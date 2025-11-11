हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोTata Sierra: 25 नवंबर को लॉन्च होगी टाटा सिएरा; पावर-फीचर्स से लेकर कीमत तक जानें सबकुछ

Tata Sierra: 25 नवंबर को लॉन्च होगी टाटा सिएरा; पावर-फीचर्स से लेकर कीमत तक जानें सबकुछ

Tata Sierra Launch Date: टाटा की नई कार सिएरा (Sierra) इसी महीने मार्केट में लॉन्च होने वाली है. इस कार में कुछ ऐसे दमदार फीचर्स मिल सकते हैं, जो पहले कभी टाटा की किसी गाड़ी में नहीं दिए गए.

By : सोमनाथ चटर्जी | Edited By: साक्षी गुप्‍ता | Updated at : 11 Nov 2025 11:48 AM (IST)
Preferred Sources

Tata Sierra Top 5 Features: टाटा सिएरा जल्दी ही मार्केट में लॉन्च होने वाली है. ये कार इस महीने 25 नवंबर को भारतीय बाजार में कदम रख सकती है. मार्केट में लॉन्च होने वाली नई कारों में टाटा सिएरा को लेकर लोगों के बीच काफी दिलचस्पी बनी हुई है. टाटा इस कार के साथ कॉम्पैक्ट एसयूवी में नए मॉडल को उतारने जा रही है. ये गाड़ी नए लुक और नए इंजन के साथ मार्केट में कदम रखने के लिए तैयार है. आइए टाटा सिएरा के टॉप 5 फीचर्स के बारे में जानते हैं.

Tata Sierra  के टॉप फीचर्स

टाटा सिएरा बिल्कुल नए अवतार में भारतीय बाजार में कदम रखने वाली है. ये कार ICE और इलेक्ट्रिक दोनों वर्जन में मार्केट में आएगी. इस कार की कीमत 15 लाख रुपये से 25 लाख रुपये के बीच में रह सकती है.

  • टाटा सिएरा 4.3 मीटर लंबी गाड़ी है. ये कार टाटा कर्व (Tata Curvv) की तुलना में लंबाई में बड़ी है, लेकिन टाटा हैरियर (Tata Harrier) से छोटी है. टाटा सिएरा बिल्कुल नए मॉडल के साथ आ रही है, लेकिन इसमें पुरानी सिएरा की झलक देखी जा सकती है.
  • टाटा सिएरा पहले ICE वर्जन के साथ मार्केट में आएगी. इसके बाद इस गाड़ी का इलेक्ट्रिक वर्जन बाजार में उतारा जाएगा. टाटा सिएरा के ICE वर्जन में 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो कि 1.5 लीटर टर्बो यूनिट फ्लैगशिप के अंदर आएगी.
  • टाटा सिएरा में उन फीचर्स को शामिल किया गया है, जिन्हें टाटा की कारों में पहले कभी नहीं देखा गया. टाटा की कार में पहली बार स्क्रीन सेट-अप लगा मिलेगा. इसके अलावा गाड़ी में पीछे की तरफ मिडिल हेडरेस्ट भी लगा होगा.
  • टाटा सिएरा में कई और फीचर्स भी शामिल हैं. इस कार में रियर सनब्लाइंड्स, पैनोरमिक सनरूफ, एक पावर्ड हैंडब्रेक, ADAS लेवल 2, वेंटिलेटेड सीट्स जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं.
  • टाटा सिएरा ईवी, ICE वेरिएंट्स की तुलना में अलग स्टाइल में आ सकती है. टाटा की ये नई इलेक्ट्रिक कार दो बैटरी पैक ऑप्शन के साथ आती है. इस गाड़ी में 55 kWh और 65 kWh बैटरी पैक लगा मिल सकता है. ये गाड़ी AWD या डुअल-मोटर सेट-अप के साथ आ सकती है.

यह भी पढ़ें

Maruti Victoris से लेकर Tata Punch तक, ये हैं देश की बेहतर CNG कारें, जानें कीमत और माइलेज

Published at : 11 Nov 2025 11:48 AM (IST)
Tags :
Electric Car Tata Cars SUV TATA Tata Sierra
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
दिल्ली धमाका: डिजिटल घेराबंदी से सच आएगा सामने! धमाके के बाद तकनीकी जांच तेज, सोशल मीडिया से लेकर फोन लोकेशन तक सब पर नजर
दिल्ली धमाका: डिजिटल घेराबंदी से सच आएगा सामने! सोशल मीडिया से लेकर फोन लोकेशन तक सब पर नजर
जम्मू और कश्मीर
Delhi Red Fort Blast: JK में गिरफ्तार युवकों के परिवार का दावा- हमारे पास HR नंबर की गाड़ी नहीं, कभी दिल्ली नहीं गए
दिल्ली ब्लास्ट: JK में गिरफ्तार युवकों के परिवार का दावा- हमारे पास HR नंबर की गाड़ी नहीं, कभी दिल्ली नहीं गए
बॉलीवुड
शाहरुख-सलमान से सनी-हेमा और पूरी देओल फैमिली तक, धर्मेंद्र का हाल जानने हॉस्पिटल पहुंचे करीबी लोग, मायूसी भरी तस्वीरें आईं सामने
शाहरुख-सलमान से सनी तक, धर्मेंद्र का हाल जानने हॉस्पिटल पहुंचे करीबी लोग, देखें तस्वीरें
क्रिकेट
दिल्ली ब्लास्ट पर बजरंग पुनिया ने जताया दुख, कहा- 'मैं सरकार से भी अपील करता हूं कि...'
दिल्ली ब्लास्ट पर बजरंग पुनिया ने जताया दुख, कहा- 'मैं सरकार से भी अपील करता हूं कि...'
Advertisement

