलहाल चीन के शंघाई प्लांट में बनाया जा रहा है और वहीं से इसे भारत में इंपोर्ट किया जाएगा. चूंकि यह पूरी तरह इंपोर्ट की जाएगी, इसलिए इस पर ज्यादा टैक्स लगेगा और इसकी कीमत काफी ऊंची हो सकती है. यही वजह है कि इसकी कीमत भारतीय ग्राहकों के लिए एक बड़ा फैक्टर बन सकती है. हालांकि, फीचर्स और रेंज को देखते हुए यह प्रीमियम ग्राहकों को अट्रैक्ट कर सकती है.

दमदार रेंज और परफॉर्मेंस

इस इलेक्ट्रिक SUV में 82 kWh की बैटरी दी जाएगी, जो एक बार चार्ज करने पर करीब 751 किलोमीटर तक चल सकती है. यह रेंज इसे बाजार की सबसे लंबी रेंज वाली SUV में शामिल कर देती है. इसमें ड्यूल मोटर और ऑल-व्हील ड्राइव सिस्टम मिलेगा, जिससे यह सिर्फ 4.5 सेकंड में 0 से 100 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ सकती है. इसकी टॉप स्पीड लगभग 201 किमी/घंटा बताई जा रही है, जो इसे पावरफुल और तेज दोनों बनाती है.

BYD से कड़ी टक्कर

ग्लोबल मार्केट में Tesla को अब BYD जैसी कंपनियों से कड़ी टक्कर मिल रही है. खासकर चीन में BYD ने बिक्री के मामले में Tesla को पीछे छोड़ दिया है. ऐसे में Tesla नए मॉडल और बेहतर फीचर्स के साथ अपनी स्थिति मजबूत करना चाहती है. अगर Model Y L भारत में लॉन्च होती है, तो यह BYD की इलेक्ट्रिक कारों के लिए एक बड़ा मुकाबला बन सकती है.

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