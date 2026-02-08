बाइक-मेट्रो से भी सस्ती है Tata की इस कार की रनिंग कॉस्ट, अब मिल रहा लाखों का डिस्काउंट

अगर आप रोजाना ऑफिस आने-जाने या फिर शहर में ड्राइविंग के लिए कोई सस्ती और बेहतर इलेक्ट्रिक कार चाहते हैं, तो Tata Tiago EV आपके लिए एक अच्छा विकल्प है. जो डेली यूजर्स के लिए बेस्ट है. यह EV 315 KM की रेंज देती है. अगर आप रोजाना 60 KM चलाते हैं, तो यह कार सिर्फ 0.77 प्रति किलोमीटर की रनिंग कॉस्ट में चलती है. यानी यह बाइक और मेट्रो से भी सस्ती साबित होती है. अब कंपनी MY24 और MY25 मॉडल Tiago EV पर 1.50 लाख रुपये तक का डिस्काउंट ऑफर कर रही है.

कीमत और वेरिएंट्स

टाटा टियागो की एक्स-शोरूम कीमत 7.99 लाख से शुरू होकर 11.14 लाख तक जाती है. यह कार चार वेरिएंट्स – XE MR, XT MR, XT LR और XZ+ Tech Lux LR में आती है. कम बजट वाले ग्राहकों के लिए मीडियम रेंज ऑप्शन सही है, जबकि ज्यादा रेंज चाहने वालों के लिए लॉन्ग रेंज वेरिएंट परफेक्ट साबित होता है.

Tata Tiago EV केे एक्सटीरियर में LED हेडलाइट्स, नई सिल्वर ग्रिल स्ट्रिप और 14-इंच अलॉय व्हील्स दिए गए हैं. इंटीरियर की बात करें तो इसमें ब्लैक-ग्रे डैशबोर्ड, 10.25-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम (वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay सपोर्ट के साथ), डिजिटल क्लस्टर, कूल्ड ग्लव बॉक्स और 240 लीटर बूट स्पेस जैसे फीचर्स मिलते हैं

सेफ्टी के मामले में Tata Tiago EV काफी भरोसेमंद है. इसे ग्लोबल NCAP से 4-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है. इसमें डुअल फ्रंट एयरबैग्स, ABS-EBD, ESP, हिल होल्ड कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS), रियर पार्किंग सेंसर्स और कैमरा जैसे फीचर्स दिए गए हैं. इसके अलावा IP67 वॉटरप्रूफ बैटरी पैक और लिक्विड कूल्ड थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम बैटरी को ज्यादा सुरक्षित और टिकाऊ बनाते हैं.

बैटरी, रेंज और चार्जिंग

Tata Tiago EV में दो बैटरी ऑप्शन मिलते हैं – 19.2 kWh (मीडियम रेंज) और 24 kWh (लॉन्ग रेंज). मीडियम रेंज वेरिएंट में 60 bhp पावर और 110 Nm टॉर्क मिलता है और इसकी रेंज 250-275 KM तक है. वहीं, लॉन्ग रेंज वेरिएंट में 74 bhp पावर और 114 Nm टॉर्क के साथ 293-315 KM तक की रेंज मिलती है.

चार्जिंग की बात करें तो, 3.3 kW AC होम चार्जर से बैटरी को फुल चार्ज होने में लगभग 9.4 घंटे लगते हैं, जबकि DC फास्ट चार्जर से 10-80% चार्जिंग सिर्फ 57 मिनट में पूरी हो जाती है. कंपनी 8 साल या 1.6 लाख किलोमीटर तक की बैटरी वारंटी देती है, जो लॉन्ग-टर्म यूज के लिए बढ़िया है.

