क्या 50 हजार सैलरी होने पर आप खरीद सकते हैं Mahindra Scorpio N? जानिए पूरा हिसाब

Mahindra Scorpio N देश की पॉपुलर एसयूवी में से एक है. यह गाड़ी 6 और 7 सीटर विकल्प में आती है और पेट्रोल के साथ ही डीजल इंजन के साथ भी उपलब्ध है. Mahindra Scorpio की एक्स-शोरूम कीमत लगभग 13.49 लाख रुपये एक्स-शोरूम से शुरू होती है.

अगर आप इस गाड़ी को खरीदना चाहते हैं तो जरूरी नहीं है कि इसे फुल पेमेंट देकर खरीदा जाए. इसे आप फाइनेंस भी करा सकते हैं. इसके लिए आपको हर महीने एक तय अमाउंट EMI के तौर पर देने होंगे. इसके साथ ही हम यह भी जानेंगे कि कितनी सैलरी होने पर हम इस गाड़ी को खरीद सकते हैं?

कितनी डाउन पेमेंट पर मिल जाएगी ये गाड़ी?

अगर आप इसे EMI पर खरीदना चाहते हैं, तो पहले आपको इसका वेरिएंट चुनना होगा. मान लीजिए आप इसका Z2 पेट्रोल मॉडल लेते हैं, जिसकी ऑन-रोड कीमत 15.93 लाख रुपये है. अगर आप इसे खरीदने के लिए 2.45 लाख रुपये डाउन पेमेंट देते हैं, तो करीब 13.49 लाख रुपये का लोन मिल जाएगा. 9.8 ब्याज दर पर 4 साल के लिए लोन लेने पर आपको हर महीने लगभग 34,084 रुपये EMI देनी होगी.

हर महीने इतनी बनेगी EMI

अगर आप 5 साल के लिए लोन लेते हैं, तो 9.8% ब्याज पर आपकी EMI करीब 28,529 रुपये बनेगी. वहीं 6 साल के लिए लोन लेने पर यह EMI लगभग 24,855 रुपये प्रति माह हो जाएगी. अगर आप शुरुआत में 3 लाख रुपये डाउन पेमेंट कर देते हैं और 6 साल का लोन लेते हैं, तो 9.8% ब्याज दर पर आपकी EMI करीब 23,830 रुपये प्रति माह बनेगी. यानी अगर आपकी सैलरी 60 से 70 हजार रुपये के बीच है, तो आप अपनी बजट प्लानिंग के अनुसार इस गाड़ी को खरीदने पर विचार कर सकते हैं.

महिंद्रा भारत में अपनी नई Scorpio N Pickup लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. इस गाड़ी को पहले साउथ अफ्रीका में एक इवेंट में दिखाया गया था. हालांकि, भारत में इसका थोड़ा सरल (टोन्ड-डाउन) वर्जन लॉन्च किया जा सकता है. यह गाड़ी खास तौर पर उन लोगों के लिए होगी जो मजबूत, दमदार और अलग दिखने वाली गाड़ी चाहते हैं.

