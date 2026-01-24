2 लाख डाउन पेमेंट पर Tata Sierra Diesel की कितनी बनेगी EMI? यहां जानें पूरा हिसाब

Tata Sierra अपने लॉन्च के बाद से ही ऑटो बाजार में खूब सुर्खियां बटोर रही है. आकर्षक डिजाइन, सेगमेंट-फर्स्ट फीचर्स और दमदार डीजल इंजन की वजह से यह SUV लोगों की पसंद बनती जा रही है. हालांकि इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 11.49 लाख रुपये बताई गई है, लेकिन असल में कार खरीदते समय RTO, इंश्योरेंस और अन्य चार्ज जोड़ने के बाद ऑन-रोड कीमत काफी बढ़ जाती है. ऐसे में अगर आप Tata Sierra Diesel को फाइनेंस पर खरीदने की सोच रहे हैं, तो आइए EMI और डाउन पेमेंट की डिटेल्स जानते हैं.

एंट्री लेवल वेरिएंट की EMI

Tata Sierra का Smart Plus Diesel वेरिएंट इसका बेस मॉडल है. इसकी ऑन-रोड कीमत करीब 15,34,926 रुपये बनती है. अगर आप इसमें 2 लाख का डाउन पेमेंट करते हैं और बाकी रकम 5 साल के लिए 10 प्रतिशत ब्याज दर पर लोन लेते हैं, तो आपकी हर महीने की EMI लगभग 32,613 होगी.

Pure Diesel वेरिएंट की फाइनेंस डिटेल

Pure Diesel वेरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत 14.49 लाख रुपये है और दिल्ली में इसकी ऑन-रोड कीमत करीब 17,10,696 रुपये पड़ती है. 2 लाख डाउन पेमेंट के बाद, 5 साल के लोन पर 10 प्रतिशत ब्याज के हिसाब से इसकी EMI करीब 36,347 प्रति माह बनती है.

ऑटोमैटिक वेरिएंट की EMI

अगर आप ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन लेना चाहते हैं, तो Pure Diesel AT एक अच्छा विकल्प है. इसकी ऑन-रोड कीमत करीब 18,86,467 रुपये है. 2 लाख डाउन पेमेंट और 5 साल के लोन पर इस वेरिएंट की EMI लगभग 40,082 प्रति माह आती है.

Pure Plus Diesel और Adventure Diesel

Pure Plus Diesel (मैनुअल) की ऑन-रोड कीमत भी करीब 18,86,467 रुपये है और इसकी EMI भी 40,082 के आसपास बनती है. वहीं टॉप वेरिएंट Adventure Diesel की ऑन-रोड कीमत करीब 19,45,057 रुपये है. इस पर 5 साल के लोन और 10 प्रतिशत ब्याज दर के साथ आपकी EMI लगभग 41,327 प्रति माह होगी.

