हिंदी न्यूज़ऑटोTata Sierra vs Maruti Grand Vitara: डिजाइन, इंटीरियर और फीचर्स के मामले में कौन बेहतर? यहां जानें अंतर

Tata Sierra vs Maruti Grand Vitara: डिजाइन, इंटीरियर और फीचर्स के मामले में कौन बेहतर? यहां जानें अंतर

Tata Sierra और Maruti Grand Vitara कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में दोनों ही कारें काफी पॉपुलर हैं. आइए जानें डिजाइन, फीचर्स, सेफ्टी, इंजन और माइलेज के मामले में किसे खरीदना ज्यादा दमदार रहेगा.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 16 Feb 2026 05:16 PM (IST)
Preferred Sources

कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में Tata Sierra और Maruti Grand Vitara दोनों मजबूत दावेदार हैं. Grand Vitara की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 10.77 लाख रुपये है और टॉप मॉडल 19.72 लाख रुपये तक जाता है. वहीं Tata Sierra की कीमत 11.49 लाख रुपये से शुरू होकर 24.19 लाख रुपये तक जाती है. यानी Sierra थोड़ी महंगी है, लेकिन इसमें ज्यादा फीचर्स भी मिलते हैं. आइए जानतें हैं कि किसे खरीदना ज्यादा बेहतर रहेगा.

डिजाइन में किसकी रोड प्रेजेंस बेहतर?

Grand Vitara का डिजाइन सीधा और बैलेंस्ड है. इसमें LED लाइट्स, 17 इंच अलॉय व्हील और पैनोरमिक सनरूफ मिलता है. इसका ग्राउंड क्लीयरेंस 210 मिमी है. Tata Sierra ज्यादा मॉडर्न और बोल्ड दिखती है. इसमें 19 इंच के बड़े व्हील, फ्लश डोर हैंडल और मजबूत लुक मिलता है. इसका व्हीलबेस ज्यादा है, जिससे अंदर ज्यादा जगह मिलती है. रोड पर Sierra ज्यादा ध्यान खींचती है.

इंटीरियर और स्पेस में कौन बेहतर?

दोनों SUV पांच सीटों के साथ आती हैं. Grand Vitara का केबिन प्रीमियम लगता है और इसमें 373 लीटर बूट स्पेस मिलता है. Tata Sierra अंदर से ज्यादा बड़ी और खुली लगती है. इसमें 622 लीटर का बड़ा बूट स्पेस मिलता है, जो सीट फोल्ड करने पर 1257 लीटर तक हो जाता है. Sierra में एम्बिएंट लाइट, बड़ा डिजिटल क्लस्टर और ज्यादा आरामदायक सीटें मिलती हैं. फैमिली के लिए ज्यादा स्पेस चाहिए तो Sierra बेहतर है.

फीचर्स में कौन आगे?

Grand Vitara में 9 इंच टचस्क्रीन, वेंटिलेटेड सीट, वायरलेस चार्जिंग और क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स मिलते हैं. Sierra ज्यादा फीचर से भरी हुई है. इसमें 12.3 इंच टचस्क्रीन, 12 स्पीकर JBL साउंड, डुअल जोन AC, पावर्ड टेलगेट और लेवल-2 ADAS जैसे एडवांस फीचर्स मिलते हैं. टेक्नोलॉजी के मामले में Sierra आगे है.

सेफ्टी और इंजन में क्या फर्क?

दोनों में 6 एयरबैग, ABS, ESP और 360 डिग्री कैमरा जैसे जरूरी फीचर्स मिलते हैं. लेकिन Sierra में एडवांस ड्राइवर असिस्ट फीचर्स भी मिलते हैं. इंजन की बात करें तो Grand Vitara में पेट्रोल, हाइब्रिड और CNG विकल्प मिलते हैं. वहीं Sierra में पेट्रोल, टर्बो पेट्रोल और डीजल इंजन का विकल्प है. Sierra का टर्बो इंजन ज्यादा पावर देता है, जबकि Grand Vitara का हाइब्रिड बेहतर माइलेज देता है. अगर आप ज्यादा माइलेज और भरोसेमंद सर्विस नेटवर्क चाहते हैं तो Grand Vitara अच्छा विकल्प है, लेकिन अगर आपको ज्यादा पावर, ज्यादा स्पेस और नए टेक फीचर्स चाहिए तो Tata Sierra ज्यादा समझदारी भरा विकल्प हो सकता है.

Published at : 16 Feb 2026 05:16 PM (IST)
