हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोकम बजट में पेट्रोल SUV चाहिए? दमदार माइलेज और सनरूफ के साथ आती हैं ये तीन कारें, जानें फीचर्स और कीमत

कम बजट में पेट्रोल SUV चाहिए? दमदार माइलेज और सनरूफ के साथ आती हैं ये तीन कारें, जानें फीचर्स और कीमत

भारत की सबसे सस्ती पेट्रोल SUVs जैसे Hyundai Exter, Tata Punch और Nissan Magnite अब कम कीमत में बढ़िया माइलेज और सनरूफ के साथ आती हैं. आइए इन कारों के फीचर्स और कीमत के बारे में जानते हैं

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 08 Dec 2025 10:23 AM (IST)
Preferred Sources

अगर आप रोजाना चलाने के लिए या परिवार के साथ घूमने के लिए एक सस्ती और आरामदायक पेट्रोल SUV ढूंढ रहे हैं, तो भारत में तीन कारें- Hyundai Exter, Tata Punch और Nissan Magnite सबसे ज्यादा पसंद की जा रही हैं. इनकी कीमत 6 लाख रुपये से भी कम से शुरू होती हैं. इन कारों में अच्छा माइलेज मिलता है और इनके फीचर्स भी काफी मॉडर्न हैं. आइए इन कारों के फीचर्स पर नजर डालते हैं.

Hyundai Exter

  • Hyundai Exter भारत की सबसे कम कीमत वाली पेट्रोल SUV है. इसकी शुरुआती कीमत करीब 5.49 लाख रुपये है. इसमें 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है, ये इंजन 82 bhp पावर और 113.8 Nm टॉर्क देता है. इसमें मैनुअल और AMT दोनों तरह के गियरबॉक्स मिलते हैं. Exter करीब 19.4 kmpl का माइलेज देती है. इसकी ग्राउंड क्लीयरेंस 185 mm है, जिससे यह खराब रास्तों पर भी आसानी से चलती है. Exter में 6 एयरबैग्स, ESC, हिल होल्ड और टायर प्रेशर सिस्टम जैसी सेफ्टी फीचर्स भी मिलती हैं. अंदर 8 इंच की स्क्रीन, स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, सनरूफ और क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स हैं, यह SUV CNG में भी मिलती है, जो 27 km/kg का माइलेज देती है.

Tata Punch

  • Tata Punch भारत की दूसरी सबसे सस्ती पेट्रोल SUV है. इसकी कीमत करीब 5.50 लाख रुपये से शुरू होती है. यह कार अपनी स्ट्रेंथ और सेफ्टी के लिए मशहूर है, क्योंकि इसे 5-स्टार GNCAP रेटिंग मिली है. इसका 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन 87 bhp पावर देता है और 115 Nm टॉर्क बनाता है. इसमें मैनुअल और AMT दोनों गियरबॉक्स मिलते हैं. Punch का माइलेज लगभग 20 kmpl तक है. इसकी 187 mm ग्राउंड क्लीयरेंस आपको छोटे ऑफ-रोड रास्तों पर भी बेहतर फाल देती है. इसमें 10.25 इंच बड़ी स्क्रीन, सनरूफ, पार्किंग सेंसर, डुअल एयरबैग्स और ESP जैसे फीचर्स मिलते हैं. Punch का CNG मॉडल भी उपलब्ध है, जो करीब 27 km/kg का माइलेज देता है. 

Nissan Magnite

  • Nissan Magnite भी भारत में सस्ती पेट्रोल SUVs में शामिल है. इसकी शुरुआती कीमत करीब 5.62 लाख रुपये है. इसमें 1.0 लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 71 bhp पावर और 96 Nm टॉर्क बनाता है. इसके अलावा इसमें टर्बो इंजन का विकल्प भी है, जो कार को और ज्यादा ताकत देता है. Magnite मैनुअल, AMT और CVT जैसे तीन गियरबॉक्स ऑप्शन में मिलती है. इसका माइलेज करीब 19.9 kmpl तक है. इसकी 205 mm ग्राउंड क्लीयरेंस खराब रास्तों पर भी कार को आराम से चलने देती है. इस SUV में 360-डिग्री कैमरा, 8 इंच स्क्रीन, वायरलेस Apple CarPlay, क्रूज कंट्रोल और 6 एयरबैग्स जैसे फीचर्स मिलते हैं. इसका CNG ऑप्शन भी उपलब्ध है, जो 24 km/kg माइलेज देता है.

