Tata से लेकर Mahindra तक की EV बिक्री में उछाल, Vinfast ने Hyundai को छोड़ा पीछे

भारत में इलेक्ट्रिक पैसेंजर वाहनों की बिक्री जनवरी 2026 में काफी तेजी से बढ़ी है. इस महीने कुल 18,470 यूनिट की रिटेल बिक्री दर्ज की गई. पिछले साल जनवरी 2025 में यह आंकड़ा 11,935 यूनिट था. इस तरह साल दर साल करीब 54.75 प्रतिशत की बढ़त देखने को मिली, यानी 6,535 यूनिट ज्यादा बिकीं. महीने दर महीने भी बिक्री में 23.59 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, क्योंकि दिसंबर 2025 में 14,944 यूनिट की बिक्री हुई थी. इन आंकड़ों से साफ पता चलता है कि देश में इलेक्ट्रिक कारों की मांग लगातार बढ़ रही है.

EV की बाजार हिस्सेदारी भी बढ़ी

जनवरी 2026 में कुल पैसेंजर व्हीकल बिक्री में इलेक्ट्रिक कारों की हिस्सेदारी 3.60 प्रतिशत रही. हालांकि दिसंबर 2025 में यह 3.94 प्रतिशत थी, जबकि जनवरी 2025 में यह सिर्फ 2.49 प्रतिशत थी. इससे पता चलता है कि एक साल में EV की हिस्सेदारी में अच्छा सुधार हुआ है. लोग अब पेट्रोल और डीजल गाड़ियों की जगह इलेक्ट्रिक विकल्प की ओर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं.

टाटा, MG और महिंद्रा का दबदबा

जनवरी 2026 में इलेक्ट्रिक कार बाजार में टॉप तीन कंपनियों टाटा मोटर्स, JSW MG मोटर और महिंद्रा का बड़ा हिस्सा रहा. इन तीनों कंपनियों ने मिलकर कुल बिक्री का लगभग 89 प्रतिशत हिस्सा अपने नाम किया. टाटा मोटर्स ने 8,007 यूनिट बेचकर पहला स्थान बनाए रखा. कंपनी की सालाना ग्रोथ 50.71 प्रतिशत रही और मासिक आधार पर भी करीब 23.95 प्रतिशत की बढ़त दर्ज हुई. टाटा का बाजार हिस्सा 43.35 प्रतिशत तक पहुंच गया है, जो इसकी मजबूत पकड़ को दिखाता है. दूसरे स्थान पर JSW MG मोटर रही. कंपनी ने जनवरी 2026 में 4,703 यूनिट बेचीं. सालाना ग्रोथ 3.82 प्रतिशत रही, जबकि महीने दर महीने 32.14 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई.

महिंद्रा ने सबसे तेज सालाना बढ़त दर्ज की. कंपनी ने 3,668 यूनिट की बिक्री की. इसकी सालाना ग्रोथ 395.68 प्रतिशत रही, जो बहुत बड़ी छलांग है. इससे साफ है कि महिंद्रा तेजी से अपनी पकड़ मजबूत कर रही है. कुल मिलाकर, भारत में इलेक्ट्रिक कार बाजार तेजी से आगे बढ़ रहा है और आने वाले समय में कंपटीशन और भी बढ़ने वाली है.

