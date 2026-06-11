लग्जरी केबिन के साथ शानदार रेंज, कंपनी इस तारीख को लॉन्च करने जा रही Tata Sierra EV

भारतीय कार बाजार में इस समय इलेक्ट्रिक गाड़ियों का दौर तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसी बीच Tata Motors अपनी Sierra EV को लॉन्च करने की तैयारी में है. एक समय में Tata Sierra भारतीय सड़कों पर अपनी अलग पहचान रखती थी और अब कंपनी इसे पूरी तरह नए और मॉडर्न अवतार में वापस लाने जा रही है. खास बात यह है कि नई Sierra सिर्फ पेट्रोल-डीजल मॉडल में ही नहीं बल्कि इलेक्ट्रिक वर्जन में भी आएगी. कंपनी 30 जून को इस नई इलेक्ट्रिक SUV से ऑफिशियली पर्दा उठाने वाली है, जिसका लंबे समय से इंतजार किया जा रहा है.

नई Tata Sierra EV को कंपनी बेहद मॉडर्न तकनीक के साथ तैयार कर रही है. यह SUV कंपनी के नए Acti.ev+ प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी, जिसे खासतौर पर इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए विकसित किया गया है. इस प्लेटफॉर्म की मदद से गाड़ी को बेहतर रेंज, ज्यादा सेफ्टी और मॉडर्न फीचर्स मिलेंगे. माना जा रहा है कि Sierra EV में दो बैटरी ऑप्शन दिए जाएंगे. पहला 55kWh बैटरी पैक होगा, जबकि दूसरा बड़ा 65kWh बैटरी पैक होगा. बड़ी बैटरी वाला मॉडल एक बार चार्ज होने पर ज्यादा दूरी तय कर सकेगा.

गाड़ी की खासियत और डिजाइन

इस SUV की सबसे बड़ी खासियत इसका डुअल मोटर सेटअप होगा. सामान्य इलेक्ट्रिक कारों में एक मोटर होती है, लेकिन Sierra EV के टॉप वेरिएंट में दो मोटर मिलने की उम्मीद है. एक मोटर आगे और दूसरी पीछे के पहियों को शक्ति देगी. इससे गाड़ी में ऑल-व्हील ड्राइव (AWD) सिस्टम मिलेगा. इसका फायदा यह होगा कि खराब सड़कों, पहाड़ी इलाकों और ऑफ-रोड रास्तों पर भी SUV बेहतर पकड़ और प्रदर्शन दे सकेगी. यही फीचर इसे अपने पेट्रोल-डीजल मॉडल से अलग बनाएगा.

डिजाइन की बात करें तो Sierra EV का लुक काफी आकर्षक होगा. इलेक्ट्रिक कार होने के चलते इसके फ्रंट में पारंपरिक ग्रिल नहीं होगी. इसकी जगह बंद और साफ-सुथरा फ्रंट डिजाइन देखने को मिलेगा, जिससे गाड़ी ज्यादा प्रीमियम और मॉडर्न लगेगी. इसके अलावा नए LED लाइट्स, अलग डिजाइन के बंपर और नए अलॉय व्हील्स भी देखने को मिल सकते हैं. हालांकि इसका बॉक्सी डिजाइन और मजबूत SUV लुक Sierra की पुरानी पहचान को बरकरार रखेंगे.

इंटीरियर और तकनीक

कार के अंदर का केबिन भी काफी मॉडर्न होने वाला है. इसमें बड़ी टचस्क्रीन, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और फ्रंट पैसेंजर के लिए अलग स्क्रीन मिलने की उम्मीद है. यानी आगे बैठा यात्री भी अपनी स्क्रीन पर मनोरंजन या अन्य जानकारी देख सकेगा. इसके अलावा पैनोरमिक सनरूफ, वायरलेस चार्जिंग, प्रीमियम साउंड सिस्टम, वेंटिलेटेड सीट्स और कनेक्टेड कार तकनीक जैसे फीचर्स भी दिए जा सकते हैं.

क्योंकि यह एक इलेक्ट्रिक SUV होगी, इसलिए इसमें कुछ खास EV फीचर्स भी मिलेंगे. इनमें फ्रंक (Frunk) शामिल हो सकता है. फ्रंक का मतलब है कि जहां आमतौर पर इंजन होता है, वहां अतिरिक्त सामान रखने की जगह मिलती है. इसके अलावा V2L यानी Vehicle to Load तकनीक भी मिल सकती है. इस फीचर की मदद से आप कार की बैटरी से लैपटॉप, पंखा, लाइट या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी चला सकते हैं. यह फीचर कैंपिंग और लंबी यात्राओं के दौरान काफी उपयोगी साबित हो सकता है.

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