हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोभारत में जल्द लॉन्च हो सकती है चीन में बनी ये इलेक्ट्रिक कार, 751KM रेंज के साथ BYD को देगी टक्कर

भारत में जल्द लॉन्च हो सकती है चीन में बनी ये इलेक्ट्रिक कार, 751KM रेंज के साथ BYD को देगी टक्कर

Tesla Model Y L भारत में लॉन्च हो सकती है, जो 751 किमी रेंज और 6-सीटर ऑप्शन के साथ आएगी. नई Model Y L को चीन की शंघाई फैक्ट्री में बनाया जा रहा है और वहीं से इसे इम्पोर्ट किया जाएगा.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 18 Apr 2026 06:03 PM (IST)
Preferred Sources

भारत में इलेक्ट्रिक कारों का बाजार तेजी से बढ़ रहा है और अब इसमें Tesla अपनी पकड़ मजबूत करने की तैयारी में है. रिपोर्ट्स के अनुसार, Tesla जल्द ही अपनी नई 6-सीटर इलेक्ट्रिक SUV Tesla Model Y L को भारतीय बाजार में पेश कर सकती है. ये Model Y का लंबा वर्जन होगा, जिसमें ज्यादा स्पेस और तीन लाइन की सीटिंग मिलेगी. खास बात ये है कि यह SUV उन लोगों के लिए बनाई गई है जो बड़ी फैमिली कार चाहते हैं और लंबी दूरी तय करना पसंद करते हैं.

6-सीटर लेआउट और लग्जरी इंटीरियर

Tesla Model Y L में 2+2+2 सीटिंग लेआउट मिलेगा, जिससे इसमें 6 लोग आराम से बैठ सकते हैं. दूसरी लाइन में कैप्टन सीट्स दी जाएंगी, जो हीटेड और वेंटिलेटेड होंगी, यानी गर्मी और सर्दी दोनों में आराम मिलेगा. तीसरी लाइन में भी हीटेड सीट्स दी जाएंगी, जो इस सेगमेंट में इसे खास बनाती हैं. ज्यादा जगह और आरामदायक सीटिंग इसे फैमिली के लिए एक अच्छा विकल्प बना सकती है. Tesla हमेशा अपने प्रीमियम इंटीरियर के लिए जानी जाती है और इस मॉडल में भी वही अनुभव मिलने की उम्मीद है.

भारत में बिक्री की नई उम्मीद

Tesla पहले से ही भारत में Model Y का स्टैंडर्ड वर्जन बेच रही है, लेकिन इसकी बिक्री उम्मीद के मुताबिक नहीं रही. साल 2025 में कंपनी सिर्फ 227 यूनिट ही बेच पाई, जबकि टारगेट 2,500 यूनिट का था. कम बिक्री के कारण कंपनी को डिस्काउंट भी देना पड़ा. अब Tesla Model Y L के जरिए कंपनी नई शुरुआत करना चाहती है और ज्यादा ग्राहकों को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है.

चीन में निर्माण और कीमत पर असर

Tesla Model Y L को फिलहाल चीन के शंघाई प्लांट में बनाया जा रहा है और वहीं से इसे भारत में इंपोर्ट किया जाएगा. चूंकि यह पूरी तरह इंपोर्ट की जाएगी, इसलिए इस पर ज्यादा टैक्स लगेगा और इसकी कीमत काफी ऊंची हो सकती है. यही वजह है कि इसकी कीमत भारतीय ग्राहकों के लिए एक बड़ा फैक्टर बन सकती है. हालांकि, फीचर्स और रेंज को देखते हुए यह प्रीमियम ग्राहकों को अट्रैक्ट कर सकती है.

दमदार रेंज और परफॉर्मेंस

इस इलेक्ट्रिक SUV में 82 kWh की बैटरी दी जाएगी, जो एक बार चार्ज करने पर करीब 751 किलोमीटर तक चल सकती है. यह रेंज इसे बाजार की सबसे लंबी रेंज वाली SUV में शामिल कर देती है. इसमें ड्यूल मोटर और ऑल-व्हील ड्राइव सिस्टम मिलेगा, जिससे यह सिर्फ 4.5 सेकंड में 0 से 100 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ सकती है. इसकी टॉप स्पीड लगभग 201 किमी/घंटा बताई जा रही है, जो इसे पावरफुल और तेज दोनों बनाती है.

BYD से कड़ी टक्कर

ग्लोबल मार्केट में Tesla को अब BYD जैसी कंपनियों से कड़ी टक्कर मिल रही है. खासकर चीन में BYD ने बिक्री के मामले में Tesla को पीछे छोड़ दिया है. ऐसे में Tesla नए मॉडल और बेहतर फीचर्स के साथ अपनी स्थिति मजबूत करना चाहती है. अगर Model Y L भारत में लॉन्च होती है, तो यह BYD की इलेक्ट्रिक कारों के लिए एक बड़ा मुकाबला बन सकती है.

