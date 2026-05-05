पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों पर सुप्रिया सुले का बड़ा बयान, 'ममता बनर्जी बहुत...'

पश्चिम बंगाल के नतीजों पर शरद पवार गुट की नेता सुप्रिया सुले ने कहा कि ममता बनर्जी बहुत जिम्मेदार महिला हैं. उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि वो फिर चुनौती समझकर आगे बढ़ती जाएंगी. हमारी टीएमसी और डीएमके से कल रात को बात हुई. एक दो दिन में पूरा डेटा आपके सामने होगा. हार जीत तो सबके लाइफ में होती है. एकाध सिनेमा फ्लॉप हो गया तो एक्टर घर में थोड़ी बैठता है. लाइफ में हार जीत तो होती है.

पश्चिम बंगाल चुनाव के नतीजे सोमवार (4 मई) को आ गए हैं. बंगाल में दो चरणों में मतदान संपन्न हुआ. पहला चरण 23 अप्रैल और दूसरा चरण 29 अप्रैल को पूरा हुआ. नतीजों में बीजेपी ने प्रचंड बहुमत हासिल किया है. जबकि ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस को बुरी हार का सामना करना पड़ा. बंगाल में बीजेपी पहली बार सत्ता में आई है.

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पश्चिम बंगाल में किसको मिली कितनी सीटें

पश्चिम बंगाल के नतीजों में बीजेपी ने बंपर सीटें हासिल की हैं. भारतीय जनता पार्टी को 293 सीटों के परिणाम में 207 सीटों पर जीत मिली है. वहीं ममता बनर्जी की टीएमसी को 80 सीटों से ही संतोष करना पड़ा. टीएमसी को 213 सीटों पर हार का मूंह देखना पड़ा.

इनके अलावा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को मात्र 2 सीटें मिलीं. वहीं हुमायूं कबीर की पार्टी आम जनता उन्नयन पार्टी ने 2 सीटों पर जीत दर्ज की है. सीपीआई एम को 1 और ऑल इंडिया सेक्युलर फ्रंट को 1 सीट मिली है.

बंगाल में TMC और BJP को कितने प्रतिशत वोट मिले?

चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद बीजेपी को 45.84 प्रतिशत वोट शेयर मिला, जबकि ममता बनर्जी की पार्टी ने 40. 80 प्रतिशत वोट शेयर हासिल किया. कांग्रेस ने 2.97 प्रतिशत वोट शेयर प्राप्त किया.

भवानीपुर विधानसभा सीट का परिणाम

बंगाल विधानसभा चुनाव के परिणामों में ममता बनर्जी को हार का सामना करना पड़ा है. बीजेपी की आंधी में वह खुद की सीट बचाने में भी असफल रहीं. भवानीपुर में ममता बनर्जी को बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी ने 15 हजार 105 वोटों के अंतर से मात दे दी है. बीजेपी उम्मीदवार को 73 हजार 917 वोट प्राप्त हुए. वहीं ममता बनर्जी को 58 हजार 812 वोट मिले. इस सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार प्रदीप प्रसाद को मात्र 1257 ही वोट मिले.

बंगाल चुनाव में कैसा रहा नंदीग्राम सीट का हाल

नंदीग्राम सीट पर बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने जीत दर्ज की है. इस सीट पर बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी ने 9 हजार 665 वोटों के अंतर से टीएमसी प्रत्याशी को हराया है. शुभेंदु अधिकारी को नंदीग्राम में 1 लाख 27 हजार 301 वोट मिले, जबकि टीएमसी प्रत्याशी पवित्र कर ने 1 लाख 17 हजार 636 वोट हासिल किए. तीसरे नंबर पर सीपीआई के उम्मीदवार शांति गोपाल गिरि रहे.

बता दें कि बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल की दो सीटों पर चुनाव लड़ा था. इसमें नंदीग्राम और भवानीपुर सीट शामिल है. शुभेंदु अधिकारी ने दोनों ही सीटों पर शानदार जीत हासिल की है. भवानीपुर में उन्होंने ममता बनर्जी को हरा दिया है. शुभेंदु अधिकारी ने साल 2021 के चुनावों में भी ममता बनर्जी को नंदीग्राम सीट पर हरा दिया था.

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