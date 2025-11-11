Tata Sierra Top 5 Features: टाटा सिएरा जल्दी ही मार्केट में लॉन्च होने वाली है. ये कार इस महीने 25 नवंबर को भारतीय बाजार में कदम रख सकती है. मार्केट में लॉन्च होने वाली नई कारों में टाटा सिएरा को लेकर लोगों के बीच काफी दिलचस्पी बनी हुई है. टाटा इस कार के साथ कॉम्पैक्ट एसयूवी में नए मॉडल को उतारने जा रही है. ये गाड़ी नए लुक और नए इंजन के साथ मार्केट में कदम रखने के लिए तैयार है. आइए टाटा सिएरा के टॉप 5 फीचर्स के बारे में जानते हैं.

Tata Sierra के टॉप फीचर्स

टाटा सिएरा बिल्कुल नए अवतार में भारतीय बाजार में कदम रखने वाली है. ये कार ICE और इलेक्ट्रिक दोनों वर्जन में मार्केट में आएगी. इस कार की कीमत 15 लाख रुपये से 25 लाख रुपये के बीच में रह सकती है.

टाटा सिएरा 4.3 मीटर लंबी गाड़ी है. ये कार टाटा कर्व (Tata Curvv) की तुलना में लंबाई में बड़ी है, लेकिन टाटा हैरियर (Tata Harrier) से छोटी है. टाटा सिएरा बिल्कुल नए मॉडल के साथ आ रही है, लेकिन इसमें पुरानी सिएरा की झलक देखी जा सकती है.

टाटा सिएरा पहले ICE वर्जन के साथ मार्केट में आएगी. इसके बाद इस गाड़ी का इलेक्ट्रिक वर्जन बाजार में उतारा जाएगा. टाटा सिएरा के ICE वर्जन में 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो कि 1.5 लीटर टर्बो यूनिट फ्लैगशिप के अंदर आएगी.

टाटा सिएरा में उन फीचर्स को शामिल किया गया है, जिन्हें टाटा की कारों में पहले कभी नहीं देखा गया. टाटा की कार में पहली बार स्क्रीन सेट-अप लगा मिलेगा. इसके अलावा गाड़ी में पीछे की तरफ मिडिल हेडरेस्ट भी लगा होगा.

टाटा सिएरा में कई और फीचर्स भी शामिल हैं. इस कार में रियर सनब्लाइंड्स, पैनोरमिक सनरूफ, एक पावर्ड हैंडब्रेक, ADAS लेवल 2, वेंटिलेटेड सीट्स जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं.

टाटा सिएरा ईवी, ICE वेरिएंट्स की तुलना में अलग स्टाइल में आ सकती है. टाटा की ये नई इलेक्ट्रिक कार दो बैटरी पैक ऑप्शन के साथ आती है. इस गाड़ी में 55 kWh और 65 kWh बैटरी पैक लगा मिल सकता है. ये गाड़ी AWD या डुअल-मोटर सेट-अप के साथ आ सकती है.