यह भी पढ़ें

Pulsar की खरीद पर 15 हजार रुपये से ज्यादा की बचत! Bajaj के ऑफर ने बढ़ाई Hero-Yamaha की टेंशन

Published at : 08 Dec 2025 10:23 AM (IST)
Tags :
Tata Punch Hyundai Exter Petrol SUV Cheapest Petrol SUV India Nissan Magnite CVT
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
India-Pakistan Submarine: भारत को मिलेगी रूस की Yasen-Class परमाणु पनडुब्बी, जानें मुकाबले में कहां ठहरता है पाकिस्तान, पावर कंपैरिजन
भारत को मिलेगी रूस की Yasen-Class परमाणु पनडुब्बी, जानें मुकाबले में कहां ठहरता है पाकिस्तान, पावर कंपैरिजन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
देहरादून में दर्दनाक हादसा, दो सगे भाई समेत तीन राजमिस्त्री की मौत, एक ही कमरे से मिले शव
देहरादून में दर्दनाक हादसा, दो सगे भाई समेत तीन राजमिस्त्री की मौत, एक ही कमरे से मिले शव
इंडिया
कौन सा था वो सिंहासन, जिसकी ताजमहल से थी दोगुनी कीमत, सुनकर दिमाग चकरा जाएगा
कौन सा था वो सिंहासन, जिसकी ताजमहल से थी दोगुनी कीमत, सुनकर दिमाग चकरा जाएगा
स्पोर्ट्स
IPL 2026: BCCI से पहले कर्नाटक सरकार का बड़ा फैसला, कहां होंगे IPL के मुकाबले, जानिए
BCCI से पहले कर्नाटक सरकार का बड़ा फैसला, कहां होंगे IPL के मुकाबले, जानिए
Advertisement

वीडियोज

Indigo Crisis: इंडिगो क्राइसिस के चलते कई जगहों पर हुई कर्मचारियों से बहस | Breaking
Indigo Crisis: इंडिगो के चलते आज भी भटकने को मजबूर हुए यात्री | Breaking
Andhra Pradesh के डिप्टी सीएम Pawan Kalyan का बड़ा बयान, 'धर्म और संविधान अलग-अलग..' | Breaking
UP में CM Yogi का रोहिंग्याओं पर बड़ा बयान कहा, सुरक्षा पहली प्राथमिकता । Breaking News
Goa Nightclub Fire Case: 25 लोगों की मौत मामले में कार्रवाई, नाइट क्लब का मालिक फरार | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
India-Pakistan Submarine: भारत को मिलेगी रूस की Yasen-Class परमाणु पनडुब्बी, जानें मुकाबले में कहां ठहरता है पाकिस्तान, पावर कंपैरिजन
भारत को मिलेगी रूस की Yasen-Class परमाणु पनडुब्बी, जानें मुकाबले में कहां ठहरता है पाकिस्तान, पावर कंपैरिजन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
देहरादून में दर्दनाक हादसा, दो सगे भाई समेत तीन राजमिस्त्री की मौत, एक ही कमरे से मिले शव
देहरादून में दर्दनाक हादसा, दो सगे भाई समेत तीन राजमिस्त्री की मौत, एक ही कमरे से मिले शव
इंडिया
कौन सा था वो सिंहासन, जिसकी ताजमहल से थी दोगुनी कीमत, सुनकर दिमाग चकरा जाएगा
कौन सा था वो सिंहासन, जिसकी ताजमहल से थी दोगुनी कीमत, सुनकर दिमाग चकरा जाएगा
स्पोर्ट्स
IPL 2026: BCCI से पहले कर्नाटक सरकार का बड़ा फैसला, कहां होंगे IPL के मुकाबले, जानिए
BCCI से पहले कर्नाटक सरकार का बड़ा फैसला, कहां होंगे IPL के मुकाबले, जानिए
टेलीविजन
अंकिता लोखंडे संग रोमांस कर रहे इस लड़के को पहचाना, तारक मेहता में जेठालाल की नाक में कर दिया दम
अंकिता लोखंडे संग रोमांस कर रहे इस लड़के को पहचाना, तारक मेहता में जेठालाल की नाक में कर दिया दम
जनरल नॉलेज
सोमालिया में कमाए 100000 रुपये तो भारत में हो जाएंगे कितने, कितनी मजबूत यहां की करेंसी?
सोमालिया में कमाए 100000 रुपये तो भारत में हो जाएंगे कितने, कितनी मजबूत यहां की करेंसी?
फूड
वेट लॉस डाइट में शामिल करें शुगर फ्री ओट्स लड्डू, जानें पूरी रेसिपी
वेट लॉस डाइट में शामिल करें शुगर फ्री ओट्स लड्डू, जानें पूरी रेसिपी
ट्रेंडिंग
Video: कनाडा में बर्फबारी बनी आफत का फंदा! हाईवे पर धड़ाधड़ टकराईं कारें, लग गया लंबा जाम- वीडियो वायरल
कनाडा में बर्फबारी बनी आफत का फंदा! हाईवे पर धड़ाधड़ टकराईं कारें, लग गया लंबा जाम- वीडियो वायरल
ENT LIVE
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
ENT LIVE
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
ENT LIVE
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
ENT LIVE
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
ENT LIVE
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Embed widget