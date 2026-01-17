अब बिना पेट्रोल और डीजल के चलेगी Tata Sierra, आ रहा नया मॉडल, जानिए खासियत

भारतीय बाजार में Tata Sierra ने आते ही धूम मचा दी है. अब कंपनी इसका इलेक्ट्रिक वर्जन लॉन्च करने की तैयारी में है. माना जा रहा है कि Tata Sierra EV कंपनी का बड़ा लॉन्च होगा. इस इलेक्ट्रिक SUV को बैटरी आर्किटेक्चर हैरियर EV के साथ शेयर करेगी और बड़े पैक से एक बार चार्ज करने पर 500 किमी से ज्यादा रियल-वर्ल्ड ड्राइविंग रेंज मिलेगी.

जानकारी के मुताबिक, Tata Sierra EV को डिजिटली एडवांस्ड गाड़ियों में से एक बनाया जाएगा. सिएरा में एक बड़ा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, एक सेंट्रल इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन और पैसेंजर साइड डिस्प्ले मिलने की उम्मीद है.

कितनी है Tata Sierra की एक्स-शोरूम कीमत?

भारतीय ऑटो बाजार में Tata Sierra को लॉन्च होने के बाद से ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है. इस गाड़ी को पहले 24 घंटे में ही 70 हजार से ज्यादा बुकिंग मिल गई थीं. अब 15 जनवरी से इसकी डिलीवरी शुरू होने वाली है. गुजरात में टाटा के सानंद प्लांट में प्रोडक्शन जोरों पर है. टाटा सिएरा की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 11.49 लाख रुपये है.

टाटा सिएरा 2025 में 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 105 bhp पावर और 145 Nm टॉर्क बनाता है. इसमें 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स मिलता है. यह इंजन शहर में भी बहुत स्मूथ चलता है और हाईवे पर भी आरामदायक राइड देता है. गाड़ी का ड्राइविंग पोस्चर ऊंचा है, जिससे असली SUV जैसा फील मिलता है.

Tata Sierra का माइलेज और राइवल्स

टाटा सिएरा के माइलेज की बात करें तो यह 18.2 kmpl तक है, जो इस सेगमेंट में काफी अच्छा माना जाता है. इसके अलावा इस SUV में टर्बो-पेट्रोल और टर्बो-डीजल इंजन का भी विकल्प मिलता है. भारतीय बाजार में Tata Sierra कई गाड़ियों को टक्कर देती है. इनमें Hyundai Creta, Kia Seltos और Renault Duster का नाम शामिल है.

