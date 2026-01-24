हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटो2 लाख डाउन पेमेंट पर Tata Sierra Diesel की कितनी बनेगी EMI? यहां जानें पूरा हिसाब

2 लाख डाउन पेमेंट पर Tata Sierra Diesel की कितनी बनेगी EMI? यहां जानें पूरा हिसाब

टाटा सिएरा लॉन्च होने के बाद से लगातार चर्चा में है. अगर आप इसे 2 लाख रुपये डाउन पेमेंट करने पर खरीदते हैं तो कितनी EMI बनेगी? आइए इसके पांच डीजल वेरिएंट्स की फाइनेंस डिटेल जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 24 Jan 2026 03:12 PM (IST)
Preferred Sources

Tata Sierra अपने लॉन्च के बाद से ही ऑटो बाजार में खूब सुर्खियां बटोर रही है. आकर्षक डिजाइन, सेगमेंट-फर्स्ट फीचर्स और दमदार डीजल इंजन की वजह से यह SUV लोगों की पसंद बनती जा रही है. हालांकि इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 11.49 लाख रुपये बताई गई है, लेकिन असल में कार खरीदते समय RTO, इंश्योरेंस और अन्य चार्ज जोड़ने के बाद ऑन-रोड कीमत काफी बढ़ जाती है. ऐसे में अगर आप Tata Sierra Diesel को फाइनेंस पर खरीदने की सोच रहे हैं, तो आइए EMI और डाउन पेमेंट की डिटेल्स जानते हैं.

एंट्री लेवल वेरिएंट की EMI

Tata Sierra का Smart Plus Diesel वेरिएंट इसका बेस मॉडल है. इसकी ऑन-रोड कीमत करीब 15,34,926 रुपये बनती है. अगर आप इसमें 2 लाख का डाउन पेमेंट करते हैं और बाकी रकम 5 साल के लिए 10 प्रतिशत ब्याज दर पर लोन लेते हैं, तो आपकी हर महीने की EMI लगभग 32,613 होगी.

Pure Diesel वेरिएंट की फाइनेंस डिटेल

Pure Diesel वेरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत 14.49 लाख रुपये है और दिल्ली में इसकी ऑन-रोड कीमत करीब 17,10,696 रुपये पड़ती है. 2 लाख डाउन पेमेंट के बाद, 5 साल के लोन पर 10 प्रतिशत ब्याज के हिसाब से इसकी EMI करीब 36,347 प्रति माह बनती है.

ऑटोमैटिक वेरिएंट की EMI

अगर आप ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन लेना चाहते हैं, तो Pure Diesel AT एक अच्छा विकल्प है. इसकी ऑन-रोड कीमत करीब 18,86,467 रुपये है. 2 लाख डाउन पेमेंट और 5 साल के लोन पर इस वेरिएंट की EMI लगभग 40,082 प्रति माह आती है.

Pure Plus Diesel और Adventure Diesel

Pure Plus Diesel (मैनुअल) की ऑन-रोड कीमत भी करीब 18,86,467 रुपये है और इसकी EMI भी 40,082 के आसपास बनती है. वहीं टॉप वेरिएंट Adventure Diesel की ऑन-रोड कीमत करीब 19,45,057 रुपये है. इस पर 5 साल के लोन और 10 प्रतिशत ब्याज दर के साथ आपकी EMI लगभग 41,327 प्रति माह होगी.

ये भी पढ़े: 5-स्टार सेफ्टी और एडवांस फीचर्स के साथ आती हैं ये कारें, यहां पढ़ें पूरी लिस्ट

Published at : 24 Jan 2026 03:12 PM (IST)
Tags :
Tata Sierra EMI Tata Sierra Diesel Price Tata Sierra Finance Details Tata Sierra Diesel Variants
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
विंटर स्टॉर्म की चपेट में दुनिया का सबसे अमेरिका, एयर इंडिया ने रद्द की सारी फ्लाइट, जानें पूरा मामला
विंटर स्टॉर्म की चपेट में दुनिया का सबसे अमेरिका, एयर इंडिया ने रद्द की सारी फ्लाइट, जानें पूरा मामला
राजस्थान
जूतों से था पीटा...IAS-IPS संभाले हुए थे मोर्चा, शंकराचार्य विवाद पर संत का चौंकाने वाला खुलासा
जूतों से था पीटा...IAS-IPS संभाले हुए थे मोर्चा, शंकराचार्य विवाद पर संत का चौंकाने वाला खुलासा
क्रिकेट
ईशान किशन ने खतरे में डाली संजू सैमसन की जगह? टी20 वर्ल्ड कप टीम का नया समीकरण उड़ा देगा होश
ईशान किशन ने खतरे में डाली संजू सैमसन की जगह? टी20 वर्ल्ड कप टीम का नया समीकरण उड़ा देगा होश
बॉलीवुड
48 की उम्र में भी क्यों सिंगल जिंदगी गुजार रहीं दिव्या दत्ता? एक्ट्रेस ने बताई वजह, बोलीं- 'प्यार कर सकती हूं लेकिन शादी...'
48 की उम्र में भी क्यों सिंगल जिंदगी गुजार रहीं दिव्या दत्ता? एक्ट्रेस ने बताई शादी न करने की वजह
Advertisement

