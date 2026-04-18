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हिंदी न्यूज़ऑटोअब कार में सीट के नीचे मिलेगा टॉयलेट! चीन की ये कंपनी तैयार करने जा रही खास EV

अब कार में सीट के नीचे मिलेगा टॉयलेट! चीन की ये कंपनी तैयार करने जा रही खास EV

Toilet Seat in Car: इस सिस्टम की खास बात यह है कि टॉयलेट कार की सीट के अंदर ही फिट होगा. जरूरत पड़ने पर इसे बाहर निकाला जा सकेगा और इस्तेमाल के बाद फिर से अंदर छिपाया जा सकता है.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: क़मरजहां | Updated at : 18 Apr 2026 10:56 AM (IST)
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आज के समय में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री तेजी से बदल रही है. यही वजह है कि कार कंपनियां ग्राहकों को नई-नई सुविधाएं देने के लिए लगातार नए प्रयोग कर रही हैं. इसी बीच एक चीनी कंपनी Seres ने कार के अंदर ही टॉयलेट लगाने की बात कही है. भले ही यह सुनने में थोड़ा अजीब लगे, लेकिन भविष्य में यह लंबी यात्राओं के लिए काफी उपयोगी साबित हो सकता है. 

चीन की इलेक्ट्रिक वाहन बनाने वाली कंपनी Seres ने अपनी कारों के लिए इन-कार टॉयलेट का पेटेंट कराया है. कंपनी ने यह आइडिया खास तौर पर उन लोगों के लिए तैयार किया है, जो लंबी दूरी की यात्रा करते हैं या जिन्हें रास्ते में टॉयलेट की सुविधा आसानी से नहीं मिलती.

कैसे काम करता है यह सिस्टम?

इस सिस्टम की खास बात यह है कि टॉयलेट कार की सीट के अंदर ही फिट होगा. जरूरत पड़ने पर इसे बाहर निकाला जा सकेगा और इस्तेमाल के बाद फिर से अंदर छिपाया जा सकता है. यानी यह एक फोल्डिंग या हाइड्रॉलिक सिस्टम की तरह काम करेगा, जिससे कार के अंदर ज्यादा जगह भी नहीं घिरेगी. 

साफ-सफाई और बदबू जैसी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए इसमें खास टेक्नीक का इस्तेमाल किया जाएगा. कंपनी का दावा है कि इसमें एडवांस वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम और गंध को कंट्रोल करने के लिए फिल्टर या दूसरी तकनीक दी जाएगी, ताकि कार के अंदर कोई परेशानी न हो. चीन की कंपनी Seres ने पिछले साल अप्रैल में गाड़ी के अंदर टॉयलेट लगाने के लिए एक आवेदन किया था. अब अप्रैल 2026 में इसे मंजूरी मिल गई है. 

टॉयलेट की समस्या से मिलेगी निजात

यह सुविधा खासतौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद हो सकती है जो लंबी रोड ट्रिप पर जाते हैं, हाईवे पर सफर करते हैं या फिर ट्रैफिक में लंबे समय तक फंसे रहते हैं. ऐसे समय में टॉयलेट की समस्या बड़ी परेशानी बन जाती है, जिसे यह तकनीक आसान बना सकती है. 

सोशल मीडिया पर लोगों का अलग-अलग कहना

इस खबर के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रिया सामने आ रही है. कुछ लोग इसे भविष्य की जरूरत और शानदार इनोवेशन बता रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग कार के अंदर हाइजीन और सुरक्षा को लेकर सवाल उठा रहे हैं. फिलहाल कंपनी ने यह साफ नहीं किया है कि यह फीचर कब तक कारों में देखने को मिलेगा. 

यह भी पढ़ें:-

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Published at : 18 Apr 2026 10:56 AM (IST)
Tags :
Toilet Seat In Car Seres EV Seres EV Toilet Seat Incar Toilet
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