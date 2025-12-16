हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोनई नवेली Tata Sierra या Hyundai Creta, दोनों में से कौन-सी गाड़ी खरीदना ज्यादा बेहतर? यहां जानें

नई नवेली Tata Sierra या Hyundai Creta, दोनों में से कौन-सी गाड़ी खरीदना ज्यादा बेहतर? यहां जानें

नई टाटा सिएरा के सभी वेरिएंट की कीमतें सामने आ गई हैं और इसका सीधा मुकाबला हुंडई क्रेटा से है. आइए जानें कीमत, केबिन और फीचर्स के मामले में कौन-सी कॉम्पैक्ट SUV ज्यादा बेहतर है.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 16 Dec 2025 01:12 PM (IST)
Preferred Sources

भारतीय बाजार में कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट तेजी से बढ़ रहा है और इसमें Hyundai Creta लंबे समय से एक भरोसेमंद नाम रही है. अब Tata Motors ने नई Tata Sierra को लॉन्च कर इस सेगमेंट में मुकाबला बढ़ा दी है. Sierra को प्रीमियम लुक और मॉडर्न फीचर्स के साथ पेश किया गया है. ऐसे में सवाल यह है कि Tata Sierra और Hyundai Creta में से आपके लिए कौन-सी SUV ज्यादा बेहतर साबित हो सकती है. आइए विस्तार से जानते हैं.

कीमत में कौन बेहतर?

  • कीमत की बात करें तो Hyundai Creta की शुरुआती कीमत Tata Sierra से थोड़ी कम है, जिससे ये बजट खरीददारों को ज्यादा पसंद आ सकती है. Creta का बेस मॉडल 10.73 लाख एक्स-शोरूम से शुरू होता है, जबकि Tata Sierra की शुरुआती कीमत 11.49 लाख है. हालांकि टॉप वेरिएंट में तस्वीर बदल जाती है. Sierra की अधिकतम कीमत 18.49 लाख है, जबकि Creta का टॉप मॉडल 20.20 लाख तक जाता है.

केबिन और फीचर्स में किसका दबदबा ?

  • Tata Sierra का केबिन इसे भीड़ से अलग बनाता है. Tata का दावा है कि यह अब तक का उसका सबसे प्रीमियम इंटीरियर है और पहली नजर में यह बात सही भी लगती है. Sierra में ट्रिपल-स्क्रीन सेटअप दिया गया है, जो इस सेगमेंट में इसे खास बनाता है. इसके मुकाबले Hyundai Creta में डुअल-स्क्रीन सेटअप मिलता है. Sierra में 19-इंच के बड़े अलॉय व्हील्स भी दिए गए हैं, जो इसे ज्यादा दमदार और प्रीमियम लुक देते हैं.

इंटीरियर कम्फर्ट और टेक्नोलॉजी

  • दोनों SUVs में कई फीचर्स समान हैं, लेकिन Sierra कुछ मामलों में आगे निकलती है. इसमें मल्टी-कलर एम्बिएंट लाइटिंग, 12-स्पीकर JBL साउंड सिस्टम और फ्रंट सीट्स के लिए बेहतर थाई सपोर्ट मिलता है. ये सभी चीजें केबिन को ज्यादा आरामदायक और लग्जरी फील देती हैं. वहीं Hyundai Creta भी रोजमर्रा की जरूरतों के हिसाब से आरामदायक सीटिंग और आसान ड्राइविंग एक्सपीरियंस देती है, जो इसे फैमिली यूज के लिए बेहतर बनाता है.

डिजाइन

  • नई Tata Sierra का डिजाइन काफी अलग और यूनिक है. इसमें पुराने जमाने की Sierra की झलक देखने को मिलती है, जो इसे खास बनाती है. इसके कलर ऑप्शंस भी भारतीय टच के साथ आते हैं. दूसरी ओर, Hyundai Creta का डिजाइन भी काफी मॉडर्न है. अगर आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, ज्यादा फीचर्स और प्रीमियम फील चाहते हैं तो Tata Sierra आपके लिए बेहतर विकल्प हो सकती है.वहीं अगर आप बेहतर परफॉर्मेंस, मेंटेनेंस और बैलेंस पैकेज चाहते हैं तो Hyundai Creta अब भी एक मजबूत SUV बनी हुई है.