वीडियोज

Border 2 Box Office Collection: सनी देओल, वरुण धवन और अहान शेट्टी ने ‘धुरंधर’ का Record तोड़ा”
Emraan Hashmi को पहले से ही पता था कि Taskaree लोगों को पसंद आएगी! | Tanya Bami, Neeraj Pandey
Avimukteshwaranand Controversy: CM Yogi पर अविमुक्तेशवरानंद का ऐसा बयान की मच जाएगा बवाल!
Jammu Kashmir Heavy Snowfall: जम्मू-कश्मीर समेत ठंड से ठिठुर गई ये जगह | Weather News | ABP
Himachal Pradesh News: Shimla में बर्फबारी का कहर, आपस में टकराए 3 ट्रक |
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
विंटर स्टॉर्म की चपेट में दुनिया का सबसे अमेरिका, एयर इंडिया ने रद्द की सारी फ्लाइट, जानें पूरा मामला
विंटर स्टॉर्म की चपेट में दुनिया का सबसे अमेरिका, एयर इंडिया ने रद्द की सारी फ्लाइट, जानें पूरा मामला
राजस्थान
जूतों से था पीटा...IAS-IPS संभाले हुए थे मोर्चा, शंकराचार्य विवाद पर संत का चौंकाने वाला खुलासा
जूतों से था पीटा...IAS-IPS संभाले हुए थे मोर्चा, शंकराचार्य विवाद पर संत का चौंकाने वाला खुलासा
क्रिकेट
ईशान किशन ने खतरे में डाली संजू सैमसन की जगह? टी20 वर्ल्ड कप टीम का नया समीकरण उड़ा देगा होश
ईशान किशन ने खतरे में डाली संजू सैमसन की जगह? टी20 वर्ल्ड कप टीम का नया समीकरण उड़ा देगा होश
बॉलीवुड
48 की उम्र में भी क्यों सिंगल जिंदगी गुजार रहीं दिव्या दत्ता? एक्ट्रेस ने बताई वजह, बोलीं- 'प्यार कर सकती हूं लेकिन शादी...'
48 की उम्र में भी क्यों सिंगल जिंदगी गुजार रहीं दिव्या दत्ता? एक्ट्रेस ने बताई शादी न करने की वजह
इंडिया
'जंगलराज का उद्घाटन हो चुका है', ओडिशा में भीड़ ने पादरी पर किया हमला तो भड़के ओवैसी, गिनाईं यूपी की घटनाएं
'जंगलराज का उद्घाटन हो चुका है', भीड़ ने पादरी पर किया हमला तो भड़के ओवैसी, गिनाईं UP की घटनाएं
विश्व
खालिदा जिया और शेख हसीना के नेतृत्व का इतिहास फिर भी बांग्लादेश की सियासत में महिला नापसंद, आगामी चुनाव में महज 4.24% उम्मीदवार
खालिदा जिया और शेख हसीना के नेतृत्व का इतिहास फिर भी बांग्लादेश की सियासत में महिला नापसंद, आगामी चुनाव में महज 4.24% उम्मीदवार
हेल्थ
किस बीमारी की चपेट में हैं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, जानें तबीयत बिगड़ने की वजह?
किस बीमारी की चपेट में हैं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, जानें तबीयत बिगड़ने की वजह?
यूटिलिटी
फोन में गलती से भी मत रख लेना ये चीजें, वरना घर से ही उठा लेगी पुलिस
फोन में गलती से भी मत रख लेना ये चीजें, वरना घर से ही उठा लेगी पुलिस
ENT LIVE
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
ENT LIVE
Border 2 Review: Sunny Deol का रौब, Varun का जोश और Diljit का जादू
Border 2 Review: Sunny Deol का रौब, Varun का जोश और Diljit का जादू
ENT LIVE
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
ENT LIVE
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
ENT LIVE
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
Embed widget