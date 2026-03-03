पेट्रोल की झंझट खत्म! 1 लाख से कम में आती है ये इलेक्ट्रिक बाइक, जानिए कैसी है रेंज?

पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के बीच अगर आप कोई किफायती और स्टाइलिश इलेक्ट्रिक बाइक खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए नई Revolt RV1 आपके लिए शानदार ऑप्शन साबित हो सकता है. इस इलेक्ट्रिक बाइक को सिर्फ 99.99 लाख रुपये एक्स-शोरूम कीमत पर खरीदा जा सकता है. इससे यह देश की सबसे किफायती इलेक्ट्रिक बाइक बन जाती है.

कम खर्च, लो मेंटेनेंस और शानदार फीचर्स के साथ आने वाली Revolt RV1 बाइक डेली कम्यूट के लिए आपके लिए शानदार साबित हो सकती है. आइए इस बाइक की बैटरी, रेंज और स्पेसिफिकेशन्स पर नजर डालते हैं.

कैसी है बाइक की पावर?

Revolt RV1 में 3.2 kWh लिथियम-आयन बैटरी दी गई है, जो 2 घंटे में फुल चार्ज हो जाती है. यह बाइक सिंगल चार्ज में 100 से 150 किलोमीटर रेंज देने का दावा करती है. हालांकि रियल वर्ल्ड रेंज राइडिंग मोड पर निर्भर करती है. इससे आप जरूरत के हिसाब से स्पीड और रेंज को बैलेंस कर सकते हैं. ये बाइक दो वेरिएंट आरवी1 और आरवी प्लस में आती है,

Revolt RV1 में शानदार इलेक्ट्रिक मोटर दी गई है, जो शहर के ट्रैफिक में स्मूद और साइलेंट राइडिंग एक्सपीरियंस देती है. बाइक की टॉप स्पीड 70-85 किलोमीटर/घंटा तक है, जो रोजाना इस्तेमाल के लिए पर्याप्त है. इलेक्ट्रिक होने की वजह से इसमें आपको गियर बदलने की भी झंझट नहीं होगी और एक्सीलेरेशन भी फास्ट होगा.

बाइक के फीचर्स और रेंज

Revolt की इस बाइक में आपको कई शानदार फीचर्स मिलते हैं, जिनमें 6 इंच डिजिटल एलसीडी डिस्प्ले समेत कई फीचर्स मिलते हैं. इसके RV1 वेरिएंट में 2.2 kWh बैटरी पैक का ऑप्शन मिलता है. यह फुल चार्ज पर 100 किलोमीटर की रेंज देती है. इसके अलावा रिवॉल्ट आरवी1 प्लस वेरिएंट में 3.24 kWh की बैटरी दी गई है जोकि फुल चार्ज पर 160 किमी रेंज देती है.

