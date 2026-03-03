टॉप 5 बेस्ट-सेलिंग कारों की लिस्ट में Tata Punch की एंट्री, चौथे और पांचवें नंबर पर कौन?

भारत में एक बार फिर सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों की सूची में SUV का दबदबा देखने को मिला है. नई Tata Nexon 19,430 यूनिट्स की बिक्री के साथ पहले स्थान पर बनी हुई है. यह लगातार ग्राहकों की पसंद बनी हुई है और कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में अपनी मजबूत पकड़ दिखा रही है. दूसरे स्थान पर Maruti Suzuki Dzire रही, जिसकी 19,326 यूनिट्स बिकीं. खास बात यह है कि टॉप 5 में Dzire इकलौती ऐसी कार है जो SUV नहीं है. यह दिखाता है कि सेडान सेगमेंट अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है और ग्राहकों के बीच इसकी मांग बनी हुई है.

नई टाटा पंच की शानदार एंट्री

तीसरे स्थान पर नई Tata Punch ने 18,748 यूनिट्स की बिक्री के साथ अपनी जगह पक्की कर ली है. फेसलिफ्ट मॉडल, नए फीचर्स और CNG ऑटोमैटिक विकल्प ने इसकी लोकप्रियता को और बढ़ाया है. Punch अब सिर्फ एंट्री लेवल SUV नहीं रही, बल्कि टॉप 3 में शामिल होकर इसने बड़ा बदलाव दिखाया है. Punch की इस सफलता से Tata Motors को बड़ा फायदा मिल रहा है, क्योंकि अब टॉप 3 में दो Tata SUV शामिल हैं. Nexon पहले से ही नंबर 1 पर है और Punch की बढ़ती बिक्री कंपनी की कुल मार्केट हिस्सेदारी को और मजबूत कर रही है.

चौथे और पांचवें नंबर पर कौन?

चौथे स्थान पर Hyundai Creta रही, जिसकी 17,938 यूनिट्स बिकीं. Creta अब भी 4 मीटर से बड़ी SUV सेगमेंट में मजबूत स्थिति बनाए हुए है. पांचवें स्थान पर Maruti Suzuki Brezza रही, जिसने 17,863 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की. सिर्फ पेट्रोल इंजन होने के बावजूद Brezza का प्रदर्शन बेहतर रहा है.

SUV का बढ़ता दबदबा

टॉप 5 के बाद Maruti Suzuki Ertiga, Swift और Wagon R जैसी गाड़ियां आती हैं. इससे साफ है कि मारुति सुजुकी के पास सबसे ज्यादा मॉडल मौजूद हैं, लेकिन इस बार बड़ा बदलाव Tata Punch की एंट्री है. अब टॉप 3 में दो Tata SUV का होना दिखाता है कि भारतीय बाजार में SUV की मांग तेजी से बढ़ रही है. ग्राहक ऊंची, मजबूत और ज्यादा फीचर वाली गाड़ियों को पसंद कर रहे हैं.

