कम बजट में पेट्रोल SUV चाहिए? दमदार माइलेज और सनरूफ के साथ आती हैं ये तीन कारें, जानें फीचर्स और कीमत
भारत की सबसे सस्ती पेट्रोल SUVs जैसे Hyundai Exter, Tata Punch और Nissan Magnite अब कम कीमत में बढ़िया माइलेज और सनरूफ के साथ आती हैं. आइए इन कारों के फीचर्स और कीमत के बारे में जानते हैं
अगर आप रोजाना चलाने के लिए या परिवार के साथ घूमने के लिए एक सस्ती और आरामदायक पेट्रोल SUV ढूंढ रहे हैं, तो भारत में तीन कारें- Hyundai Exter, Tata Punch और Nissan Magnite सबसे ज्यादा पसंद की जा रही हैं. इनकी कीमत 6 लाख रुपये से भी कम से शुरू होती हैं. इन कारों में अच्छा माइलेज मिलता है और इनके फीचर्स भी काफी मॉडर्न हैं. आइए इन कारों के फीचर्स पर नजर डालते हैं.
Hyundai Exter
- Hyundai Exter भारत की सबसे कम कीमत वाली पेट्रोल SUV है. इसकी शुरुआती कीमत करीब 5.49 लाख रुपये है. इसमें 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है, ये इंजन 82 bhp पावर और 113.8 Nm टॉर्क देता है. इसमें मैनुअल और AMT दोनों तरह के गियरबॉक्स मिलते हैं. Exter करीब 19.4 kmpl का माइलेज देती है. इसकी ग्राउंड क्लीयरेंस 185 mm है, जिससे यह खराब रास्तों पर भी आसानी से चलती है. Exter में 6 एयरबैग्स, ESC, हिल होल्ड और टायर प्रेशर सिस्टम जैसी सेफ्टी फीचर्स भी मिलती हैं. अंदर 8 इंच की स्क्रीन, स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, सनरूफ और क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स हैं, यह SUV CNG में भी मिलती है, जो 27 km/kg का माइलेज देती है.
Tata Punch
- Tata Punch भारत की दूसरी सबसे सस्ती पेट्रोल SUV है. इसकी कीमत करीब 5.50 लाख रुपये से शुरू होती है. यह कार अपनी स्ट्रेंथ और सेफ्टी के लिए मशहूर है, क्योंकि इसे 5-स्टार GNCAP रेटिंग मिली है. इसका 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन 87 bhp पावर देता है और 115 Nm टॉर्क बनाता है. इसमें मैनुअल और AMT दोनों गियरबॉक्स मिलते हैं. Punch का माइलेज लगभग 20 kmpl तक है. इसकी 187 mm ग्राउंड क्लीयरेंस आपको छोटे ऑफ-रोड रास्तों पर भी बेहतर फाल देती है. इसमें 10.25 इंच बड़ी स्क्रीन, सनरूफ, पार्किंग सेंसर, डुअल एयरबैग्स और ESP जैसे फीचर्स मिलते हैं. Punch का CNG मॉडल भी उपलब्ध है, जो करीब 27 km/kg का माइलेज देता है.
Nissan Magnite
- Nissan Magnite भी भारत में सस्ती पेट्रोल SUVs में शामिल है. इसकी शुरुआती कीमत करीब 5.62 लाख रुपये है. इसमें 1.0 लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 71 bhp पावर और 96 Nm टॉर्क बनाता है. इसके अलावा इसमें टर्बो इंजन का विकल्प भी है, जो कार को और ज्यादा ताकत देता है. Magnite मैनुअल, AMT और CVT जैसे तीन गियरबॉक्स ऑप्शन में मिलती है. इसका माइलेज करीब 19.9 kmpl तक है. इसकी 205 mm ग्राउंड क्लीयरेंस खराब रास्तों पर भी कार को आराम से चलने देती है. इस SUV में 360-डिग्री कैमरा, 8 इंच स्क्रीन, वायरलेस Apple CarPlay, क्रूज कंट्रोल और 6 एयरबैग्स जैसे फीचर्स मिलते हैं. इसका CNG ऑप्शन भी उपलब्ध है, जो 24 km/kg माइलेज देता है.
