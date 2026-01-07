हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऑटो2 लाख की डाउन पेमेंट पर Tata Sierra खरीदें तो हर महीने कितनी बनेगी EMI? जानें राइवल्स

2 लाख की डाउन पेमेंट पर Tata Sierra खरीदें तो हर महीने कितनी बनेगी EMI? जानें राइवल्स

Tata Sierra on EMI: अगर आप टाटा सिएरा खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए जानना जरूरी है कि 2 लाख रुपये की डाउन पेमेंट के बाद आपको ये गाड़ी कितनी EMI पर मिल जाएगी?

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Updated at : 07 Jan 2026 05:02 PM (IST)
Preferred Sources

टाटा मोटर्स की ओर से हाल ही में मोस्ट-अवेटेड कार टाटा सिएरा को लॉन्च किया गया था. ऐसे में अगर आप इस SUV को खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए जानना जरूरी है कि इस कार का सबसे सस्ता वेरिएंट आपको कितनी डाउन पेमेंट पर मिल जाएगा? इसके साथ ही हम भारतीय मार्केट में मौजूद इस गाड़ी के राइवल्स के बारे में भी जानेंगे. 

कितनी है Tata Sierra की ऑन-रोड कीमत? 

टाटा सिएरा के बेस मॉडल की एक्स-शोरूम कीमत 11.49 लाख रुपये से शुरू होती है और टॉप मॉडल की कीमत 18.49 लाख रुपये तक जाती है. अगर आप दिल्ली में Tata Sierra Smart Plus 1.5 पेट्रोल बेस मॉडल खरीदते हैं, तो इसकी ऑन-रोड कीमत लगभग 13.44 लाख रुपये पड़ती है. इस कीमत में RTO, इंश्योरेंस और दूसरे चार्ज शामिल होते हैं. अलग-अलग शहरों में यह कीमत थोड़ी बदल सकती है.

कितनी डाउन पेमेंट पर मिल जाएगी Tata Sierra?

अगर आप Tata Sierra का बेस मॉडल फाइनेंस कराते हैं, तो कम से कम 2 लाख रुपये की डाउन पेमेंट देनी होगी. डाउन पेमेंट देने के बाद आपका लोन अमाउंट करीब 11.44 लाख रुपये रहेगा. अगर आपको 9 फीसदी ब्याज पर 5 साल (60 महीने) का लोन मिलता है, तो हर महीने आपकी EMI लगभग 23,751 रुपये बनेगी. इस EMI में थोड़ा ऊपरनीचे आपके बैंक, ब्याज दर और प्रोसेसिंग चार्ज के अनुसार हो सकता है.

Tata Sierra का पावरट्रेन और माइलेज

टाटा सिएरा 2025 में 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 105 bhp पावर और 145 Nm टॉर्क बनाता है. इसमें 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स मिलता है. यह इंजन शहर में भी बहुत स्मूथ चलता है और हाईवे पर भी आरामदायक राइड देता है. गाड़ी का ड्राइविंग पोस्चर ऊंचा है, जिससे असली SUV जैसा फील मिलता है.

टाटा सिएरा के माइलेज की बात करें तो यह 18.2 kmpl तक है, जो इस सेगमेंट में काफी अच्छा माना जाता है. इसके अलावा इस SUV में टर्बो-पेट्रोल और टर्बो-डीजल इंजन का भी विकल्प मिलता है. भारतीय बाजार में Tata Sierra कई गाड़ियों को टक्कर देती है. इनमें Hyundai Creta, Kia Seltos और Renault Duster का नाम शामिल है.

भारतीय बाजार में इस दिन लॉन्च होगी Nissan Tekton, जानें फीचर्स से इंजन तक की डिटेल

Published at : 07 Jan 2026 05:02 PM (IST)
विश्व
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बॉलीवुड
क्रिकेट
विश्व
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बॉलीवुड
क्रिकेट
इंडिया
जनरल नॉलेज
जनरल नॉलेज
ट्रेंडिंग
ENT LIVE
ENT LIVE
ENT LIVE
ENT LIVE
Paisa LIVE
