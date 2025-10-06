एक्सप्लोरर
टेस्टिंग के दौरान नजर आई Tata Sierra ICE SUV, प्रीमियम फीचर्स के साथ जल्द होगी लॉन्च
टाटा मोटर्स जल्द अपनी आइकॉनिक SUV-Tata Sierra का नया ICE वर्जन ला रही है. आइए इसके फीचर्स, इंजन ऑप्शन, डिजाइन और संभावित लॉन्च डेट के बारे में विस्तार से जानते हैं.
टाटा मोटर्स अपनी मशहूर SUV टाटा सिएरा (Tata Sierra) को एक नए अवतार में वापस लाने की तैयारी में है. भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 में इसका अपडेटेड वर्जन दिखाया गया था, जिसके बाद काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला. अब इस SUV का ICE (Internal Combustion Engine) वर्जन टेस्टिंग के दौरान देखा गया है. टेस्ट के दौरान गाड़ी पूरी तरह से कैमोफ्लॉज (ढंकी हुई) थी, जिससे साफ पता चलता है कि कंपनी इसके लॉन्च की तैयारी पूरी कर रही है.
नई Tata Sierra ICE में क्या-क्या मिलेगा?
- नई टाटा सिएरा के डिजाइन में मॉडर्न लुक और प्रीमियम टच देखने को मिलेगा. इसमें ऑल-LED लाइट सेटअप, फुल-विड्थ लाइटबार्स (फ्रंट और रियर), ब्लैक्ड-आउट ORVMs, C-पिलर्स, फ्लश-फिटिंग डोर हैंडल्स, और शार्क फिन एंटीना जैसे एलिमेंट्स दिए जा सकते हैं.
- इंटीरियर की बात करें तो नई Sierra का केबिन पूरी तरह डिजिटल और हाई-टेक अनुभव देगा. इसमें तीन स्क्रीन का सेटअप मिलेगा -एक डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, एक बड़ा सेंट्रल टचस्क्रीन और एक फ्रंट पैसेंजर डिस्प्ले. उम्मीद है कि इन तीनों स्क्रीन का साइज लगभग 12.3 इंच होगा और इन्हें फ्लोटिंग डिजाइन में तैयार किया जाएगा. इसके अलावा, डुअल-टोन इंटीरियर, सॉफ्ट-टच मटेरियल और एम्बिएंट लाइटिंग जैसी लग्जरी डिटेल्स के साथ केबिन को बेहद प्रीमियम बनाया गया है.
इंजन और पावरट्रेन
- पावरट्रेन की बात करें तो Tata Sierra ICE में कंपनी कई इंजन ऑप्शंस देने की तैयारी कर रही है, ताकि ग्राहक अपनी जरूरत के हिसाब से वेरिएंट चुन सकें. रिपोर्ट्स के अनुसार, इसमें 2.0-लीटर डीजल इंजन, 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन और 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन शामिल किए जा सकते हैं. साथ ही, टाटा मोटर्स पहले ही यह स्पष्ट कर चुकी है कि Sierra का एक इलेक्ट्रिक वर्जन (EV) भी पेश किया जाएगा, जिससे यह SUV ICE और EV दोनों फॉर्म में उपलब्ध होगी.
कब होगी लॉन्च?
- मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, Tata Sierra ICE SUV को 2026 की शुरुआत में लॉन्च किया जा सकता है. कंपनी फिलहाल इसके रोड टेस्ट पर काम कर रही है और यह नई SUV भारत के प्रीमियम SUV सेगमेंट में अपनी मजबूत और स्टाइलिश वापसी के लिए पूरी तरह तैयार है.