ये भी पढ़ें: अब कार में सीट के नीचे मिलेगा टॉयलेट! चीन की ये कंपनी तैयार करने जा रही खास EV

Published at : 18 Apr 2026 06:03 PM (IST)
Tags :
Tesla Vs BYD Tesla Model Y L India Tesla Electric SUV Range 751 Km EV Range
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
भारत में जल्द लॉन्च हो सकती है चीन में बनी ये इलेक्ट्रिक कार, 751KM रेंज के साथ BYD को देगी टक्कर
भारत में जल्द लॉन्च हो सकती है चीन में बनी ये इलेक्ट्रिक कार, 751KM रेंज के साथ BYD को देगी टक्कर
ऑटो
TATA, Mahindra या Kia: किसकी इलेक्ट्रिक SUV देती है ज्यादा रेंज? खरीदने से पहले यहां जानें सबकुछ
TATA, Mahindra या Kia: किसकी इलेक्ट्रिक SUV देती है ज्यादा रेंज? खरीदने से पहले यहां जानें सबकुछ
ऑटो
माइलेज 30 KM, शानदार सेफ्टी और कीमत बेहद कम, नए अवतार में एंट्री लेने जा रही Maruti Baleno
माइलेज 30 KM, शानदार सेफ्टी और कीमत बेहद कम, नए अवतार में एंट्री लेने जा रही Maruti Baleno
ऑटो
Car Care Tips: पंचर के बाद कितनी दूर चल सकती है कार? जानें Tubeless Tyre का ये राज
Car Care Tips: पंचर के बाद कितनी दूर चल सकती है कार? जानें Tubeless Tyre का ये राज
Advertisement

वीडियोज

Shree Baba Neeb Karori Maharaj Cast Interview: Premanand Ji और GENZ पर क्या बोले Director ?
Skoda Kushaq 1.5 L Driving Review #skoda #kushaq #drivingreview #autolive
Sansani: VIP रौब की डरावनी पिक्चर ! | MP News | MLA
Breaking News: ईरान ने खोला होर्मुज, युद्ध खत्म? | Iran Israel US War | Trump | Netanyahu
Women's Reservation Bill गिरने के बाद Amit Shah का आया बयान | Breaking | BJP | Congress
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Lucknow: परशुराम जयंती पर छुट्टी पर सियासी संग्राम, सपा कार्यालय के बाहर लगे पोस्टर में योगी सरकार पर निशाना
लखनऊ: परशुराम जयंती पर छुट्टी पर सियासी संग्राम, सपा कार्यालय के बाहर लगे पोस्टर में योगी सरकार पर निशाना
विश्व
Middle East Tensions: ईरान ने फिर से बंद किया स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, अमेरिका पर सीजफायर तोड़ने का आरोप, ट्रंप को लेकर क्या कहा?
ईरान ने फिर से बंद किया स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, अमेरिका पर सीजफायर तोड़ने का आरोप
आईपीएल 2026
टिम डेविड ने रचा इतिहास, फिल साल्ट के तूफान के बाद भी RCB से बने सिर्फ 175 रन, दिल्ली के जाल में फंसी बेंगलुरू
टिम डेविड ने रचा इतिहास, फिल साल्ट के तूफान के बाद भी RCB से बने सिर्फ 175 रन, दिल्ली के जाल में फंसी बेंगलुरू
बॉलीवुड
बॉलीवुड की लेडी धुरंधर, ये हैं टॉप 7 फीमेल डायरेक्टर, जिन्होंने दी एक से बढ़कर एक धांसू फिल्म
बॉलीवुड की लेडी धुरंधर, ये हैं टॉप 7 फीमेल डायरेक्टर, जिन्होंने दी एक से बढ़कर एक धांसू फिल्म
इंडिया
‘यह हार राजनीति की नहीं, नीयत की है’, रेवंत रेड्डी का BJP पर हमला, महिला नेतृत्व को लेकर उठाए सवाल
‘यह हार राजनीति की नहीं, नीयत की है’, रेवंत रेड्डी का BJP पर हमला, महिला नेतृत्व को लेकर उठाए सवाल
विश्व
'गाजा में हर दिन 47 महिलाएंओं की मौत...', UN रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा, पूरी तरह युद्ध रोकने की मांग
'गाजा में हर दिन 47 महिलाएंओं की मौत...', UN रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा, पूरी तरह युद्ध रोकने की मांग
ट्रेंडिंग
कुछ बड़ा होने वाला है? शाम 8:30 बजे देश को संबोधित करेंगे पीएम मोदी, सोशल मीडिया पर बढ़ी हलचल
कुछ बड़ा होने वाला है? शाम 8:30 बजे देश को संबोधित करेंगे पीएम मोदी, सोशल मीडिया पर बढ़ी हलचल
एग्रीकल्चर
मशरूम की इस खास वैरायटी ने बदली किसानों की किस्मत, एक किलो की कीमत 40 हजार रुपये
मशरूम की इस खास वैरायटी ने बदली किसानों की किस्मत, एक किलो की कीमत 40 हजार रुपये
ENT LIVE
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
ENT LIVE
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
ENT LIVE
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
ENT LIVE
Thrash Movie Review: एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म
Thrash Movie Review: एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म
ENT LIVE
Aakhri Sawal Teaser: 1934 में Gandhi और RSS Founder Hedgewar की Secret Meeting पर बड़ा खुलासा!
Aakhri Sawal Teaser: 1934 में Gandhi और RSS Founder Hedgewar की Secret Meeting पर बड़ा खुलासा!
Embed widget