ये भी पढ़ें: Mahindra XUV 7XO की बुकिंग शुरू, इस दिन होने जा रही लॉन्च, जानें फीचर्स और कीमत

Published at : 16 Dec 2025 01:12 PM (IST)
Tags :
Hyundai Creta Tata Sierra Features Tata Sierra Vs Hyundai Creta Best Compact SUV India
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
TV, बाइक और 15,000 रुपये कैश के लिए युवती को जिंदा जलाया, दहेज का ये दर्दनाक मामला सुनकर SC हैरान, कहा- कानून में...
TV, बाइक और 15,000 रुपये कैश के लिए युवती को जिंदा जलाया, दहेज का ये दर्दनाक मामला सुनकर SC हैरान, कहा- कानून में...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अब विवादों में कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के सुरक्षा गार्ड, दुकानदार को बेरहमी से पीटने का आरोप
अब विवादों में कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के सुरक्षा गार्ड, दुकानदार को बेरहमी से पीटने का आरोप
इंडिया
आ गई बंगाल की SIR ड्राफ्ट लिस्ट, चेक करें अपना नाम, राजस्थान समेत और कितने राज्यों में आज आएगी सूची
आ गई बंगाल की SIR ड्राफ्ट लिस्ट, चेक करें अपना नाम, राजस्थान समेत और कितने राज्यों में आज आएगी सूची
क्रिकेट
The Ashes, 2025-26: एडिलेड टेस्ट के लिए कमिंस, लियोन की ऑस्ट्रेलियाई प्लेइंग-11 में वापसी, ख्वाजा बाहर
The Ashes, 2025-26: एडिलेड टेस्ट के लिए कमिंस, लियोन की ऑस्ट्रेलियाई प्लेइंग-11 में वापसी, ख्वाजा बाहर
Advertisement

वीडियोज

Weather Updates: कोहरे की चादर में छिपी सड़क, लोगों को आवाजाही में हो रही परेशानी | Fog | Smog |
China Crisis Explained! मंदी का भारत पर क्या असर होगा | Paisa Live
Yamuna Expressway News: कई गाड़ियों में टक्कर, वाहनों में लगी आग, कई लोग हताहत | Weather Update
Mohali Kabaddi Firing: Mohali में कबड्डी खिलाड़ी Rana Balachauria की गोली मारकर कर दी हत्या |ABP NEWS
Crime News: यमुनानगर में सिर कटी लाश की गुत्थी सुलझी, आरोपी बिलाल गिरफ्तार | Haryana
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
TV, बाइक और 15,000 रुपये कैश के लिए युवती को जिंदा जलाया, दहेज का ये दर्दनाक मामला सुनकर SC हैरान, कहा- कानून में...
TV, बाइक और 15,000 रुपये कैश के लिए युवती को जिंदा जलाया, दहेज का ये दर्दनाक मामला सुनकर SC हैरान, कहा- कानून में...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अब विवादों में कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के सुरक्षा गार्ड, दुकानदार को बेरहमी से पीटने का आरोप
अब विवादों में कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के सुरक्षा गार्ड, दुकानदार को बेरहमी से पीटने का आरोप
इंडिया
आ गई बंगाल की SIR ड्राफ्ट लिस्ट, चेक करें अपना नाम, राजस्थान समेत और कितने राज्यों में आज आएगी सूची
आ गई बंगाल की SIR ड्राफ्ट लिस्ट, चेक करें अपना नाम, राजस्थान समेत और कितने राज्यों में आज आएगी सूची
क्रिकेट
The Ashes, 2025-26: एडिलेड टेस्ट के लिए कमिंस, लियोन की ऑस्ट्रेलियाई प्लेइंग-11 में वापसी, ख्वाजा बाहर
The Ashes, 2025-26: एडिलेड टेस्ट के लिए कमिंस, लियोन की ऑस्ट्रेलियाई प्लेइंग-11 में वापसी, ख्वाजा बाहर
बॉलीवुड
विक्की कौशल ने आलिया भट्ट को दिखाई बेटे की तस्वीर? एक्ट्रेस का रिएक्शन हुआ वायरल
विक्की कौशल ने आलिया भट्ट को दिखाई बेटे की तस्वीर? एक्ट्रेस का रिएक्शन हुआ वायरल
ट्रेंडिंग
सीमा हैदर का दावा- जान से मारने की धमकी मिली, बोलीं- सरकार के सपोर्ट से अब तक सुरक्षित, वीडियो वायरल
सीमा हैदर का दावा- जान से मारने की धमकी मिली, बोलीं- सरकार के सपोर्ट से अब तक सुरक्षित, वीडियो वायरल
शिक्षा
लखनऊ यूनिवर्सिटी में किन छात्रों को मिलता है एडमिशन में ज्यादा फायदा? जानिए पूरी रिजर्वेशन पॉलिसी
लखनऊ यूनिवर्सिटी में किन छात्रों को मिलता है एडमिशन में ज्यादा फायदा? जानिए पूरी रिजर्वेशन पॉलिसी
हेल्थ
Air Purifier Health Risk: कहीं आपका एयर प्यूरीफायर आपके फेफड़े तो नहीं कर रहा खराब? डॉक्टरों ने दी यह वॉर्निंग
कहीं आपका एयर प्यूरीफायर आपके फेफड़े तो नहीं कर रहा खराब? डॉक्टरों ने दी यह वॉर्निंग
ENT LIVE
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
Paisa LIVE
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
ENT LIVE
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
ENT LIVE
Akhanda 2: Thaandavam Review | Nandamuri Balakrishna ये क्या है?
Akhanda 2: Thaandavam Review | Nandamuri Balakrishna ये क्या है?
Embed widget