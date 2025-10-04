हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऑटोबजट रखिए तैयार! जल्द आ रही हैं 3 नई SUV, Hyundai Creta को देगी सीधी टक्कर

बजट रखिए तैयार! जल्द आ रही हैं 3 नई SUV, Hyundai Creta को देगी सीधी टक्कर

भारतीय बाजार में तीन नई SUV – Tata Sierra, New Gen Kia Seltos और Renault Duster जल्द लॉन्च होने जा रही है. ये कारें Creta को सीधी टक्कर देंगी. आइए कीमत, फीचर्स और लॉन्च डिटेल्स के बारे में जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 04 Oct 2025 03:40 PM (IST)
भारतीय ऑटो मार्केट में Hyundai Creta पिछले एक दशक से मिड-साइज SUV सेगमेंट की किंग रही है, लेकिन 2026 में इसका सिंहासन हिल सकता है. दरअसल, तीन नई SUVs – Tata Sierra, New Gen Kia Seltos और New Renault Duster मार्केट में उतरने वाली हैं, जो Creta को सीधी चुनौती देंगी. आइए इन कारों के फीचर्स पर नजर डालते हैं.

Tata Sierra

  • टाटा मोटर्स अपनी आइकॉनिक Tata Sierra को 2026 में नए अवतार में लॉन्च करने जा रही है. सबसे पहले इसका इलेक्ट्रिक वर्जन बाजार में उतारा जाएगा, जिसमें दो बैटरी पैक ऑप्शंस मिलेंगे और इसकी रेंज 500 किलोमीटर से ज्यादा होगी. इसके बाद कंपनी पेट्रोल और डीजल इंजन वर्जन पेश करेगी, जिनमें 1.5L पेट्रोल, 1.5L टर्बो पेट्रोल (170hp) और 2.0L डीजल (170hp, 350Nm) इंजन शामिल होंगे.

  • नई Sierra का डिजाइन रेट्रो और मॉडर्न का शानदार कॉम्बिनेशन होगा. इसमें बॉक्सी सिल्हूट, बड़े ग्लास एरिया, LED हेडलैंप्स और रूफ रेल्स जैसे डिजाइन एलिमेंट्स मिलेंगे. केबिन में थ्री-स्क्रीन सेटअप, लेवल-2 ADAS, वेंटिलेटेड सीट्स, पैनोरमिक सनरूफ और Harman साउंड सिस्टम जैसे प्रीमियम फीचर्स दिए जाएंगे. इसकी अनुमानित एक्स-शोरूम कीमत 20-25 लाख के बीच हो सकती है. 

New Gen Kia Seltos

  • Creta की सबसे बड़ी राइवल Kia Seltos अब 2026 में अपने नेक्स्ट-जेनरेशन वर्जन के साथ आने वाली है. इसका ग्लोबल डेब्यू जनवरी 2026 में होगा, जबकि भारत में लॉन्च फरवरी-मार्च 2026 के बीच तय है. नई Seltos में Opposites United डिजाइन फिलॉसफी देखने को मिलेगी, जिसमें स्लिम LED DRLs, बड़ा फ्रंट ग्रिल और कनेक्टेड टेललाइट्स शामिल होंगे. इंटीरियर में डुअल 10.25-इंच स्क्रीन, वायरलेस चार्जिंग, लेवल-2 ADAS और नए डिजाइन वाला डैशबोर्ड दिया जाएगा.
  • इंजन लाइनअप में 1.5L पेट्रोल (115hp), 1.5L टर्बो पेट्रोल (160hp) और 1.5L डीजल (116hp) शामिल रहेंगे. वहीं, कंपनी 2027 में इसका हाइब्रिड वर्जन भी पेश करेगी जो 1.5L पेट्रोल इंजन को इलेक्ट्रिफाई करेगा. Seltos की कीमत 12-21 लाख के बीच रहने की उम्मीद है. अपनी कनेक्टेड टेक्नोलॉजी (Alexa Integration), प्रीमियम इंटीरियर और हाइब्रिड फ्यूचर की वजह से यह SUV Creta और Tata Sierra दोनों को कड़ी टक्कर देगी.

New Renault Duster 

  • कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट की शुरुआती पायनियर Renault Duster 2026 में नए रूप में वापसी कर रही है. इसका लॉन्च मार्च 2026 तक तय है, जबकि प्रोडक्शन सितंबर 2025 से चेन्नई प्लांट में शुरू होगा. नई Duster का डिजाइन पहले से ज्यादा रग्ड और दमदार होगा. इसमें बॉक्सी स्टांस, नया ग्रिल और वी-शेप्ड टेललाइट्स दिए गए हैं. इंटीरियर में 10.1-इंच टचस्क्रीन (वायरलेस Android Auto/Apple CarPlay), 7-इंच डिजिटल क्लस्टर, वायरलेस चार्जिंग, पैनोरमिक सनरूफ और Arkamis साउंड सिस्टम जैसे फीचर्स होंगे.

  • सेफ्टी के लिए SUV में 6 एयरबैग्स, 360-डिग्री कैमरा, ESC और ADAS स्टैंडर्ड दिए जाएंगे. इंजन ऑप्शंस में 1.0L टर्बो पेट्रोल (120hp), 1.2L टर्बो पेट्रोल (140hp), 1.6L हाइब्रिड (170hp) और CNG वेरिएंट शामिल होंगे. ट्रांसमिशन ऑप्शन के रूप में 6-स्पीड मैनुअल और CVT मिलेगा, हालांकि डीजल इंजन की पेशकश नहीं होगी. नई Duster की कीमत 10-18 लाख के बीच रहने की उम्मीद है. अपनी वैल्यू-फॉर-मनी प्राइसिंग, हाइब्रिड टेक्नोलॉजी और 7-सीटर Bigster वर्जन के साथ, यह SUV Creta को एक बार फिर सीधी चुनौती देने के लिए पूरी तरह तैयार है.

Published at : 04 Oct 2025 03:40 PM (IST)
Tata Sierra EV Upcoming SUVs 2026 New Gen Kia Seltos 2026 Renault Duster 2026
