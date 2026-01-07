भारतीय बाजार में इस दिन लॉन्च होगी Nissan Tekton, जानें फीचर्स से इंजन तक की डिटेल

Nissan India अपनी नई मिडसाइज SUV Nissan Tekton को 4 फरवरी 2026 को ग्लोबल लेवल पर पेश करने जा रही है. यह SUV निसान की भारत में मजबूत वापसी का संकेत मानी जा रही है. कंपनी इसे Renault Duster की नई जनरेशन के प्लेटफॉर्म पर तैयार कर रही है. CMF-B प्लेटफॉर्म पर बनी यह 5-सीटर SUV जून 2026 तक भारतीय बाजार में लॉन्च हो सकती है. इसकी अनुमानित कीमत 11 लाख से 18 लाख (एक्स-शोरूम) के बीच हो सकती है. लॉन्च के बाद Nissan Tekton का सीधा मुकाबला Hyundai Creta, Maruti Grand Vitara और आने वाली Tata Sierra जैसी गाड़ियों से होगा.

डिजाइन में दिखेगा ‘बेबी पैट्रोल’ वाला दमदार लुक

Nissan Tekton का डिजाइन निसान की मशहूर फ्लैगशिप SUV Patrol से इंस्पायर्ड बताया जा रहा है, इसी वजह से इसे “बेबी पैट्रोल” भी कहा जा रहा है. सामने की तरफ बड़ा ग्रिल, कनेक्टेड LED DRL और C-शेप LED हेडलैंप इसे मजबूत लुक देते हैं. बोनट पर उभरी हुई लाइनें और Tekton बैजिंग SUV को और मस्कुलर बनाती हैं. साइड प्रोफाइल में चौड़े व्हील आर्च, डुअल-टोन अलॉय व्हील, रूफ रेल और दरवाजों पर हिमालय से इंस्पायर्ड डिजाइन एलिमेंट देखने को मिलते हैं. पीछे की ओर फुल-विथ LED लाइट बार और C-शेप टेललैंप इसे प्रीमियम फील देते हैं.

इंटीरियर होगा प्रीमियम और आरामदायक

Nissan Tekton का केबिन काफी आधुनिक और प्रीमियम होने की उम्मीद है. इसमें थ्री-टोन इंटीरियर थीम मिलेगी, जिसमें बॉडी कलर, ग्लॉस ब्लैक और कॉपर टच शामिल होंगे. SUV में बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, एम्बिएंट लाइटिंग, वेंटिलेटेड सीट्स और पैनोरमिक सनरूफ जैसे फीचर्स मिल सकते हैं. केबिन को फैमिली यूज के लिए खुला और आरामदायक बनाया जाएगा.

फीचर्स, सेफ्टी और इंजन डिटेल

Tekton में वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, 360 डिग्री कैमरा और कई ड्राइव मोड मिलने की उम्मीद है. सेफ्टी के लिए 6 एयरबैग, ABS, ESC और लेवल-2 ADAS जैसे फीचर्स दिए जा सकते हैं. इंजन की बात करें तो इसमें 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिल सकता है, जो करीब 156 hp की पावर देगा. बाद में हाइब्रिड वर्जन भी लाया जा सकता है.

