अब बजट बाइक्स में भी Cruise Control! ये 5 सस्ती बाइक्स लंबी राइड के लिए हैं बेस्ट

आज के समय में बाइक खरीदते समय लोग सिर्फ माइलेज ही नहीं, बल्कि आराम और नए फीचर्स भी देख रहे हैं. पहले क्रूज कंट्रोल जैसा फीचर सिर्फ महंगी बाइक्स में मिलता था, लेकिन अब यह बजट बाइक्स में भी आने लगा है. इस फीचर की मदद से लंबी दूरी तय करते समय बार-बार एक्सीलेटर पकड़कर रखने की जरूरत नहीं होती, जिससे राइड काफी आरामदायक हो जाती है. अगर आप भी नई बाइक लेने की सोच रहे हैं, तो ये ऑप्शन आपके लिए काम के हो सकते हैं.

Hero Glamour X

Hero Glamour X इस लिस्ट में सबसे सस्ती बाइक है जिसमें क्रूज कंट्रोल दिया गया है. इसकी शुरुआती कीमत करीब 86,567 रुपये है, जबकि डिस्क वेरिएंट की कीमत लगभग 95,786 रुपये है. यह बाइक डेली यूज के साथ लंबी दूरी के लिए भी सही मानी जाती है. कम कीमत में यह फीचर मिलना इसे खास बनाता है.

Hero Xtreme 125R और 160R 4V

Hero Xtreme 125R में 124.7cc का इंजन मिलता है, जो अच्छी पावर देता है. इसका टॉप वेरिएंट करीब 1.07 लाख रुपये में आता है और इसमें क्रूज कंट्रोल दिया गया है. वहीं Hero Xtreme 160R 4V थोड़ा ज्यादा पावरफुल है. इसमें 163.2cc इंजन है और इसका ETB वेरिएंट करीब 1.36 लाख रुपये में आता है. ये दोनों बाइक्स स्टाइल और परफॉर्मेंस का अच्छा कॉम्बिनेशन देती हैं.

TVS Apache RTX 300 और RTR 310

TVS Apache RTX 300 एक एडवांस बाइक है जिसमें हर वेरिएंट में क्रूज कंट्रोल मिलता है. इसका 299cc इंजन काफी ताकतवर है और इसकी कीमत करीब 1.99 लाख रुपये से शुरू होती है. वहीं TVS Apache RTR 310 भी एक प्रीमियम बाइक है, जिसमें 312cc इंजन मिलता है. इसकी शुरुआती कीमत करीब 2.24 लाख रुपये है और यह फीचर्स के मामले में काफी आगे है. अगर आप कम बजट में आरामदायक और फीचर वाली बाइक चाहते हैं, तो ये सभी विकल्प आपके लिए अच्छे हैं. क्रूज कंट्रोल जैसी सुविधा अब सस्ती बाइक्स में भी मिलने लगी है, जिससे लंबी जर्नी आसान और मजेदार बन जाती है.

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