इस Tesla कार ने बचाई भारतीय की जान, Elon Musk का आया रिएक्शन, जानें खासियत

दुनियाभर में प्रदूषण को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मांग तेजी से बढ़ रही है. इसी बीच Tesla Model Y दुनिया की सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली इलेक्ट्रिक कार बन चुकी है. यह कार कई देशों में बिक्री के लिए उपलब्ध है और भारत में भी इसे खरीदा जा सकता है. Tesla की पहचान नई टेक्नोलॉजी, लंबी रेंज और प्रीमियम डिजाइन के लिए होती है. वहीं दूसरी ओर टेस्ला की ऑटोपायलट तकनीक ने एक भारतीय की जान बचाई है, जिसपर एलन मस्क की प्रतिक्रिया भी सामने आई है.

Tesla Model Y एक इलेक्ट्रिक SUV है, जो Family के लिए भी अच्छी मानी जाती है. इसका डिजाइन साफ और मॉडर्न है, जो पहली नजर में लोगों को अट्रैक्ट करता है. यही वजह है कि यह कार ग्लोबल मार्केट में काफी पॉपुलर हो चुकी है.

नोएडा में पहली बार खास प्रदर्शन

Tesla Model Y को पहली बार नोएडा में भी प्रदर्शित किया जा रहा है. यह कार 20 से 26 फरवरी 2026 तक सेक्टर 62 स्थित कैंडोर टेक पार्क में दिखाई जाएगी. इस दौरान लोग इसे करीब से देख सकेंगे और टेस्ट ड्राइव का मौका भी मिलेगा. इससे पहले भारत में बहुत कम लोगों को Tesla को नजदीक से देखने का मौका मिला था. इस आयोजन से Tesla के संभावित ग्राहकों को कार का अनुभव लेने का अवसर मिलेगा. इससे कंपनी को भारतीय बाजार में अपनी पकड़ मजबूत करने में मदद मिल सकती है.

Tesla ने बचाई जान

हाल ही में Tesla की ऑटोपायलट/फुल-सेल्फ-ड्राइविंग तकनीक से एक भारतीय मूल के ड्राइवर की जान बचने का मामला सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है. रिपोर्ट के अनुसार, Rishi Vohra नाम के युवक गाड़ी चलाते समय एलर्जिक रिएक्शन के कारण बेहोश हो गए. कार के ड्राइवर-मॉनिटरिंग सिस्टम ने उनकी एक्टिविटी बंद होते ही गाड़ी की गति कम की, हैजर्ड लाइट चालू की और सुरक्षित रूप से सड़क किनारे रोक दिया, जिससे बड़ा हादसा टल गया. उनकी पत्नी ने लोकेशन ऐप से इमरजेंसी सेवाओं को सूचना दी और उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया. Elon Musk ने वायरल पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा— “Glad you’re ok.”

Tesla Model Y के फीचर्स

Tesla Model Y में कई मॉडर्न फीचर्स दिए गए हैं. इसमें 15.4 इंच की बड़ी टचस्क्रीन दी गई है, जिससे गाड़ी के लगभग सभी कंट्रोल किए जा सकते हैं. इसमें हीटेड और वेंटिलेटेड सीट्स, एंबिएंट लाइट, नौ स्पीकर वाला साउंड सिस्टम और टिंटेड ग्लास रूफ दिया गया है. सेफ्टी के लिए ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेक, ब्लाइंड स्पॉट चेतावनी जैसे फीचर्स भी मिलते हैं. यह SUV रियर व्हील ड्राइव विकल्प के साथ आती है. Tesla की खास बात इसका सॉफ्टवेयर और स्मार्ट टेक्नोलॉजी है, जो इसे दूसरी गाड़ियों से अलग बनाती है.

कितनी है रेंज और कीमत?

Tesla Model Y दो बैटरी विकल्पों में आती है. एक बार चार्ज करने पर यह लगभग 500 किलोमीटर और लॉन्ग रेंज वेरिएंट में 661 किलोमीटर तक चल सकती है. इसकी शुरुआती एक्स शोरूम कीमत 59.89 लाख रुपये है. लॉन्ग रेंज वेरिएंट की कीमत 67.89 लाख रुपये एक्स शोरूम है.

