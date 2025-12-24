टाटा मोटर्स अपनी इलेक्ट्रिक कार रेंज को तेजी से बढ़ाने की तैयारी में है. कंपनी ने साफ कर दिया है कि 2026 तक टाटा सिएरा EV और नई पंच EV को भारतीय बाजार में लॉन्च किया जाएगा. इन दोनों कारों के आने से टाटा की EV लाइनअप और मजबूत होगी. खास बात यह है कि सिएरा EV पूरी तरह नए अंदाज में आएगी और यह मौजूदा पेट्रोल-डीजल सिएरा से काफी अलग होगी. आइए विस्तार से जानते हैं.

Tata Sierra EV में मिलेगा अलग लुक

टाटा सिएरा EV को एक अलग इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म पर तैयार किया जाएगा. इसका डिजाइन ICE सिएरा से थोड़ा अलग होगा. सामने की तरफ बंद ग्रिल दी जाएगी, जो इलेक्ट्रिक कारों की पहचान बन चुकी है. इसके पहिये और इंटीरियर भी नए होंगे. केबिन में अलग सीट कवर और ज्यादा प्रीमियम फील मिलने की उम्मीद है. इस EV में सिंगल मोटर और डुअल मोटर बैटरी पैक का विकल्प मिलेगा. डुअल मोटर वर्जन में ऑल व्हील ड्राइव यानी AWD फीचर भी होगा. हैरियर EV के बाद यह टाटा की दूसरी कार होगी जिसमें AWD मिलेगा. पोजिशनिंग की बात करें तो सिएरा EV को Curvv EV से ऊपर और Harrier EV से नीचे रखा जाएगा. इसकी कीमत पेट्रोल-डीजल सिएरा से ज्यादा हो सकती है.

नई Punch EV में मिलेगा अपडेटेड अवतार

टाटा ने नई पंच EV की भी पुष्टि कर दी है. यह मौजूदा Punch EV का फेसलिफ्ट मॉडल होगा. इसमें बाहर से हल्के डिजाइन बदलाव देखने को मिलेंगे और अंदर की तरफ नए फीचर्स जोड़े जाएंगे. इसके साथ ही बैटरी और रेंज में भी सुधार हो सकता है, जिससे यह पहले से ज्यादा बेहतर विकल्प बन जाएगी. नई पंच EV के सिएरा EV के बाद लॉन्च होने की संभावना है.

चार्जिंग नेटवर्क पर भी फोकस