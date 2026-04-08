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हिंदी न्यूज़ऑटोTata vs Mahindra SUV: किसकी SUV है ज्यादा पावरफुल? जानें डिजाइन, सेफ्टी और फीचर्स में अंतर

Tata vs Mahindra SUV: किसकी SUV है ज्यादा पावरफुल? जानें डिजाइन, सेफ्टी और फीचर्स में अंतर

Tata vs Mahindra की SUV जंग अब पहले से कहीं ज्यादा दिलचस्प हो चुकी है. अगर आप 2026 में नई SUV खरीदने की सोच रहे हैं, तो फैसला इतना आसान नहीं होगा. आइए जानें आखिर कौन निकलेगा आगे?

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 08 Apr 2026 12:01 PM (IST)
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Tata vs Mahindra SUVs: भारत में SUV खरीदने की बात आती है तो Tata और Mahindra सबसे भरोसेमंद नाम माने जाते हैं. दोनों कंपनियां अपनी मजबूत गाड़ियों के लिए जानी जाती हैं, लेकिन इनकी खासियत अलग-अलग है. Mahindra की गाड़ियां ज्यादा पावरफुल और मजबूत मानी जाती हैं, जबकि Tata अपनी सेफ्टी और आरामदायक ड्राइव के लिए पसंद की जाती है.

अगर इंजन की बात करें तो Mahindra की Scorpio-N और XUV700 जैसी गाड़ियां ज्यादा पावर देती हैं. ये गाड़ियां लंबी दूरी और खराब रास्तों के लिए काफी अच्छी मानी जाती हैं. वहीं Tata की Safari और Harrier थोड़ा कम पावर देती हैं, लेकिन इनकी ड्राइविंग स्मूद होती है और शहर में चलाने में आसान लगती है.

डिजाइन, सेफ्टी और फीचर्स में कौन आगे?

Mahindra की गाड़ियों का लुक थोड़ा भारी और मजबूत होता है, जिससे रोड पर इनकी अलग पहचान बनती है. दूसरी तरफ Tata की गाड़ियां मॉडर्न और स्टाइलिश दिखती हैं, जो युवाओं को ज्यादा पसंद आती हैं. सेफ्टी के मामले में Tata काफी आगे रही है. Nexon, Safari और Harrier जैसी गाड़ियों को 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है. Mahindra भी अब सेफ्टी पर ध्यान दे रही है और उसकी XUV700 और Scorpio-N भी सुरक्षित मानी जाती हैं. फीचर्स की बात करें तो दोनों ही कंपनियां अच्छी सुविधाएं देती हैं. Mahindra में बड़ी स्क्रीन और सनरूफ जैसे फीचर्स मिलते हैं, जबकि Tata में अच्छा म्यूजिक सिस्टम और आरामदायक केबिन मिलता है.

EV में किसका दबदबा

बता दें कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों में Tata अभी आगे है. Nexon EV और Punch EV जैसी गाड़ियां ज्यादा बिक रही हैं और इनकी रेंज भी अच्छी है. Mahindra भी नई EV ला रही है, लेकिन अभी Tata का दबदबा ज्यादा है. है.

आपके लिए सही चुनाव

सही SUV का चुनाव आपकी जरूरत और ड्राइविंग स्टाइल पर निर्भर करता है. अगर आप ऑफ-रोडिंग और ज्यादा पावर चाहते हैं तो Mahindra बेहतर विकल्प है, जबकि फैमिली सेफ्टी और कम्फर्ट के लिए Tata ज्यादा बेहतर मानी जाती है. शहर में रोजाना ड्राइविंग और बेहतर माइलेज के लिए भी Tata एक अच्छा ऑप्शन है, वहीं बड़े परिवार और 7-सीटर जरूरत के लिए Mahindra की SUVs ज्यादा बेस्ट साबित होती हैं.

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Published at : 08 Apr 2026 12:01 PM (IST)
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