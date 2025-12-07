Tata की नई Sierra ने लॉन्च होते ही SUV मार्केट में छा गई है. इसकी शुरुआती कीमत 11.49 लाख है, जबकि इसका टॉप मॉडल 18.49 लाख तक जाता है. दूसरी ओर Hyundai Creta की शुरुआत 10.73 लाख से होती है और इसका टॉप वेरिएंट 20.20 लाख का है. यानी Creta की शुरुआती कीमत थोड़ी कम है, लेकिन इसके टॉप मॉडल Sierra से महंगे हैं. कीमत के हिसाब से Sierra अपने फीचर्स के साथ ज्यादा वैल्यू देती दिखाई देती है.

कौन सी SUV लगती है ज्यादा प्रीमियम?

Tata Sierra अपने प्रीमियम इंटीरियर की वजह से लॉन्च के बाद से ही चर्चा में है. इसका ट्रिपल-स्क्रीन सेटअप इसे सेगमेंट में काफी आगे ले जाता है और पहली नजर में ही यह एक मॉडर्न और हाई-टेक SUV जैसा फील देता है. Creta में डुअल-स्क्रीन सेटअप मिलता है, जो अच्छा तो है, लेकिन Sierra जितना एडवांस नहीं लगता. Sierra के 19-इंच अलॉय व्हील भी इसे ज्यादा स्टाइलिश बनाते हैं. कुल मिलाकर फीचर्स के मामले में Sierra शुरुआत से ही प्रीमियम कैटेगरी में खड़ी दिखाई देती है.

इंटीरियर कम्फर्ट और टेक्नोलॉजी

इंटीरियर कम्फर्ट की बात करें तो दोनों SUVs में कई बेसिक फीचर्स समान मिलते हैं, लेकिन Sierra कुछ खास फीचर्स के कारण थोड़ी आगे निकल जाती है. इसमें मल्टी-कलर एम्बिएंट लाइटिंग, 12-स्पीकर JBL साउंड सिस्टम और फ्रंट सीट में एक्सटेंडेड अंडर-थाई सपोर्ट जैसी फीचर्स दी गई हैं, जो केबिन को ज्यादा आरामदायक और लग्जरी बनाती हैं.

डिजाइन और कलर ऑप्शंस

Tata Sierra का डिजाइन इस सेगमेंट में सबसे अलग दिखाई देता है. इसका लुक मॉडर्न होने के साथ-साथ क्लासिक टच भी रखता है, जिसकी वजह से यह भीड़ में सबसे अलग नजर आती है. Sierra 6 बेहतरीन कलर ऑप्शन के साथ आती है, जो इसे और खास बनाते हैं. दूसरी तरफ Creta का डिजाइन ज्यादा स्पोर्टी और युवा को पसंद आने वाला है. Creta का स्टाइल शहर की ड्राइविंग और रूटीन इस्तेमाल के लिए एकदम फिट लगता है, जबकि Sierra ज्यादा दमदार और क्लासी फील देती है.

कौन सी SUV आपके लिए सही है?