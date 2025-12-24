एक्सप्लोरर
इलेक्ट्रिक सेगमेंट में टाटा का बड़ा दांव, सिएरा EV और नई पंच EV 2026 में होंगी लॉन्च, चार्जिंग नेटवर्क पर होगा फोकस
टाटा सिएरा EV और नई पंच EV के साथ कंपनी 2026 में इलेक्ट्रिक बाजार में बड़ा कदम रखने जा रही है. नए डिजाइन, बेहतर टेक्नोलॉजी और चार्जिंग नेटवर्क के साथ टाटा EV सेगमेंट में अपनी पकड़ और मजबूत कर सकती है.
टाटा मोटर्स अपनी इलेक्ट्रिक कार रेंज को तेजी से बढ़ाने की तैयारी में है. कंपनी ने साफ कर दिया है कि 2026 तक टाटा सिएरा EV और नई पंच EV को भारतीय बाजार में लॉन्च किया जाएगा. इन दोनों कारों के आने से टाटा की EV लाइनअप और मजबूत होगी. खास बात यह है कि सिएरा EV पूरी तरह नए अंदाज में आएगी और यह मौजूदा पेट्रोल-डीजल सिएरा से काफी अलग होगी. आइए विस्तार से जानते हैं.
Tata Sierra EV में मिलेगा अलग लुक
- टाटा सिएरा EV को एक अलग इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म पर तैयार किया जाएगा. इसका डिजाइन ICE सिएरा से थोड़ा अलग होगा. सामने की तरफ बंद ग्रिल दी जाएगी, जो इलेक्ट्रिक कारों की पहचान बन चुकी है. इसके पहिये और इंटीरियर भी नए होंगे. केबिन में अलग सीट कवर और ज्यादा प्रीमियम फील मिलने की उम्मीद है. इस EV में सिंगल मोटर और डुअल मोटर बैटरी पैक का विकल्प मिलेगा. डुअल मोटर वर्जन में ऑल व्हील ड्राइव यानी AWD फीचर भी होगा. हैरियर EV के बाद यह टाटा की दूसरी कार होगी जिसमें AWD मिलेगा. पोजिशनिंग की बात करें तो सिएरा EV को Curvv EV से ऊपर और Harrier EV से नीचे रखा जाएगा. इसकी कीमत पेट्रोल-डीजल सिएरा से ज्यादा हो सकती है.
नई Punch EV में मिलेगा अपडेटेड अवतार
- टाटा ने नई पंच EV की भी पुष्टि कर दी है. यह मौजूदा Punch EV का फेसलिफ्ट मॉडल होगा. इसमें बाहर से हल्के डिजाइन बदलाव देखने को मिलेंगे और अंदर की तरफ नए फीचर्स जोड़े जाएंगे. इसके साथ ही बैटरी और रेंज में भी सुधार हो सकता है, जिससे यह पहले से ज्यादा बेहतर विकल्प बन जाएगी. नई पंच EV के सिएरा EV के बाद लॉन्च होने की संभावना है.
चार्जिंग नेटवर्क पर भी फोकस
- टाटा सिर्फ कारें ही नहीं, बल्कि चार्जिंग नेटवर्क पर भी जोर दे रही है. कंपनी का कहना है कि 2027 तक उसके पास 4 लाख चार्जिंग पॉइंट होंगे, जिनमें 30 हजार से ज्यादा फास्ट चार्जर शामिल होंगे. वहीं 2030 तक 10 लाख चार्जिंग पॉइंट और 1 लाख पब्लिक चार्जर लगाने का लक्ष्य रखा गया है.
हिंदी समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें ABP News पर। सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट एबीपी न्यूज़ लाइव पर पढ़ें बॉलीवुड, लाइफस्टाइल, ऑटो और खेल जगत, से जुड़ी ख़बरें
और पढ़ें
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
'जिंदा तो हैं पर चलती-फिरती लाशें', बांग्लादेशी हिंदुओं को सता रहा मौत का खौफ, नाम बताने में भी लग रहा डर
दिल्ली NCR
दिल्ली में सस्ता होगा एयर प्यूरीफायर! दिल्ली HC ने केंद्र से कहा- इस पर GST कम करें
विश्व
‘चुनाव रोकने के लिए हत्या करवाई’, यूनुस सरकार पर उस्मान हादी के भाई का सनसनीखेज आरोप
क्रिकेट
'84 गेंद में 190 रन, 16 चौके और 15 लंबे छक्के...', विजय हजारे ट्रॉफी में 14 साल के वैभव सूर्यवंशी का तूफान
Advertisement
Advertisement
Petrol Price Today₹ 94.72 / litre
New Delhi
Diesel Price Today₹ 87.62 / litre
New Delhi
Source: IOCL