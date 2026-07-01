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हिंदी न्यूज़ऑटोE20 Fuel: क्या E20 पेट्रोल अपनी बाइक में डलवा सकते हैं, झट से ऐसे करें पता? 

E20 Fuel: क्या E20 पेट्रोल अपनी बाइक में डलवा सकते हैं, झट से ऐसे करें पता? 

E20 एक इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल है, जिसमें 20 प्रतिशत इथेनॉल और 80 प्रतिशत पेट्रोल होता है. इथेनॉल गन्ना, मक्का और दूसरे कृषि उत्पादों से तैयार किया जाता है.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 01 Jul 2026 09:13 AM (IST)
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E20 Fuel: देशभर में पेट्रोल पंपों पर अब धीरे-धीरे E20 पेट्रोल उपलब्ध कराया जा रहा है. सरकार इथेनॉल मिश्रित फ्यूल को बढ़ावा देकर प्रदूषण कम करने और कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता घटाने की दिशा में काम कर रही है. ऐसे में कई बाइक मालिकों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या उनकी बाइक E20 पेट्रोल के लिए तैयार हैं या नहीं. अगर बिना जानकारी के गलत बाइक में E20 पेट्रोल का इस्तेमाल किया जाए, तो माइलेज और कुछ इंजन पार्ट्स पर असर पड़ सकता है इसलिए बाइक में नया फ्यूल भरवाने से पहले उसकी कंपैटिबिलिटी जांच लेना जरूरी है. ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि E20 पेट्रोल अपनी बाइक में आप डलवा सकते हैं या नहीं झट से कैसे पता करें. 

क्या है E20 पेट्रोल?

E20 एक इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल है, जिसमें 20 प्रतिशत इथेनॉल और 80 प्रतिशत पेट्रोल होता है. इथेनॉल गन्ना, मक्का और दूसरे कृषि उत्पादों से तैयार किया जाता है. सरकार का उद्देश्य इस मिश्रित फ्यूल के जरिए प्रदूषण कम करना, किसानों को लाभ पहुंचाना और पेट्रोलियम आयात पर खर्च घटाना है.

कैसे पता करें आपकी बाइक E20 के लिए तैयार है या नहीं? 

  • आपकी बाइक E20 फ्यूल के लिए तैयार है या नहीं इसे जांचने के लिए बाइक के साथ मिलने वाले ओनर मैन्युअल में फ्यूल से जुड़ी जानकारी दी जाती है. अगर इसमें E20 या 20 प्रतिशत इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल को लेकर जानकारी है, तो आपकी बाइक इस फ्यूल के लिए उपयुक्त है. 
  • इसके अलावा कई नई बाइकों में फ्यूल टैंक या फ्यूल कैप के पास E20 या E10-E20 कंपैटिबिलिटी का स्टीकर दिया जा रहा है. अगर ऐसा लेबल मौजूद है, तो बाइक इस फ्यूल के साथ इस्तेमाल की जा सकती है.
  • वहीं अप्रैल 2023 के बाद लॉन्च हुई या नई बनाई गई ज्यादातर मोटरसाइकिल में E20 फ्यूल के हिसाब से तैयार किया गया है. वहीं इससे पहले बनी कई बाइकों में E20 का लगातार इस्तेमाल करने से पहले निर्माता की सलाह लेना जरूरी माना जाता है. 
  • वहीं अगर किसी बात को लेकर आपको कंफ्यूजन हो तो आप संबंधित कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट, कस्टमर केयर या अधिकृत सर्विस सेंटर से बाइक की E20 कंपैटिबिलिटी की जानकारी ले सकते हैं. 

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पुरानी बाइक में E20 फ्यूल डालने से क्या हो सकती है दिक्कत 

एक्सपर्ट्स के अनुसार नई E20 रेडी बाइकों में इस फ्यूल के इस्तेमाल से सामान्य रूप से कोई समस्या नहीं होती, लेकिन पुराने मॉडल में लंबे समय तक E20 इस्तेमाल करने पर रबर पाइप, सील पैक और फ्यूल सिस्टम के कुछ हिस्सों पर असर पड़ सकता है. कुछ मामलों में माइलेज में हल्की गिरावट भी देखने को मिल सकती है.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 01 Jul 2026 09:13 AM (IST)
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