वीडियोज

Delhi Red Fort Blast: दिल्ली बम धमाके की कहां तक पहुंची जांच? DCP ने बताया | Breaking | ABP News
Delhi Red Fort Blast: उमर और आमिर के परिवार का बड़ा दावा, 'घटना में शामिल कार हमारी नहीं' | Breaking
Delhi Red Fort Blast: दिल्ली बम धमाके में ग्राउंड पर पहुंची Forensic Team के हाथ लगे सबसे बड़े सबूत!
Delhi Red Fort Blast: कैमरे में दिखे दौड़ते भागते लोग, कार के धमाके के बाद की तस्वीर | Breaking
Delhi Red Fort Blast: दिल्ली धमाके के पीछे 'कार' वाली साजिश? हुए चौंकाने वाले खुलासे | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
दिल्ली धमाका: डिजिटल घेराबंदी से सच आएगा सामने! धमाके के बाद तकनीकी जांच तेज, सोशल मीडिया से लेकर फोन लोकेशन तक सब पर नजर
दिल्ली धमाका: डिजिटल घेराबंदी से सच आएगा सामने! सोशल मीडिया से लेकर फोन लोकेशन तक सब पर नजर
जम्मू और कश्मीर
Delhi Red Fort Blast: JK में गिरफ्तार युवकों के परिवार का दावा- हमारे पास HR नंबर की गाड़ी नहीं, कभी दिल्ली नहीं गए
दिल्ली ब्लास्ट: JK में गिरफ्तार युवकों के परिवार का दावा- हमारे पास HR नंबर की गाड़ी नहीं, कभी दिल्ली नहीं गए
बॉलीवुड
शाहरुख-सलमान से सनी-हेमा और पूरी देओल फैमिली तक, धर्मेंद्र का हाल जानने हॉस्पिटल पहुंचे करीबी लोग, मायूसी भरी तस्वीरें आईं सामने
शाहरुख-सलमान से सनी तक, धर्मेंद्र का हाल जानने हॉस्पिटल पहुंचे करीबी लोग, देखें तस्वीरें
क्रिकेट
दिल्ली ब्लास्ट पर बजरंग पुनिया ने जताया दुख, कहा- 'मैं सरकार से भी अपील करता हूं कि...'
दिल्ली ब्लास्ट पर बजरंग पुनिया ने जताया दुख, कहा- 'मैं सरकार से भी अपील करता हूं कि...'
इंडिया
Delhi Car Blast: दिल्ली में कार ब्लास्ट के बाद लाल किला तीन दिनों के लिए बंद, ASI ने जारी किया आदेश
Delhi Car Blast: दिल्ली में कार ब्लास्ट के बाद लाल किला तीन दिनों के लिए बंद, ASI ने जारी किया आदेश
जनरल नॉलेज
67% लोग छोड़ना चाहते हैं अमेरिका, क्यों युवाओं को नहीं पसंद आ रहा अपना ही देश?
67% लोग छोड़ना चाहते हैं अमेरिका, क्यों युवाओं को नहीं पसंद आ रहा अपना ही देश?
नौकरी
बैंक में नौकरी पाने का शानदार मौका, इस बैंक में 434 पदों पर निकली भर्ती, जानें आवेदन का प्रोसेस
बैंक में नौकरी पाने का शानदार मौका, इस बैंक में 434 पदों पर निकली भर्ती, जानें आवेदन का प्रोसेस
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
ENT LIVE
इमरान हाशमी इंटरव्यू | यामी गौतम | हक़ | शाह बानो केस प्रेरित
इमरान हाशमी इंटरव्यू | यामी गौतम | हक़ | शाह बानो केस प्रेरित
ENT LIVE
इमरान हाशमी ने साउथ फिल्मों, अपनी बहुमुखी प्रतिभा और अन्य बातों पर तोड़ी चुप्पी
इमरान हाशमी ने साउथ फिल्मों, अपनी बहुमुखी प्रतिभा और अन्य बातों पर तोड़ी चुप्पी
ENT LIVE
Frankenstein Review: इस साल की सबसे बेहतरीन फिल्म | नेटफ्लिक्स पर फ्रेंकस्टीन
Frankenstein Review: इस साल की सबसे बेहतरीन फिल्म | नेटफ्लिक्स पर फ्रेंकस्टीन
ENT LIVE
Predator: Badlands Review | रोमांचक एक्शन के बाद ज़बरदस्त एक्शन
Predator: Badlands Review | रोमांचक एक्शन के बाद ज़बरदस्त एक्शन
ENT LIVE
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
Embed widget