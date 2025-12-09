Tata Sierra Space Comparison With Rivals: गाड़ी खरीदते वक्त लोग सबसे ज्यादा जिस बात पर ध्यान देते हैं, वो हैं गाड़ी में मिलने वाला स्पेस और कॉम्पैक्ट एसयूवी में ये बात और भी जरूरी हो जाती है. टाटा मोटर्स ने हाल ही में सिएरा को भारतीय बाजार में लॉन्च किया है और ये एसयूवी कई दमदार गाड़ियों को टक्कर दे रही है. इस लिस्ट में हुंडई क्रेटा का नाम टॉप पर है. आइए दोनों कारों में फ्रंट और रियर में मिलने वाले स्पेस के बारे में जानते हैं.

टाटा सिएरा में मिल रहा कितना स्पेस?

टाटा सिएरा की फ्रंट सीटों के बारे में बात करें तो यहां पाया कि इनकी कुशनिंग न तो बहुत ज्यादा मुलायम की गई है और न ही ज्यादा कठोर है, जिससे ये परफेक्ट नजर आती है. वहीं इस कार में थाई के लिए भी काफी आगे तक सपोर्ट मिल रहा है, इतना थाई सपोर्ट इस सेगमेंट की बाकी कारों में देखने को नहीं मिलता. इस कार में पीछे की सीटों के लिए आने-जाने के लिए भी कंफर्ट पर ध्यान दिया गया है, इसके लिए गाड़ी में ज्यादा खुलने वाले दरवाजे दिए गए हैं. इस कार में पीछे की सीट पर तीन पैसेंजर आसानी से बैठ सकते हैं, हालांकि बीच वाली सीट कम चौड़ी है.

टाटा मोटर्स ने सिएरा में एक खास फीचर ये जोड़ा है कि इस एसयूवी की मिडिल सीट के लिए हेडरेस्ट दिया गया है, जो कि इससे पहले टाटा की किसी गाड़ी में नहीं दिया गया. इस गाड़ी में लेगरूम और हेडरूम भी बेहतर दिया जा रहा है. साथ ही टाटा की इस एसयूवी में फुल लेंथ पैनोरमिक सनरूफ भी मिल रहा है. इस कार में हल्के रंग के अपहोल्स्ट्रे का इस्तेमाल किया गया है, जो कि कार में और भी ज्यादा हवादार महसूस कराता है. टाटा सिएरा में काफी स्पेस दिया गया है. कहा जाए तो टाटा मोटर्स ने सिएरा में स्पेस को लेकर वो सभी बदलाव किए हैं, जो एक यूजर के लिए काफी जरूरी थे.

