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हिंदी न्यूज़ऑटोEV मालिकों की सबसे बड़ी टेंशन खत्म, नई तकनीक बताएगी बैटरी कब हो रही है कमजोर

EV मालिकों की सबसे बड़ी टेंशन खत्म, नई तकनीक बताएगी बैटरी कब हो रही है कमजोर

New EV Battery Technology: इलेक्ट्रिक गाड़ी मालिकों की बड़ी टेंशन खत्म. अब नई BMS तकनीक रियल टाइम में बताएगी कि बैटरी का कौन सा सेल डैमेज है और बैटरी कब कमजोर हो रही है.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 19 Jun 2026 04:12 PM (IST)
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New EV Battery Technology: आजकल मार्केट में हमें कई प्रकार की नई-नई EV गाड़ियां देखने को मिलती हैं. इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड भी अब काफी बढ़ गई है. लेकिन इसके बाद भी इलेक्ट्रिक व्हीकल इस्तेमाल कर रहे लोगों के दिमाग में हमेशा एक डर बना रहता है. कहीं बीच रास्ते में बैटरी धोखा न दे दें या बैटरी कब खराब हो जाएगी, पता कैसे चलेगा? और भी कई तरह के सवाल. 

लेकिन अब रिसर्चर्स ने EV मालिकों की इस सबसे बड़ी टेंशन का तोड़ निकाल लिया है. एक बेहद एडवांस और नई बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम (BMS) तकनीक डेवलप की गई है, जो गाड़ी चलते समय ही यानी रियल टाइम में यह बता देगी कि बैटरी के अंदरूनी हिस्से (सेल्स) कब और कितने कमजोर हो रहे हैं. तो चलिए जानतें हैं कि, यह नया तकनीक कैसे काम करती है.

क्या है यह नई तकनीक?

अभी जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं उसमें जो बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम होता है वह सिर्फ वोल्टेज, करंट और तापमान को ऊपर-ऊपर से मापता है. इसमें दिक्कत यह है कि जब तक बैटरी की परफॉर्मेंस एकदम गिर नहीं जाती, तब तक अंदरूनी खराबी का पता ही नहीं चल पाता है. 

हालांकि, नई तकनीक इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पीडेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी (EIS) का इस्तेमाल करती है. यह सिस्टम सेंसर की मदद से बैटरी सेल्स के अंदरूनी इलेक्ट्रॉनिक रेजिस्टेंस को सीधे मापता है. इससे बैटरी के अंदर की सटीक और असली कंडीशन का तुरंत पता चल जाता है.

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पहले ही मिल जाएगा डैमेज का अलर्ट

नई एडवांस तकनीक को तैयार करने के लिए वैज्ञानिकों ने लैब में बैटरी सेल्स को जानबूझकर डैमेज किया और उससे मिले डेटा से एक बेहद स्मार्ट एल्गोरिदम तैयार किया. अब यह एल्गोरिदम असली दुनिया में गाड़ी चलाते समय भी बैटरी के अंदर होने वाले छोटे से छोटे नुकसान या खराबी को तुरंत पकड़ लेगा. 

इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि किसी भी संभावित सुरक्षा जोखिम या शॉर्ट सर्किट जैसी गंभीर स्थिति के आने से पहले ही ड्राइवर को अलर्ट मिल जाएगा, जिससे बड़ी दुर्घटनाओं को भी आसानी से टाला जा सकता है.

सुधरेगी बैटरी की लाइफ

कई इलेक्ट्रिक वाहनों के मालिकों को लगता है कि इतने सारे फीचर्स आने के बाद बैटरी का साइज या गाड़ी का वजन बढ़ जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. रिसर्चर्स का दावा है कि इस कमाल के सिस्टम को लगाने के बाद भी मौजूदा बैटरी पैक के आकार या वजन में कोई बदलाव नहीं होगा. 

यह तकनीक चुपचाप अंदरूनी फिजिकल बदलावों को ट्रैक करके बैटरी की लाइफ-साइकल, सेफ्टी और परफॉर्मेंस को कई गुना बढ़ा देगी. अब इस प्रोजेक्ट को कमर्शियल लेवल पर लाने की तैयारी चल रही है, ताकि जल्द ही यह आपकी नई इलेक्ट्रिक गाड़ियों में दिख सके.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 19 Jun 2026 04:12 PM (IST)
Tags :
New EV Battery Technology Battery Management System BMS Detect Cell Damage Real Time EV Battery Aging Tracker
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