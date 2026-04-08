फ्यूल की बढ़ती कीमतों के बीच इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री में जबरदस्त उछाल, ये कंपनिया सबसे आगे

भारत में पिछले कई सालों में इलेक्ट्रिक गाड़ियों का क्रेज तेजी से बढ़ता जा रहा है. अब यह साफ दिखने लगा है कि लोग पेट्रोल-डीजल गाड़ियों से इलेक्ट्रिक गाड़ियों की ओर शिफ्ट कर रहे हैं. ऑटो डीलर्स संगठन FADA ने हाल ही में एक नई रिपोर्ट पेश की है.

रिपोर्ट में बताया गया है कि फाइनेंशियल ईयर 2025-26 इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लिए काफी अहम रहा है, क्योंकि इस दौरान इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री में जबरदस्त उछाल देखने को मिला. यह बढ़ोतरी सिर्फ एक सेगमेंट में नहीं हुई है, बल्कि टू-व्हीलर्स, थ्री-व्हीलर्स और कमर्शियल गाड़ियों में देखने को मिली है.

इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री में कितनी बढ़ोतरी?

रिपोर्ट के मुताबिक, फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में भारत में कुल इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री करीब 24.5 लाख यूनिट तक पहुंच गई, जो पिछले साल के मुकाबले लगभग 24.6 फीसदी ज्यादा है. खास बात यह है कि इलेक्ट्रिक कारों यानी पैसेंजर व्हीकल की बिक्री में सबसे तेज बढ़ोतरी हुई है. यह करीब 83 फीसदी बढ़कर लगभग 2 लाख यूनिट के आसपास पहुंच गई है.

निर्भरता को धीरे-धीरे किया जा रहा कम

इस बढ़ोतरी को ऐसे समय पर देखा गया है, जब कच्चे तेल की कीमतें 100 डॉलर प्रति बैरल के आसपास बनी हुई हैं, इससे पारंपरिक ईंधन भी महंगा हो रहा है. ऐसे में इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने से इस निर्भरता को धीरे-धीरे कम करने में मदद मिल रही है. ईवी केवल शहरों या प्रीमियम ग्राहकों तक ही सीमित नहीं है बल्कि आम लोगों की पहुंच में भी आ रही है.

बिक्री में किन कार कंपनियों के नाम आगे?

अगर कंपनियों की बात करें तो इलेक्ट्रिक कार सेगमेंट में टाटा मोटर्स सबसे आगे रही. कंपनी ने लगभग 78 हजार से ज्यादा इलेक्ट्रिक कारें बेचीं और बाजार में अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखी. इसके बाद JSW MG Motor और महिंद्रा एंड महिंद्रा क्रमश: दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे. चौथे नंबर की बात की जाए तो इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में इस नंबर पर Hyundai का नाम है. वहीं पांचवे नंबर पर BYD का नाम शामिल है.

कमर्शियल वाहनों की बिक्री में भी बढ़ोतरी

दूसरे सेगमेंट्स में भी अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला, जिसके चलते इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की बिक्री 21 फीसदी से ज्यादा बढ़कर 14 लाख यूनिट से ऊपर पहुंच गई, जबकि थ्री-व्हीलर्स EV की बिक्री में करीब 19 फीसदी की बढ़ोतरी हुई हैं. इलेक्ट्रिक कमर्शियल वाहनों में भी सबसे ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली, जहां बिक्री 120 फीसदी से ज्यादा बढ़ गई.

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