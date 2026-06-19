Tata Sierra EV का प्रोडक्शन मॉडल आया सामने, मिलेगा ऐसा AWD फीचर जो Creta EV और BE6 में भी नहीं

Tata Sierra EV Production Model: भारतीय बाजार में टाटा सिएरा के लांच होने के बाद हर तरफ इस गाड़ी की ही चर्चा चल रही है. 90 के दशक में भारतीय सड़कों पर राज करने वाली और लोगों के दिलों पर छाने वाली टाटा सिएरा एक बार फिर नए और मॉडर्न अवतार में वापसी के लिए पूरी तरह तैयार है. टाटा मोटर्स ने अपनी मच-अवेडेट सिएरा ईवी के प्रोडक्शन-रेडी मॉडल की पहली आधिकारिक झलक सोशल मीडिया पर शेयर कर दी है. इस नए लुक को देखकर कार लवर्स के बीच फिर से खलबली मच गई है.

कंपनी 30 जून को इस धाकड़ इलेक्ट्रिक SUV से पूरी तरह पर्दा उठाने जा रही है. इस गाड़ी की सबसे बड़ी यूएसपी इसका वो कमाल का फीचर है, जो इस सेगमेंट की किसी भी दूसरी गाड़ी में नहीं है. तो चलिए जानतें हैं अपनी अपकमिंग Sierra EV के बारें में.

कैसा है नया लुक?

टाटा मोटर्स ने सिएरा के उसी आइकोनिक और पुराने मस्कुलर डिजाइन आउटलाइन को बरकरार रखा है. जिसे लोग पसंद करते थे. हालांकि इसे इलेक्ट्रिक टच देने के लिए इसके फ्रंट लुक में काफी बड़े कॉस्मेटिक बदलाव किए गए हैं. इसके फ्रंट को थोड़ा बदला गया है. जिसमें आपको ईवी-स्पेसिफिक ब्लैंक्ड-ऑफ ग्रिल देखने को मिलेगा.

इसके अलावा, गाड़ी में नए अट्रैक्टिव अलॉय व्हील्स और चारों तरफ ईवी की बैजिंग दी गई है. यह गाड़ी टाटा सिएरा के पेट्रोल-डीजल मॉडल से ऊपर के प्रीमियम सेगमेंट में प्लेस की जाएगी.

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ऐसा AWD फीचर जो क्रेटा ईवी और BE6 में भी नहीं

इस गाड़ी का सबसे बड़ा हाइलाइट इसका वो धांसू फीचर है, जो इसके राइवल्स जैसे हुंडई क्रेटा ईवी और महिंद्रा बीई6 को पछाड़ देगा. कंपनी इस कार के जरिए पुरानी सिएरा के 4x4 के स्वैग को वापस ला रही है.

टाटा सिएरा ईवी के टॉप-एंड वेरिएंट में आपको ड्यूल मोटर एडवांस्ड AWD (ऑल-व्हील ड्राइव) टेक्नोलॉजी मिलेगी. इसका बेस और स्टैंडर्ड वर्जन सिंगल मोटर के साथ आएगा, लेकिन टॉप मॉडल में दो मोटर होने से यह किसी भी मुश्किल रास्ते और ऑफ-रोडिंग को आसानी से पार कर लेगी.

हैरियर ईवी वाला पावरफुल बैटरी पैक और केबिन

पावर और रेंज की बात करें तो सिएरा ईवी अपना बैटरी पैक अपकमिंग टाटा हैरियर ईवी (Harrier EV) के साथ शेयर करने वाली है. यानी इसकी रेंज और परफॉर्मेंस काफी दमदार होने वाली है.

गाड़ी के इंटीरियर की बात करें तो फीचर्स तो शानदार मिलेंगे ही, लेकिन केबिन को थोड़ा सा यूनीक फील देने के लिए कंपनी इसमें बिल्कुल नए डिजाइन का स्टीयरिंग व्हील और एक बेहद लग्जरी और प्रीमियम अपहोल्स्ट्री (सीट कवर्स और फैब्रिक) दे सकती है. टाटा इस गाड़ी को 30 जून को लांच करेगी और इसकी कीमतों का खुलासा बाद में होगा.

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