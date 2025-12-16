एक्सप्लोरर
नई नवेली Tata Sierra या Hyundai Creta, दोनों में से कौन-सी गाड़ी खरीदना ज्यादा बेहतर? यहां जानें
नई टाटा सिएरा के सभी वेरिएंट की कीमतें सामने आ गई हैं और इसका सीधा मुकाबला हुंडई क्रेटा से है. आइए जानें कीमत, केबिन और फीचर्स के मामले में कौन-सी कॉम्पैक्ट SUV ज्यादा बेहतर है.
भारतीय बाजार में कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट तेजी से बढ़ रहा है और इसमें Hyundai Creta लंबे समय से एक भरोसेमंद नाम रही है. अब Tata Motors ने नई Tata Sierra को लॉन्च कर इस सेगमेंट में मुकाबला बढ़ा दी है. Sierra को प्रीमियम लुक और मॉडर्न फीचर्स के साथ पेश किया गया है. ऐसे में सवाल यह है कि Tata Sierra और Hyundai Creta में से आपके लिए कौन-सी SUV ज्यादा बेहतर साबित हो सकती है. आइए विस्तार से जानते हैं.
कीमत में कौन बेहतर?
- कीमत की बात करें तो Hyundai Creta की शुरुआती कीमत Tata Sierra से थोड़ी कम है, जिससे ये बजट खरीददारों को ज्यादा पसंद आ सकती है. Creta का बेस मॉडल 10.73 लाख एक्स-शोरूम से शुरू होता है, जबकि Tata Sierra की शुरुआती कीमत 11.49 लाख है. हालांकि टॉप वेरिएंट में तस्वीर बदल जाती है. Sierra की अधिकतम कीमत 18.49 लाख है, जबकि Creta का टॉप मॉडल 20.20 लाख तक जाता है.
केबिन और फीचर्स में किसका दबदबा ?
- Tata Sierra का केबिन इसे भीड़ से अलग बनाता है. Tata का दावा है कि यह अब तक का उसका सबसे प्रीमियम इंटीरियर है और पहली नजर में यह बात सही भी लगती है. Sierra में ट्रिपल-स्क्रीन सेटअप दिया गया है, जो इस सेगमेंट में इसे खास बनाता है. इसके मुकाबले Hyundai Creta में डुअल-स्क्रीन सेटअप मिलता है. Sierra में 19-इंच के बड़े अलॉय व्हील्स भी दिए गए हैं, जो इसे ज्यादा दमदार और प्रीमियम लुक देते हैं.
इंटीरियर कम्फर्ट और टेक्नोलॉजी
- दोनों SUVs में कई फीचर्स समान हैं, लेकिन Sierra कुछ मामलों में आगे निकलती है. इसमें मल्टी-कलर एम्बिएंट लाइटिंग, 12-स्पीकर JBL साउंड सिस्टम और फ्रंट सीट्स के लिए बेहतर थाई सपोर्ट मिलता है. ये सभी चीजें केबिन को ज्यादा आरामदायक और लग्जरी फील देती हैं. वहीं Hyundai Creta भी रोजमर्रा की जरूरतों के हिसाब से आरामदायक सीटिंग और आसान ड्राइविंग एक्सपीरियंस देती है, जो इसे फैमिली यूज के लिए बेहतर बनाता है.
डिजाइन
- नई Tata Sierra का डिजाइन काफी अलग और यूनिक है. इसमें पुराने जमाने की Sierra की झलक देखने को मिलती है, जो इसे खास बनाती है. इसके कलर ऑप्शंस भी भारतीय टच के साथ आते हैं. दूसरी ओर, Hyundai Creta का डिजाइन भी काफी मॉडर्न है. अगर आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, ज्यादा फीचर्स और प्रीमियम फील चाहते हैं तो Tata Sierra आपके लिए बेहतर विकल्प हो सकती है.वहीं अगर आप बेहतर परफॉर्मेंस, मेंटेनेंस और बैलेंस पैकेज चाहते हैं तो Hyundai Creta अब भी एक मजबूत SUV बनी हुई है.
ये भी पढ़ें: Mahindra XUV 7XO की बुकिंग शुरू, इस दिन होने जा रही लॉन्च, जानें फीचर्स और कीमत
हिंदी समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें ABP News पर। सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट एबीपी न्यूज़ लाइव पर पढ़ें बॉलीवुड, लाइफस्टाइल, ऑटो और खेल जगत, से जुड़ी ख़बरें
और पढ़ें
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
TV, बाइक और 15,000 रुपये कैश के लिए युवती को जिंदा जलाया, दहेज का ये दर्दनाक मामला सुनकर SC हैरान, कहा- कानून में...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अब विवादों में कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के सुरक्षा गार्ड, दुकानदार को बेरहमी से पीटने का आरोप
इंडिया
आ गई बंगाल की SIR ड्राफ्ट लिस्ट, चेक करें अपना नाम, राजस्थान समेत और कितने राज्यों में आज आएगी सूची
क्रिकेट
The Ashes, 2025-26: एडिलेड टेस्ट के लिए कमिंस, लियोन की ऑस्ट्रेलियाई प्लेइंग-11 में वापसी, ख्वाजा बाहर
Advertisement
Advertisement
Petrol Price Today₹ 94.72 / litre
New Delhi
Diesel Price Today₹ 87.62 / litre
New Delhi
Source: IOCL