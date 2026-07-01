Sierra EV, Curvv या Harrier EV, तीनों में से किस गाड़ी को खरीदना बेहतर? जानिए कीमत और फीचर्स

भारत में इलेक्ट्रिक कारों के मामले में टाटा मोटर्स की पकड़ काफी मजबूत है. कंपनी के पास पहले से कई शानदार इलेक्ट्रिक मॉडल मौजूद हैं और अब Sierra EV की एंट्री के साथ इसका EV पोर्टफोलियो और भी बड़ा हो गया है. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि Sierra EV, Curvv EV और Harrier EV में से किसे खरीदना ज्यादा फायदेमंद रहेगा. आइए कीमत, ड्राइविंग रेंज और फीचर्स के आधार पर जानते हैं कि कौन-सी SUV आपके लिए सबसे बेहतर ऑप्शन हो सकती है?

कितनी है तीनों गाड़ियों की कीमत?

Tata Sierra EV की शुरुआती कीमत 18.70 लाख रुपये है, जबकि इसके टॉप QWD वेरिएंट की कीमत 25.90 लाख रुपये तक जाती है. वहीं Harrier EV की कीमत 21.40 लाख रुपये से शुरू होकर 30 लाख रुपये तक जाती है. अगर आपका बजट थोड़ा कम है तो Curvv EV सबसे किफायती ऑप्शन है, जिसकी कीमत 16.90 लाख रुपये से 19.40 लाख रुपये के बीच रखी गई है. Sierra EV अलग-अलग बैटरी पैक के साथ 535 किलोमीटर से लेकर 665 किलोमीटर तक की रेंज देने का दावा करती है. यह अपने सेगमेंट में काफी शानदार मानी जा रही है.

रेंज और फीचर्स

Harrier EV भी रेंज के मामले में पीछे नहीं है और यह 538 किलोमीटर से 627 किलोमीटर तक की रेंज देती है. दूसरी ओर Curvv EV की रेंज लगभग 500 किलोमीटर है. इसके पीछे कारण यह है कि Curvv EV में Harrier और Sierra की तुलना में छोटा बैटरी पैक दिया गया है. अगर फीचर्स की बात करें तो तीनों SUV काफी मॉडर्न हैं, लेकिन Harrier EV और Sierra EV इस मामले में ज्यादा आगे नजर आती हैं.

तीनों कारों में पैनोरमिक सनरूफ मिलता है. Sierra EV का इंटीरियर प्रीमियम डिजाइन के साथ आता है. इसमें समन मोड, 540-डिग्री कैमरा, ऑटो पार्क असिस्ट और कई एडवांस टेक्नोलॉजी फीचर्स दिए गए हैं. हालांकि इसमें Harrier EV की तुलना में बड़ा टचस्क्रीन, डिजिटल रियर-व्यू मिरर और कुछ छोटे फीचर्स की कमी देखने को मिलती है. इसके बावजूद फीचर्स के मामले में Sierra EV काफी मजबूत ऑप्शन बनकर सामने आती है.

कौन-सी गाड़ी खरीदना बेहतर?

Tata Sierra EV में कीमत के हिसाब से बेहतर रेंज, शानदार फीचर्स और अच्छा केबिन स्पेस मिलता है. वहीं Harrier EV उन ग्राहकों के लिए बेहतर है जो ज्यादा प्रीमियम लुक, दमदार रोड प्रेजेंस और ज्यादा फीचर्स चाहते हैं. दूसरी ओर Curvv EV उन लोगों के लिए सही ऑप्शन है जो कम बजट में स्टाइलिश और भरोसेमंद इलेक्ट्रिक SUV खरीदना चाहते हैं.

ऐसे में कहा जा सकता है कि कीमत, रेंज, फीचर्स और वैल्यू फॉर मनी को एक साथ देखा जाए तो Tata Sierra EV सबसे बेहतर ऑप्शन बनकर उभरती है. वहीं प्रीमियम फील के लिए Harrier EV और बजट को ध्यान में रखने वालों के लिए Curvv EV एक अच्छी पसंद साबित हो सकती है.

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